Испанка отсудила у бывшего мужа 200 тысяч евро за ведение домашнего хозяйства

В Малаге (Андалусия) суд обязал мужчину выплатить экс-супруге компенсацию за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда. Сумма компенсации была рассчитана на основе минимальной заработной платы и составила 204 624,86 евро.
После свадьбы в 1995 году пара подписала брачный контракт, который предусматривал раздельное владение имуществом, — то есть то, что зарабатывает каждый из супругов, принадлежит только ему, и женщина, которая не работала, в случае развода остаётся ни с чем.
У мужчины все эти годы дела шли в гору: он стал владельцем процветающего бизнеса. А женщина растила двух детей и вела домашнее хозяйство. Она посвятила себя в основном работе по дому и заботе о семье, говорится в постановлении суда. Отдельно упоминается тот факт, что муж не хотел, чтобы женщина работала вне дома, — однако позволил ей заниматься связями с общественностью и выполнять роль менеджера сети спортзалов, которой владеет.
Женщина утверждает, что 25 лет находилась в ситуации, когда у неё не было возможности делать что-то другое, кроме работы по дому и работы на мужа.
Суд счёл её требования выплатить компенсацию справедливыми. Помимо 204 тысяч евро бывшего мужа обязали выплачивать ежемесячное пособие на детей (одна из дочерей несовершеннолетняя, другая — старше 18 лет).
Истица осталась довольна решением суда. Она говорит, что приговор был заслуженным и сделал её «очень счастливой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А то получается как в том анекдоте: "Мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это наши деньги".
Если бы я регистрировал каждое свое сожительство, места в паспорте бы не осталось.
А брачный договор отлично поможет брачному союзу и уменьшит количество конфликтных ситуаций.