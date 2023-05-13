FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 987 постов • 251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Американец изобрёл мотоцикл с пивным двигателем

Американец изобрёл мотоцикл с пивным двигателем

Автор:
13 мая 2023 08:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   изобретение   мотоцикл   пивной двигатель   пиво   
890
3
2

Мужик просто посчитал, что пенным заправлять свой байк будет дешевле, чем бензином.

Ки Майклсон, изобретатель из Миннесоты. На его счету несколько безумных разработок, таких как унитаз с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем. Но теперь он представил кое-что действительно стоящее - мотоцикл, способный ездить на пиве. Это не только экологично, но и относительно дешево.


Мотоцикл оснащен 14-галлонным (63,65 литра) механизмом, в котором вместо газового двигателя используется нагревательный змеевик. Змеевик помогает разогревать пиво, что способствует дальнейшему запуску мотоцикла.


Свое творение он уже показал на паре местных выставок и произвел фурор среди любителей нестандартных инженерных решений. Более того, Майклсон утверждает, что вместо пива может быть любая жидкость, включая Red Bull и кофе Карибу.


Изобретатель заявил, что когда он наливает пиво в бак, жидкость нагревается до 300 градусов по Фаренгейту (по Цельсию это почти 149 градусов), а когда она выходит из форсунок сзади, пиво превращается в перегретый пар, который обеспечивает достаточную тягу для движения мотоцикла вперед. Сколько на полной заправке можно проехать пока не известно, но утверждается, что пивной байк может разгоняться до 160км\ч.


Изобретение не планируют запускать в серию, но кто его знает, может, лет через 50 пиво действительно станет конкурентом бенизу, как считаете?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   видео   изобретение   мотоцикл   пивной двигатель   пиво   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
K7OO Час назад
Не хватает тега #юмор, а то кто-нибудь и вправду поверит, что именно этот чувак изобрел паровоз.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b_e_l_i_a_l 5 минут назад
Бухлоцикл! =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Человек 11 минут назад
А бак он каким топливом греет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Slonyash 21 минуту назад
Вот же падла такая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
кОнь Юлий Полчаса назад
Еретик!!!Сжечь еретика!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ден 43 минуты назад
Ой дурак, его пить надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77661



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео
В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили
Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом»...
Набирающие популярность в сообществах
Байки от нефтяников
Байки от нефтяников
Это все имитация
Это все имитация
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Соседка снизу

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#факты#позитив#дтп#авто аварии#кот#Автовсячина#дети
#животные#Прикол#машина#автомир#полиция#Китай#удивительно#Еда#подборка#кино
#история#интересное#автомобили#США#аварии#СССР#в мире#истории#Вещи#люди
Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна

На что жалуетесь?

Вернуться