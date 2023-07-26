Аквалангист нашел на дне озера кольцо стоимостью 9500 долларов

После небольшого перерыва Майкл снова опустился на дно. В этот раз он снял перчатку с одной руки, чтобы почувствовать, что находится под илом.

"Вытащив из толстого слоя ила несколько палок и банок, я, наконец, вытащил огромный бриллиант. Это было обручальное кольцо! Я был вне себя от радости, особенно потому, что знал, как малы шансы", - поделился он.