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Прокатился по обоям Windows XP

Прокатился по обоям Windows XP

Автор:
16 мая 2023 00:33
Метки: Windows XP   США   Сонома   обои   
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Проехался по обоям Windows XP в округе Сонома штата Калифорния, к юго-востоку от Сономской долины.
Сегодня без синего экрана смерти, но впредь буду осторожнее.

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Метки: Windows XP   США   Сонома   обои   
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