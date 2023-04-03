Преступления, которые помогли раскрыть звери, птицы и даже насекомые

Попугаи известны своим умом и сообразительностью. И белый какаду по кличке Бёрд не был исключением. Когда в сочельник 2001 года в дом его хозяина Кевина Батлера в Плезант-Гроув ворвались бандиты, он продемонстрировал неожиданное поведение. К сожалению, Кевин оказал грабителям сопротивление и погиб. Птица тоже получила ранение, но Бёрд царапался и кусался. И именно благодаря его отваге нашли убийц и смогли предъявить им обвинения.

Образцы кожи, извлечённые из-под когтей и застрявшие в клюве, дали совпадение по ДНК, когда проверяли окружение Батлера. Частички полностью совпали с образцом бывшего сотрудника фирмы Кевина – Дэниела Торреса, который таким зверским способом отомстил бывшему шефу из-за бытового конфликта. На суде даже прокурор отметил храбрость птицы, которая билась с нападавшими: пол был усеян вырванными перьями Бёрда.