Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей

Житель Иванова с говорящей фамилией Копейкин заказал в одном из российских маркетплейсов пачку чая. Однако заветный напиток он так и не получил, но потраченные 89 рублей ему вернули. Разгневанный мужчина решил, что онлайн-магазин жестоко растоптал его права потребителя и обратился в суд. Он потребовал взыскать с площадки 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч моральной компенсации, компенсации за срыв сроков доставки, 10 тысяч — за односторонний разрыв договора купли-продажи, а также попросил назначить ответчику штраф в размере половины присуждённой ему суммы.

Октябрьский районный суд города встал на его сторону, но постановил взыскать с маркетплейса компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа, 71 рублей за почтовые расходы и отказал по другим требованиям. Копейкина такое решение не устроило и он обратился в Верховный суд. Там рассмотрели его жалобу и посчитали, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств (поставки чая истцу) и постановили вернуть дело на новое рассмотрение.