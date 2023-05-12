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Трансгендеру, осуждённому за изнасилование, не разрешили отбывать наказание в женской тюрьме

Трансгендеру, осуждённому за изнасилование, не разрешили отбывать наказание в женской тюрьме

Автор:
12 мая 2023 15:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   США   изнасилование   интересно   суд   судебный процесс   трансгендеры   тюрьма   
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Примечательно, что этот мужик (выглядит как мужик, имеет половой орган и возбуждается на женщин) уже сидел за изнасилование, но недолго. После того как оказался на свободе, взялся за старое.

Похоже, судебные тяжбы, в которых фигурируют трансгендеры, сейчас и дальше будут напоминать цирковое представление с элементами клоунады. Взять хотя бы случай с 24-ним (ней?) Лекси-Роуз Кроуфорд. Парень выдаёт себя за женщину при полном комплекте половых органов и интересу к прекрасному полу. Не так давно он вышел на свободу после отбывания наказания за изнасилование 15-летней девочки (трансу дали 4 года лишения свободы, но после 2-х лет отсидки он вышел из тюрьмы досрочно), однако урок не пошёл ему впрок.


Через несколько недель после того как транс покинул места не столь отдалённые, он познакомился с симпатичной девчонкой, после чего пригласил её домой, где воспользовался ситуацией. Что характерно, девушка была против. Более того, она не предполагала, что девушка (пусть и транс) изнасилует на простой дружеской посиделке.


И хотя Кроуфорд утверждал, что у него отключилось сознание, и он ничего не помнит из того, что происходило тем вечером, прокуратура назвала его заявление «удобным предлогом». В результате суд счёл хитромудрого трансгендера виновным в изнасиловании и назначил наказание. Его защита пыталась воззвать к толерантности, упирая на то, что подзащитный имеет диагноз гендерной дисфории, и был эмоцинально нестабилен без реальной психологической поддержки. Несмотря на это судья Лонгман заявил, что это ничего не значит, т.к. девушка просила насильника остановиться, но тот действовал против её воли. Произошедшее, кстати, настолько сильно повлияло на жертву насилия, что несчастная девчонка пыталась даже покончить жизнь самоубийством.


В суде неоднократно повторили, что при насилии преступник пользовался пенисом. Это уточнение было необходимо, т.к. в США и Британии женщинами могут официально считаться даже те мужики, кто не спешит избавляться от половых органов и лишь ощущает себя представительницами прекрасного пола.


В феврале текущего года судам были разосланы новые рекомендации в отношении осужденных трансгендеров. В них говорится, что если у "женщины" имеется пенис, то ее определять в женскую тюрьму нежелательно. Также в мужскую тюрьму отправятся транс-женщины за любые преступления на сексуальной почве (вне зависимости на какой стадии перехода в другой пол они находятся).


Поэтому Кроуфорд придётся сидеть в мужской зоне. Никто ему не обещает, что 9 лет пролетят как мгновение, потому что женщина в мужской тюрьме (пусть бородатая и с пенисом) для некоторых сидельцев, возможно, покажется манной небесной.


Это далеко не первый случай, когда транс-женщины обвиняются в насилии. Ранее шотландский транс-насильник Исла Брайсон был осужден за изнасилование двух женщин. В суде он пытался доказать, что это было еще до его транс-перехода. Сначала претупника содержали в женской тюрьме, затем, после выхода закона, Брайсона перевели в мужскую зону.


А американцу из Вайоминга еще предстоит оправдываться в суде за свою эрекцию. Парень, который идентифицирует себя как девушка, был принят в женский клуб и пользовался всеми помещениями, пока студентки не заметили, что тот подглядывает за ними в раздевалке, и его организм вполне определенно реагирует на обнаженное женское тело. Девчонки не захотели терпеть рядом это существо и подали на него заявление в суд. Кстати, в официальных документах он значится под мужским именем, а попал в женский клуб лишь на основании того, что идентифицирует себя как женщина.



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Метки: Британия   США   изнасилование   интересно   суд   судебный процесс   трансгендеры   тюрьма   
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2  комментария
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АнтонПолднев 38 минут назад
Правда, чистой воды фарс. И с большим уклоном в театр абсурда.
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30k
Ego sum qui sum Минуту назад
трансперебежчики
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