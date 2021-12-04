Кот спас хозяина от ядовитой змеи, которая спряталась в пакетах с покупками

Несколько дней назад житель Дартмура (Австралия) — Рики Оуэнс вернулся домой из магазина и поставил сумки с покупками рядом с холодильником. Затем мужчина на пару часов вышел из дома, оставив входную дверь открытой.

Когда Рики вернулся, он заметил, что его кот Гордон очень странно себя ведет. Пушистый ходил вокруг кресла, шипел на него, царапал его и периодически отпрыгивал назад. Поведение питомца насторожило австралийца, и он заглянул под кресло, но ничего нашел.