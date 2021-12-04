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Сообщество Без кота и жизнь не та 1017 постов • 400 подписчиков подписаться
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Кот спас хозяина от ядовитой змеи, которая спряталась в пакетах с покупками

Кот спас хозяина от ядовитой змеи, которая спряталась в пакетах с покупками (3 фото)

Автор:
04 декабря 2021 09:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   змея   история   кот   спасение   фото   
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Странное поведение кота помогло владельцу обнаружить заползшую к нему в дом ядовитую змею.

Несколько дней назад житель Дартмура (Австралия) — Рики Оуэнс вернулся домой из магазина и поставил сумки с покупками рядом с холодильником. Затем мужчина на пару часов вышел из дома, оставив входную дверь открытой.

Когда Рики вернулся, он заметил, что его кот Гордон очень странно себя ведет. Пушистый ходил вокруг кресла, шипел на него, царапал его и периодически отпрыгивал назад. Поведение питомца насторожило австралийца, и он заглянул под кресло, но ничего нашел.

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Списав действия Гордона на типичные кошачьи странности, Рики отправился в бар. Вернувшись, он снова обратил внимание на кота, который на этот раз шипел на пакеты с продуктами, стоявшие рядом с холодильником.

«Я подошел, чтобы взять чай из холодильника, и увидел, что кот нападает на пакеты, которые я оставил неподалеку», — вспоминает Рики.

После того как мужчина поднял сумки с покупками, он понял, что Гордон беспокоился не напрасно. Оказалось, что всего в нескольких сантиметрах от Рики и его кота находилась метровая тигровая змея. Эта змея одна из самых ядовитых и опасных в Австралии, и встреча с ней может закончиться плачевно.

Потревоженная змея за секунду скрылась под холодильником, и Рики пришлось пойти на серьезный риск, чтобы достать ее.

«Я видел лишь несколько юймов живота змеи, торчащего из-под холодильника. Я не знал, где ее голова, а где хвост»,— рассказал Рики изданию ABC.

К счастью, австралийцу удалось схватить опасную рептилию за хвост и перебросить через забор на своем заднем дворе. Теперь мужчина всегда будет серьезно относится к действиям кота и перестанет оставлять входную дверь открытой, потому что считает, что змея проникла в дом именно через нее.

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Метки: животные   змея   история   кот   спасение   фото   
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10k
Кот Час назад
Дома кот и две собаки. Стоит только принести домой пакеты с продуктами, они срвзу втроем бегут их обследовать. Теперь понятно зачем-проверяют, нет ли там опасной змеи...
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742
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
К соседям змею выкинул небось.
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470
Mixan 2 часа назад
Кошак теперь на особом положении в доме !!!!
Уже читал где то ,что коты змей терпеть не могут
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