Прокатился по обоям Windows XP

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Проехался по обоям Windows XP в округе Сонома штата Калифорния, к юго-востоку от Сономской долины.
Сегодня без синего экрана смерти, но впредь буду осторожнее.
Сегодня без синего экрана смерти, но впредь буду осторожнее.
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Метки: Windows XP США Сонома обои
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