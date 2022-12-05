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Сообщество Без кота и жизнь не та 1465 постов • 451 подписчик подписаться
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«Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам

«Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам

Автор:
05 декабря 2022 12:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   город   интересно   история   кот   кошка   памятник   посвящение   скульптура   фото   
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Что может в жизни быть чудесней, чем эти хитрые глаза? Примерно так рассуждает каждый уважающий себя кошколюб. Да и люди, спокойно относящиеся к домашним животным, поглядывают с удовольствием на этих хвостатых каверзников.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что образ хитрых космических созданий активно эксплуатируется в разных направлениях искусства. И кошкам – настоящим и вымышленным посвящено множество интересных памятников, установленных по всему миру.

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Здесь даже два в одном: скульптурная композиция персонажей «Алисы» включает не только Чеширского кота, но и любимицу девочки Дину.

Немало пришлось попутешествовать этому корпулентному герою по улицам. Пока, наконец, он не обрел постоянное место жительства в районе, где тусуются творческие личности и туристы. На счастье коте трут носик, хотя знатоки настаивают, что удачу приносит натирание другого органа.

Среди выживших в блокаду ленинградцев ходят истории о спасительницах – кисах, предупредивших нашествие крыс и болезней. Эта парочка на Малой Садовой – Василиса и Елисей – легендарные питерские котейки.

Символ турецкого города – особая порода, которой турки гордятся. И, надо сказать, не без оснований.

Этот кот – Ходж – питомец Сэмюэла Джонсона, который был светилом науки и поэтом эпохи Просвещения. А также составил толковый словарь английского языка.

Самый необычный и трогательный памятник немецкого города считается символом заботливого отношения к уличным животным.

Название этого малазийского города по одной из версий переводится как «кошачий». И всяких разных скульптур и статуй кошек здесь масса. Эта – кошачье семейство самая популярная.

По преданию, одному купцу не дали разрешения вступить в гильдию. Он обозлился и в отместку установил на башнях своего дома черных котов. Развернув их хвостатой филейной частью к гильдии. Потом котиков переориентировали, и они превратились в одну из главных достопримечательностей города.

Считается, что именно из Казани были привезены дымчатые кошки для несения особой службы в Петербурге. Их потомки защищают от грызунов Эрмитаж. И этот котофей «с умом астраханским, разумом сибирским» – посвящение тем самым кошкам.

А вы встречали какие-нибудь необычные памятники, скульптуры, статуи в честь знаменитых или не очень котиков?

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Животное   город   интересно   история   кот   кошка   памятник   посвящение   скульптура   фото   
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13  комментариев
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9k
Б.Касторский 58 минут назад
Кот Василий, которого и тут неплохо кормят (с). Москва
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240
Александр Рожков Минуту назад
Ёшкин кот. Йошкар-Ола.
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7k
Владимир 8 минут назад
Балаклава
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571
KoteBasilio 8 минут назад
Кот учёный - Обнинск
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13k
Kucher 18 минут назад
Воронежа нет. "минус" за это
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10k
Женя 20 минут назад
Кисловодск.
Памятник Чеширскому коту.
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10k
Женя 23 минуты назад
Памятник блокадным кошкам Ленинграда.
Располагается в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу улица Композиторов, дом 4, во дворе. Памятник был установлен 4 сентября, а официально открыт 27 сентября 2016 года. Проект его создания принадлежит Наталье Рысевой.
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765k
А.Берестенко Полчаса назад
Бегемоту в Москве.
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765k
А.Берестенко Полчаса назад
Воронеж, котенок с улицы Лизюкова

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19k
Mexanik79 55 минут назад
г Волжский

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6
shemval1972 59 минут назад
А где Мурманск?
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