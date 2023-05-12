Животные, которые ненавидят водные процедуры

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Мудрая природа создала животных идеальными. Но люди хотят, чтобы их домашние питомцы соответствовали статусу домашних. Были здоровыми, красивыми и чистыми. И потому регулярно или периодически устраивают своим зверюшкам банный день.
И если одни относятся к необходимости мыться философски, а другие даже находят определённое удовольствие, то третьи ненавидят изощрённое издевательство всеми фибрами пушистой души.
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А как ваши любимцы относятся к водным процедурам?
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