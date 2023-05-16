Крымский Том: пушистый полосатик, спасший от голодной смерти незадачливых оккупантов

Уилл забрал животное в казарму. Назвал Томом и старался ухаживать за питомцем по мере сил (кот был грязным, покрытым сажей и копотью). Затем англичанин заметил, что новый обитатель становится всё более упитанным: шёрстка лоснится, а у голодного создания такого не бывает.

Соответственно, он что-то ест. Мышей? Возможно. Но грызунам для жизни и размножения тоже нужна пища. Гайр решил проследить за питомцем и понаблюдать за его перемещениями.

И не зря. Котейка уверенным шагом двинулся к разрушенной продуктовой лавке. Патруль начал разбирать завалы, под которыми обнаружился изрядный запас муки, крупы и других продуктов длительного хранения.

На которых англичане и выжили. А потом котик привёл к ещё нескольким местам, о наличии припасов в которых даже нельзя было подумать.