Испанка отсудила у бывшего мужа 200 тысяч евро за ведение домашнего хозяйства

После свадьбы в 1995 году пара подписала брачный контракт, который предусматривал раздельное владение имуществом, — то есть то, что зарабатывает каждый из супругов, принадлежит только ему, и женщина, которая не работала, в случае развода остаётся ни с чем.

У мужчины все эти годы дела шли в гору: он стал владельцем процветающего бизнеса. А женщина растила двух детей и вела домашнее хозяйство. Она посвятила себя в основном работе по дому и заботе о семье, говорится в постановлении суда. Отдельно упоминается тот факт, что муж не хотел, чтобы женщина работала вне дома, — однако позволил ей заниматься связями с общественностью и выполнять роль менеджера сети спортзалов, которой владеет.