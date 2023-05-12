Трансгендеру, осуждённому за изнасилование, не разрешили отбывать наказание в женской тюрьме

И хотя Кроуфорд утверждал, что у него отключилось сознание, и он ничего не помнит из того, что происходило тем вечером, прокуратура назвала его заявление «удобным предлогом». В результате суд счёл хитромудрого трансгендера виновным в изнасиловании и назначил наказание. Его защита пыталась воззвать к толерантности, упирая на то, что подзащитный имеет диагноз гендерной дисфории, и был эмоцинально нестабилен без реальной психологической поддержки. Несмотря на это судья Лонгман заявил, что это ничего не значит, т.к. девушка просила насильника остановиться, но тот действовал против её воли. Произошедшее, кстати, настолько сильно повлияло на жертву насилия, что несчастная девчонка пыталась даже покончить жизнь самоубийством.

В суде неоднократно повторили, что при насилии преступник пользовался пенисом. Это уточнение было необходимо, т.к. в США и Британии женщинами могут официально считаться даже те мужики, кто не спешит избавляться от половых органов и лишь ощущает себя представительницами прекрасного пола.

В феврале текущего года судам были разосланы новые рекомендации в отношении осужденных трансгендеров. В них говорится, что если у "женщины" имеется пенис, то ее определять в женскую тюрьму нежелательно. Также в мужскую тюрьму отправятся транс-женщины за любые преступления на сексуальной почве (вне зависимости на какой стадии перехода в другой пол они находятся).

Поэтому Кроуфорд придётся сидеть в мужской зоне. Никто ему не обещает, что 9 лет пролетят как мгновение, потому что женщина в мужской тюрьме (пусть бородатая и с пенисом) для некоторых сидельцев, возможно, покажется манной небесной.