«Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам

Что может в жизни быть чудесней, чем эти хитрые глаза? Примерно так рассуждает каждый уважающий себя кошколюб. Да и люди, спокойно относящиеся к домашним животным, поглядывают с удовольствием на этих хвостатых каверзников.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что образ хитрых космических созданий активно эксплуатируется в разных направлениях искусства. И кошкам – настоящим и вымышленным посвящено множество интересных памятников, установленных по всему миру.
Здесь даже два в одном: скульптурная композиция персонажей «Алисы» включает не только Чеширского кота, но и любимицу девочки Дину.
Немало пришлось попутешествовать этому корпулентному герою по улицам. Пока, наконец, он не обрел постоянное место жительства в районе, где тусуются творческие личности и туристы. На счастье коте трут носик, хотя знатоки настаивают, что удачу приносит натирание другого органа.
Среди выживших в блокаду ленинградцев ходят истории о спасительницах – кисах, предупредивших нашествие крыс и болезней. Эта парочка на Малой Садовой – Василиса и Елисей – легендарные питерские котейки.
Символ турецкого города – особая порода, которой турки гордятся. И, надо сказать, не без оснований.
Этот кот – Ходж – питомец Сэмюэла Джонсона, который был светилом науки и поэтом эпохи Просвещения. А также составил толковый словарь английского языка.
Самый необычный и трогательный памятник немецкого города считается символом заботливого отношения к уличным животным.
Название этого малазийского города по одной из версий переводится как «кошачий». И всяких разных скульптур и статуй кошек здесь масса. Эта – кошачье семейство самая популярная.
По преданию, одному купцу не дали разрешения вступить в гильдию. Он обозлился и в отместку установил на башнях своего дома черных котов. Развернув их хвостатой филейной частью к гильдии. Потом котиков переориентировали, и они превратились в одну из главных достопримечательностей города.
Считается, что именно из Казани были привезены дымчатые кошки для несения особой службы в Петербурге. Их потомки защищают от грызунов Эрмитаж. И этот котофей «с умом астраханским, разумом сибирским» – посвящение тем самым кошкам.
А вы встречали какие-нибудь необычные памятники, скульптуры, статуи в честь знаменитых или не очень котиков?
Источник:
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Памятник Чеширскому коту.
Располагается в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу улица Композиторов, дом 4, во дворе. Памятник был установлен 4 сентября, а официально открыт 27 сентября 2016 года. Проект его создания принадлежит Наталье Рысевой.