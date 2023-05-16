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Крымский Том: пушистый полосатик, спасший от голодной смерти незадачливых оккупантов

Крымский Том: пушистый полосатик, спасший от голодной смерти незадачливых оккупантов

Автор:
16 мая 2023 13:46
Сообщество : Истории
Метки: Еда   Животное   Крымский Том   Севастополь   история   кот   крымская война   поиск   спасение   
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Коты идут рука об руку с человеком с момента одомашнивания. Но всё же эти существа шествуют в некотором отдалении – слишком независимы и самолюбивы. Но иногда, сами того не желая, ухитряются помочь незадачливым людям и спасти их от гибели.

Эта история произошла во время Крымской войны (1853-1856). Российская империя воевала с коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Максимального напряжения боевые действия достигли в Крыму.

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Русские не смогли удержать Севастополь, он пал после почти годичной осады. И в разрушенный город вошли британские и французские войска. Войти-то они вошли. Но этого мало, нужно было как-то удерживать город. И поддерживать себя, а с провиантом были серьёзные проблемы.

Поставки всего необходимого осуществлялись. Но в приоритете были оружие и боеприпасы. Всё прочее, в том числе и продукты питания, доставлялись по остаточному принципу. И англо-французской коалиции приходилось заниматься поиском пропитания самостоятельно.

Молодой лейтенант Уильям Гайр, занимавший должность заместителя помощника комиссара, занимался патрулированием территорий и одновременно выполнял функции снабженца. И как-то во время очередного не слишком обнадёживающего обхода заметил среди руин кота.

Котофей был вполне упитанным и довольным жизнью. Уже сам факт того, что животное выжило, был поразительным. Гайр был парнем  жалостливым и решил приласкать пушистика. На удивление тот не увернулся и даже позволил взять себя на руки.

Уилл забрал животное в казарму. Назвал Томом и старался ухаживать за питомцем по мере сил (кот был грязным, покрытым сажей и копотью). Затем англичанин заметил, что новый обитатель становится всё более упитанным: шёрстка лоснится, а у голодного создания такого не бывает.

Соответственно, он что-то ест. Мышей? Возможно. Но грызунам для жизни и размножения тоже нужна пища. Гайр решил проследить за питомцем и понаблюдать за его перемещениями.

И не зря. Котейка уверенным шагом двинулся к разрушенной продуктовой лавке. Патруль начал разбирать завалы, под которыми обнаружился изрядный запас муки, крупы и других продуктов длительного хранения.

На которых англичане и выжили. А потом котик привёл к ещё нескольким местам, о наличии припасов в которых даже нельзя было подумать.

Невольного спасителя солдаты переименовали в Крымского (Севастопольского) Тома. Когда Гайр уехал домой, то забрал кота с собой. На чужбине он долго не протянул, умер в конце 1856 года. Не из-за тоски или плохого ухода, нет: Уильям искренне привязался к питомцу и старательно за ним ухаживал. Котик был уже не юн, по виду порядка 10 лет. И прожил вполне себе среднюю по кошачьим меркам жизнь, прежде чем уйти в кошачий рай.

По существовавшей тогда в Англии традиции Гайр сделал чучело кота и передал его Королевскому институту оборонных исследований. Век спустя на чучело животного, фактически спасшего от голодной смерти британскую армию, в лавке старьёвщика наткнулась леди Фэйт Комптон Маккензи. Выкупленную находку она передала в Национальный музей армии, где экспонат находится и по сей день.

Правда, абсолютной точности в вопросе, действительно ли это Крымский Том, нет. Но нет и опровержений, поэтому чучело остаётся на своём месте как символ широты души пушистого спасителя, невольно получившего этот статус.

Источник:

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Метки: Еда   Животное   Крымский Том   Севастополь   история   кот   крымская война   поиск   спасение   
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