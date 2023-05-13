В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады и США

Эти данные привел Тимур Беслангуров, юрист фирмы VISTA Immigration, специализирующейся на помощи в получении российских документов. Он считает, что 200 семей - это только первые "ласточки", и в будущем в Россию могут переехать десятки тысяч человек. Причем основная масса придется на иностранцев без русских корней. Но всем им придется столкнуться с "огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства".