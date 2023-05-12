FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13936 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Животные, которые ненавидят водные процедуры

Животные, которые ненавидят водные процедуры

Автор:
12 мая 2023 15:40
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   ванна   вода   душ   кот   мытьё   смешно   собака   сопротивление   
1274
16

Мудрая природа создала животных идеальными. Но люди хотят, чтобы их домашние питомцы соответствовали статусу домашних. Были здоровыми, красивыми и чистыми. И потому регулярно или периодически устраивают своим зверюшкам банный день.

И если одни относятся к необходимости мыться философски, а другие даже находят определённое удовольствие, то третьи ненавидят изощрённое издевательство всеми  фибрами пушистой души.

×
×

А как ваши любимцы относятся к водным процедурам?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Пёс   ванна   вода   душ   кот   мытьё   смешно   собака   сопротивление   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Billi_Bons Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Sergey 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев Час назад
Как только она разожмёт пальцы, ты тут же окажешься в под ласковыми струйками мойки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 2 часа назад
Нужно расстелить на полу авоську, поставить в центр кота, поднять за ручки.... Подвесить над ванной на веревках для сушки белья. Безопасно мыть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83734



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил...
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
"- Вот боковые стёкла! - На боковом стекле это мой дед, который за тебя воевал!"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#факты#позитив#полиция#авто аварии#Реакция#люди#Вещи
#Юмор#история#машина#автомир#США#аварии#СССР#кот#улыбнуло#знаменитости
#Прикол#интересное#автомобили#в мире#подборка#дтп#удивительно#Еда#Музыка#кино
Хитрюги, которые любят прятки, но ленятся прятаться Хитрюги, которые любят прятки, но ленятся прятаться От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее Самые верные дурашки-очаровашки Самые верные дурашки-очаровашки Пушистые стимуляторы эндорфинов Пушистые стимуляторы эндорфинов Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

На что жалуетесь?

Вернуться