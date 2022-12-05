«Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам

Считается, что именно из Казани были привезены дымчатые кошки для несения особой службы в Петербурге. Их потомки защищают от грызунов Эрмитаж. И этот котофей «с умом астраханским, разумом сибирским» – посвящение тем самым кошкам.

А вы встречали какие-нибудь необычные памятники, скульптуры, статуи в честь знаменитых или не очень котиков?