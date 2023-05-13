Американец изобрёл мотоцикл с пивным двигателем

Изобретатель заявил, что когда он наливает пиво в бак, жидкость нагревается до 300 градусов по Фаренгейту (по Цельсию это почти 149 градусов), а когда она выходит из форсунок сзади, пиво превращается в перегретый пар, который обеспечивает достаточную тягу для движения мотоцикла вперед. Сколько на полной заправке можно проехать пока не известно, но утверждается, что пивной байк может разгоняться до 160км\ч.



