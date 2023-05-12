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В Нью-Йорке запретили дискриминацию толстых людей

В Нью-Йорке запретили дискриминацию толстых людей

Автор:
12 мая 2023 20:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нью-Йорк   США   дискриминация   закон   запрет   лишний вес   
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Должностные обязательства, которые требуют от человека определённого веса вкупе с ростом теперь вне закона.

Сегодня горсовет Нью-Йорка принял закон, который запрещает дискриминацию по весу и росту при поиске жилья, трудоустройстве и общественных местах. Сообщается, что принятый законопроект расширяет уже существующий перечень из 27 признаков, по которым запрещена дискриминация — это раса, гендерный маркер, возраст, религия, этническое происхождение, сексуальная ориентация, состояние здоровья и семейное положение.


Что касается веса, то подобные законы уже приняты в шести городах и одном штате Америки. Как сообщил автор законопроекта Шон Абреу, на полных людей смотрят с пристрастием и пора уже менять культуру.


Людям с иным телосложением не только отказывают в работе и повышениях, которых они заслуживают, — им отказывает в самом существовании общество, которое не дает никаких средств правовой защиты от этого откровенного предрассудка

Абреу выразил надежду, что примеру Нью-Йорка последуют другие города и федеральное правительство США, подытожив свою речь фразой о том, что "различия делают нас сильнее".

Примечательно, что в рамках закона, различные должностные инструкции, которые предполагают наём человека с определённой комплектацией для выполнения тех или иных работ, однозначно будет трактоваться как дискриминация.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 2017 по 2020 годы в стране от ожирения страдали 40% взрослого населения. Больше всех этот показатель среди чернокожего населения — 49,9%, на втором месте латиноамериканцы — 45,6%, тройку замыкают белые американцы — 41,1%. При этом отмечается, что процент людей с ожирением сильно ниже среди людей с высшим образованием.

Согласно исследованию ученых университета Вандербильта, в США очень распространена дискриминация людей с ожирением. И чаще всего её жертвой становятся женщины — в среднем они зарабатывают на 5,25 доллара в час меньше своих стройных коллег.

Сообщается, что активисты с избыточным весом очень надеются, что принятый сегодня в Нью-Йорке закон станет катализатором для других штатов и городов.

Источник:

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Метки: Нью-Йорк   США   дискриминация   закон   запрет   лишний вес   
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19  комментариев
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107k
parallax Час назад
А куда им деваться. Там жиробасы уже в большинстве.
Больная во всех отношениях нация.
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12k
Shtoppi 15 минут назад
короче, теперь если жирный ниггер, да еще и адепт культа лгбт++, сможет куда-то, каким-то чудом, дотащить свою задницу, то всем вокруг на него молиться надо будет и всячески ублажать?
"мудрые" пиндосские политиканы! вы главное не останавливайтесь в своих дебильных инициативах и вас свои же граждане на вилы поднимут
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4k
MPEG-8 22 минуты назад
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
То есть когда они запретили курить, даже у себя дома, даже в выходной так, что работодатель имел право сделать тест работнику, это обосновывалось рисками работодателя в случае внезапно заболевшего от курения работника. А тут всё здорово, да? Поощеряем?
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Работа это товар. И покупатель имеет право покупать тот товар который хочет. Скоро будут подавать в суд что человек хочет купить свежие помидоры а не гнилые . На некоторых работах толстые и больные могут работать хуже , на некоторых вес (не экстремальный ) значения не имеет и там думаю дискриминации нет . В самолетах разрешён определенный вес багажа , и тогда логично что худой человек допустим 80 или 90 кг может требовать чтоб ему разрешили взять ещё 50 кг багажа если рядом сидит пухляш под 150 ??
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1k
Александр Долматов Полчаса назад
Ищем двух канатоходцев, танкиста и курьера на велосипеде. Обещаем по весу не дискриминировать.
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3k
Александр Полчаса назад
Жирных нельзя жирными называть?В чём дискриминация была?
Предлагаю в России,не говорить негр,чёрный,рубиройд и т.д..Что это за дискриминация такая?Пусть всего лишь в замен говорят,мой белый господин.Тогда я готов говорить афроамериканец .
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12k
GROMOZEKA 36 минут назад
Забавно, как америкосы, уничтожившие практически под корень всех североамериканских индейцев, а также богато поуничтожавшие вьетнамцев, афганцев, сирийцев, югославов, ливийцев, иракцев и многих других, так пекутся о жиробасах.
Прям милота…хотя НЕТ!
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15k
info-kozirev 37 минут назад
Так с чего бы жирную тварь (тупо тварь,которая не умеет быть разумным человеком,которая потворствует неуемному желанию ЖРАТЬ (а это во всех религиях грех (чревоугодие) не назвать так,как она называется,жирной тварью,мало того,что эти жирные твари не хотят работать над собой,они еще и обществу чего то там пеняют (типа не понимает их общество)
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46k
Максим Т. 38 минут назад
Отлично! Не останавливайтесь!
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−1
Номер Ноль 40 минут назад
Ваааабще по ....ю
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5k
Divergent?!? 40 минут назад
Все так, но не совсем. В любом случае, дискриминация по физическим показателям есть. Толстых даже в городе не возьмут в полицию, пожарные, спасатели, монтажники - высотники, и на любые объекты (типа газзаводов), где требуется определенный уровень мобильности. То же относится, скажем, к людям с очень слабым зрением, одноруким, одноногим, паразованных от пояса и прочее для работы грузчиком или мясником. Понятно, что в городах больше офисной работы и т.п.
А вот про карьерный рост... Это как-то странно. И до описанного решения это было априори необоснованной дискриминацией.
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32k
MatveiVainrub 44 минуты назад
Эти на фотках малыши . Я когда в америке был я там таких персонажей встречал ... Они даже самостоятельно передвигаться не могут . На машинках ездят . Спец. средства такие для ХХХЛ людей . Просто огромные . И да их там очень много .
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12k
..: Атеист :.. 46 минут назад
Ну да, представлю такую тушку(как на фотках) чтобы была тренером по плаванию или спасателем!
Совсем ёкнулись со своей толерастией. Не каждая тушка подходит для определенных видов деятельности!
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2k
Василий Афиногенов Час назад

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