Аквалангист нашел на дне озера кольцо стоимостью 9500 долларов

Дженни из Бейкерсфилда, штат Калифорния, чуть не сошла с ума, когда потеряла в озере Басс обручальное кольцо стоимостью 9500 долларов. К счастью, она узнала о Майкле Пелли - аквалангисте, который занимается поиском потерянных вещей. Мужчина согласился ей помочь.
"Кольцо многое для меня значит - мы в браке уже 10 лет", - сказала Дженни. По словам Пелли, он знал, что поиски кольца будут трудными из-за глубины озера - 13,5 метров. А когда он достиг дна, то столкнулся с еще одним препятствием.
"Как только я достиг дна озера, я понял, насколько сложными будут поиски. Ил сразу же замутил все вокруг, видимость была практически нулевой. Спустя некоторое время я понял, что должен вернуться на поверхность и разработать лучший план. В отличие от обычных погружений, я не мог просто медленно подняться на поверхность", - рассказывает аквалангист. Глубина воды требовала от Пелли остановок для декомпрессии.
После небольшого перерыва Майкл снова опустился на дно. В этот раз он снял перчатку с одной руки, чтобы почувствовать, что находится под илом.
"Вытащив из толстого слоя ила несколько палок и банок, я, наконец, вытащил огромный бриллиант. Это было обручальное кольцо! Я был вне себя от радости, особенно потому, что знал, как малы шансы", - поделился он.
Дженни обрадовалась не меньше. Но на этом Пелли не остановился: он вернулся под воду, чтобы собрать мусор.
"В итоге я нашел несколько солнцезащитных очков, а также телефон, который, к сожалению, не получилось включить. Однако главной целью было найти и вернуть Дженни обручальное кольцо, и мы смогли ее достичь, так что я не могу не радоваться результату!" - подытожил мужчина.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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