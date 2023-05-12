В Нью-Йорке запретили дискриминацию толстых людей

Должностные обязательства, которые требуют от человека определённого веса вкупе с ростом теперь вне закона.
Сегодня горсовет Нью-Йорка принял закон, который запрещает дискриминацию по весу и росту при поиске жилья, трудоустройстве и общественных местах. Сообщается, что принятый законопроект расширяет уже существующий перечень из 27 признаков, по которым запрещена дискриминация — это раса, гендерный маркер, возраст, религия, этническое происхождение, сексуальная ориентация, состояние здоровья и семейное положение.
Что касается веса, то подобные законы уже приняты в шести городах и одном штате Америки. Как сообщил автор законопроекта Шон Абреу, на полных людей смотрят с пристрастием и пора уже менять культуру.
Людям с иным телосложением не только отказывают в работе и повышениях, которых они заслуживают, — им отказывает в самом существовании общество, которое не дает никаких средств правовой защиты от этого откровенного предрассудка
Абреу выразил надежду, что примеру Нью-Йорка последуют другие города и федеральное правительство США, подытожив свою речь фразой о том, что "различия делают нас сильнее".
Примечательно, что в рамках закона, различные должностные инструкции, которые предполагают наём человека с определённой комплектацией для выполнения тех или иных работ, однозначно будет трактоваться как дискриминация.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 2017 по 2020 годы в стране от ожирения страдали 40% взрослого населения. Больше всех этот показатель среди чернокожего населения — 49,9%, на втором месте латиноамериканцы — 45,6%, тройку замыкают белые американцы — 41,1%. При этом отмечается, что процент людей с ожирением сильно ниже среди людей с высшим образованием.
Согласно исследованию ученых университета Вандербильта, в США очень распространена дискриминация людей с ожирением. И чаще всего её жертвой становятся женщины — в среднем они зарабатывают на 5,25 доллара в час меньше своих стройных коллег.
Сообщается, что активисты с избыточным весом очень надеются, что принятый сегодня в Нью-Йорке закон станет катализатором для других штатов и городов.
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Больная во всех отношениях нация.
"мудрые" пиндосские политиканы! вы главное не останавливайтесь в своих дебильных инициативах и вас свои же граждане на вилы поднимут
Предлагаю в России,не говорить негр,чёрный,рубиройд и т.д..Что это за дискриминация такая?Пусть всего лишь в замен говорят,мой белый господин.Тогда я готов говорить афроамериканец .
Прям милота…хотя НЕТ!
А вот про карьерный рост... Это как-то странно. И до описанного решения это было априори необоснованной дискриминацией.
Совсем ёкнулись со своей толерастией. Не каждая тушка подходит для определенных видов деятельности!
В условиях приёма на работу, не вес/рост указывать, а требования к функциональности.
Может он, с весом 150 кг пробежать, к примеру, 5 км за столько-то минут, подтянуться столько-то раз, поднять и перенести груз такого-то веса и т.п.
Милости просим. Нет, так и с весом 70 кг не подходишь, если не справляешься.