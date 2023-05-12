В Нью-Йорке запретили дискриминацию толстых людей

Сегодня горсовет Нью-Йорка принял закон, который запрещает дискриминацию по весу и росту при поиске жилья, трудоустройстве и общественных местах. Сообщается, что принятый законопроект расширяет уже существующий перечень из 27 признаков, по которым запрещена дискриминация — это раса, гендерный маркер, возраст, религия, этническое происхождение, сексуальная ориентация, состояние здоровья и семейное положение.





Что касается веса, то подобные законы уже приняты в шести городах и одном штате Америки. Как сообщил автор законопроекта Шон Абреу, на полных людей смотрят с пристрастием и пора уже менять культуру.

