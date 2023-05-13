Американец изобрёл мотоцикл с пивным двигателем

Мужик просто посчитал, что пенным заправлять свой байк будет дешевле, чем бензином.
Ки Майклсон, изобретатель из Миннесоты. На его счету несколько безумных разработок, таких как унитаз с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем. Но теперь он представил кое-что действительно стоящее - мотоцикл, способный ездить на пиве. Это не только экологично, но и относительно дешево.
Мотоцикл оснащен 14-галлонным (63,65 литра) механизмом, в котором вместо газового двигателя используется нагревательный змеевик. Змеевик помогает разогревать пиво, что способствует дальнейшему запуску мотоцикла.
Свое творение он уже показал на паре местных выставок и произвел фурор среди любителей нестандартных инженерных решений. Более того, Майклсон утверждает, что вместо пива может быть любая жидкость, включая Red Bull и кофе Карибу.
Источник:
Изобретатель заявил, что когда он наливает пиво в бак, жидкость нагревается до 300 градусов по Фаренгейту (по Цельсию это почти 149 градусов), а когда она выходит из форсунок сзади, пиво превращается в перегретый пар, который обеспечивает достаточную тягу для движения мотоцикла вперед. Сколько на полной заправке можно проехать пока не известно, но утверждается, что пивной байк может разгоняться до 160км\ч.
Источник:
Изобретение не планируют запускать в серию, но кто его знает, может, лет через 50 пиво действительно станет конкурентом бенизу, как считаете?
Источник:
- В США рестлер поджёг себя, пытаясь напугать соперника
- Не опять, а снова: в США с рельсов сошёл очередной грузовой поезд
- Панду Я Я экстренно вернули из США в Китай
- Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США
- В США производитель Барби выпустил первую куклу с синдромом Дауна