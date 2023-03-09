FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10075 постов • 1423 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Испанка отсудила у бывшего мужа 200 тысяч евро за ведение домашнего хозяйства

Испанка отсудила у бывшего мужа 200 тысяч евро за ведение домашнего хозяйства

Автор:
09 марта 2023 13:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   денежная компенсация   компенсация   работа по дому   развод   решение суда   судебный прецедент   
1103
3

В Малаге (Андалусия) суд обязал мужчину выплатить экс-супруге компенсацию за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда. Сумма компенсации была рассчитана на основе минимальной заработной платы и составила 204 624,86 евро.

После свадьбы в 1995 году пара подписала брачный контракт, который предусматривал раздельное владение имуществом, — то есть то, что зарабатывает каждый из супругов, принадлежит только ему, и женщина, которая не работала, в случае развода остаётся ни с чем.


У мужчины все эти годы дела шли в гору: он стал владельцем процветающего бизнеса. А женщина растила двух детей и вела домашнее хозяйство. Она посвятила себя в основном работе по дому и заботе о семье, говорится в постановлении суда. Отдельно упоминается тот факт, что муж не хотел, чтобы женщина работала вне дома, — однако позволил ей заниматься связями с общественностью и выполнять роль менеджера сети спортзалов, которой владеет.


×
×

Женщина утверждает, что 25 лет находилась в ситуации, когда у неё не было возможности делать что-то другое, кроме работы по дому и работы на мужа.


Суд счёл её требования выплатить компенсацию справедливыми. Помимо 204 тысяч евро бывшего мужа обязали выплачивать ежемесячное пособие на детей (одна из дочерей несовершеннолетняя, другая — старше 18 лет).

Истица осталась довольна решением суда. Она говорит, что приговор был заслуженным и сделал её «очень счастливой».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Испания   денежная компенсация   компенсация   работа по дому   развод   решение суда   судебный прецедент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ваня Час назад
пистец, включайте железный занавес...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Alex Полчаса назад
Вперед вперед... Еще десяток лет и женится мужики просто перестанут. Ибо, а нахрена? Как можно пользоваться этими "небесными" созданиями? Пусть сами... А для физики приплатил и норм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx 58 минут назад
Если она выставила ему счет за работу по дому, то он должен ей выставить ей счет за содержание... ведь она где-то жила, что-то ела. Делить так делить, поэтому должно быть все подсчитано по честному.
А то получается как в том анекдоте: "Мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это наши деньги".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 2 часа назад
Очень хочу верить, что у нас приживётся брачный контракт. Очень полезная штука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 2 часа назад
Интересно, сколько она судье занесла за такое решение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 уникальных фотографий под непривычным углом
18 уникальных фотографий под непривычным углом
Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения
Спасибо, люди: 30 трогательных фото кошек до и после спасения
Набирающие популярность в сообществах
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
Из лимузина Путина повалил белый дым
Из лимузина Путина повалил белый дым
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#факты#картинки#Ynews#полиция#подборка#Еда#собака
#Юмор#интересное#Приколы#в мире#кино#познавательно#Прошлое#роль#знаменитости#фильм
#животные#интересно#Прикол#забавно#СССР#Россия#шоу бизнес#8 марта#соцсети#красота
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Испанец брал на себя вину водителей за деньги Испанец брал на себя вину водителей за деньги Курильщики, с пляжа! Курильщики, с пляжа! Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов

На что жалуетесь?

Вернуться