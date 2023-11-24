Россиянин дошёл до Верховного суда из-за пачки чая стоимостью 89 рублей

И Верховный суд в споре с маркетплейсом встал на его сторону.
Житель Иванова с говорящей фамилией Копейкин заказал в одном из российских маркетплейсов пачку чая. Однако заветный напиток он так и не получил, но потраченные 89 рублей ему вернули. Разгневанный мужчина решил, что онлайн-магазин жестоко растоптал его права потребителя и обратился в суд. Он потребовал взыскать с площадки 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч моральной компенсации, компенсации за срыв сроков доставки, 10 тысяч — за односторонний разрыв договора купли-продажи, а также попросил назначить ответчику штраф в размере половины присуждённой ему суммы.
Октябрьский районный суд города встал на его сторону, но постановил взыскать с маркетплейса компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа, 71 рублей за почтовые расходы и отказал по другим требованиям. Копейкина такое решение не устроило и он обратился в Верховный суд. Там рассмотрели его жалобу и посчитали, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств (поставки чая истцу) и постановили вернуть дело на новое рассмотрение.
В ходе нового слушания стороны пошли на мировое соглашение, согласно которому истец получил от маркетплейса 5 тысяч рублей компенсации.
Юристы отмечают, что несмотря на мировое соглашение и отсутствие в российской судебной системе такого источника права, как прецедент, это дело, тем не менее, скорректирует отношений между маркетплейсами и покупателями в лучшую сторону.
"Нет гарантий, что суды в подобных спорах будут следовать аналогичной позиции. Но с учетом того, что спор дошел до Верховного суда и позиция истца устояла во всех инстанциях, определенно могло бы вызвать волну аналогичных исков в адрес Ozon", — прокомментировал инцидент председатель Московской коллегии адвокатов "Делоер" Роланд Зантарая.
Источник:
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Есть покупатель и продавец. Покупатель пришёл в магазин, отдал денюжку, взял товар и пошёл довольный домой. Но не все товары, существующие на рынке, можно найти в соседнем магазине, поэтому есть магазины онлайн, в которых и разнообразия больше и продавцов может быть много. Система же при этом остаётся такой же: утром деньги, в обед стулья. Если какие-то барыги решили взять деньги, а потом сказать: "да забери их назад, ничего мы тебе продавать не будем", то это нарушение конституции о товарообмене. Это тоже самое, если кассир после покупки отдаст тебе твои деньги и заберёт твой пакет с покупками. Или просто откажут тебе в покупке в их магазине. Это запрещено законом.
Представьте себе ситуацию, что на кассе в магазине говорят: "вы заплатите за чай, а мы сейчас его из погреба достанем, просто на полках его пока нет". А через неделю:"сорян, вот ваши деньги, чая нема". Ты и с деньгами ничего не сделал, и в цене они потеряли (инфляция, хоть за неделю и не большая) и чай не пил неделю.
Не можешь выполнить договор, не предлагай. Не можешь отследить все товары, улучшай систему логистики.
А вот штраф, как опять же по мне, должен быть не абсолютным, а относительным к товарообороту продавца (типо 0,1% от годового бюджета). А то заработать охулиардов денег и заплатить пару тысяч штрафа - это так справедливо. Так американские фирмы постоянно делают, сначала заработают миллиарды на новой технологии, а потом через 10 лет заплатят пару сотен миллионов штрафа за рак и прочие побочки.
ты просто пойми, дурашка.
там цифры такие, что наши капиталисты, будут тупо киллеров отправлять. вместо письма с манибеком... сидишь такой - "носки со слоником кончились..." только хлебальник поднял, а тебе уже пуля мозг выбила на стену.
Судебная практика не совсем аналог.