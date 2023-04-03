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Преступления, которые помогли раскрыть звери, птицы и даже насекомые

Преступления, которые помогли раскрыть звери, птицы и даже насекомые

Автор:
03 апреля 2023 15:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Доказательство   Пёс   жертва   кошка   насекомое   преступление   расследование   свидетель   убийство   улика   
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Не только Холмсом, Пуаро и обитателями улиц разбитых фонарей живёт мир справедливости. Братья наши меньшие тоже прикладывают лапу к раскрытию запутанных преступлений.

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Попугаи известны своим умом и сообразительностью. И белый какаду по кличке Бёрд не был исключением. Когда в сочельник 2001 года в дом его хозяина Кевина Батлера в Плезант-Гроув ворвались бандиты, он продемонстрировал неожиданное поведение. К сожалению, Кевин оказал грабителям сопротивление и погиб. Птица тоже получила ранение, но Бёрд царапался и кусался. И именно благодаря его отваге нашли убийц и смогли предъявить им обвинения.

Образцы кожи, извлечённые из-под когтей и застрявшие в клюве, дали совпадение по ДНК, когда проверяли окружение Батлера. Частички полностью совпали с образцом бывшего сотрудника фирмы Кевина – Дэниела Торреса, который таким зверским способом отомстил бывшему шефу из-за бытового конфликта. На суде даже прокурор отметил храбрость птицы, которая билась с нападавшими: пол был усеян вырванными перьями Бёрда.

Когда в 1994 году в Канаде исчезла 32-летняя многодетная мать Ширли Дюгей, первым под подозрение попал бывший сожитель женщины Дуглас Бимиш. Спустя несколько дней после исчезновения  Ширли в лесопосадке неподалёку от её дома обнаружили мужскую куртку, на которой остались кошачьи шерстинки белого цвета.

Детектив, ранее опрашивавший Бимиша, вспомнил, что видел такое животное в доме Дугласа. Анализ ДНК подтвердил, что это одна и та же кошка. Кстати, это был один из первых случаев проведения исследования материала животных. Дуглас признался в убийстве бывшей возлюбленной и получил пожизненный срок.

И ещё одна показательная история о помощи попугая. В 2015 году в Сэнд-Лейк (штат Мичиган) был убит местный житель Мартин Дюрам. Принадлежавший ему 20-летний африканский серый попугай Бад начал постоянно имитировать разговор на повышенных тонах между мужчиной и женщиной.

Диалог неизменно завершался одной и той же фразой – обращением «Не стреляй!» В ходе следствия было установлено, что супруга погибшего Гленна убила мужа на глазах у Бада. И попугай раз за разом воспроизводил их последний разговор. После восьмичасового обсуждения присяжные признали  женщину виновной в убийстве первой степени.

Герой этой истории – пёс по кличке Скуби-Ду стал свидетелем гибели своей хозяйки. Сначала смерть парижанки признали несчастным случаем. Но потом на основании показаний родственников погибшей нашёлся подозреваемый, которого решили проверить.

Когда Скуби-Ду столкнулся с потенциальным обвиняемым на предварительном слушании, то агрессивно залаял. Секретарь суда внесла в протокол реакцию собаки, охарактеризовав как «нервную реакцию в ходе перекрёстного допроса». Некоторые эксперты высказались против использования таких показаний как свидетельских, поскольку события происходили через два года после смерти хозяйки Скуби-Ду. А по собачьим меркам это чуть ли не 20 лет. Но утверждение спорно, ведь собаки прекрасно помнят запахи. И запахи они распознают в тысячи раз лучше по сравнению с человеком, поскольку обладают 300 млн обонятельных рецепторов против 6 млн человеческих.

Раскрыть убийство, совершённое в Техасе в 1985 году, помогла не собака, кошка или птица. А кузнечик. У насекомого, обнаруженного на месте преступления, отсутствовала лапка. А когда опрашивали и осматривали подозреваемого, то на подошве его ботинка обнаружилась такая же. Когда эксперты провели исследование, то выяснили, что конечность принадлежит именно этому конкретному насекомому.

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Метки: Доказательство   Пёс   жертва   кошка   насекомое   преступление   расследование   свидетель   убийство   улика   
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Serg2001 Час назад
Вор залез в квартиру. А там попугай в клетке сидит, и овчарка лежит, ни на кого внимания не обращает. Вор посмотрел и начал вещи собирать, те, что поценнее. Попугай и говорит:
Дурак!
Вор дальше вещи собирает, не реагируя на попугая. Попугай опять:
Дурак!
Вор закончил и собрался уходить. Попугай:
Дурак!
Ты что других слов не знаешь?
Фас!
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