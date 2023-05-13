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В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады и США

В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады и США

Автор:
13 мая 2023 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Канада   Подносковье   США   деревня   идеология   эмигранты   
2211
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Будущие эмигранты рассматривают переезд в Россию по идеологическим причинам.

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) прозвучала интересная новость. Оказывается, в 2024 году в Подмосковье планируют построить целую деревню на 200 семей для американцев и канадцев. Проект полностью финансируется за счет будущих новоселов, и даже получено разрешение от правительства области.


Эти данные привел Тимур Беслангуров, юрист фирмы VISTA Immigration, специализирующейся на помощи в получении российских документов. Он считает, что 200 семей - это только первые "ласточки", и в будущем в Россию могут переехать десятки тысяч человек. Причем основная масса придется на иностранцев без русских корней. Но всем им придется столкнуться с "огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства".


Причиной переезда является "насаждение радикальных ценностей", а как известно, в нашей стране это не приветствуется. Также Россию рассматривают и традиционные католики, не согласные с популяризацией культа Сатаны.




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Метки: Канада   Подносковье   США   деревня   идеология   эмигранты   
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24  комментария
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5k
BenderRodriguez Час назад
А сами «переселенцы» в курсе?
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1k
Мария Коненкова 2 минуты назад
С ума сошли. Только негров нам не хватало в составе населения. Американцы-то, если кто забыл, не все белые.
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16k
Vital Idol 5 минут назад
[мат]*ёж и провокация...
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21k
иванов дмитрий 11 минут назад
При попытке зайти на сайт этой крутой юридической фирмы
.
Firefox обнаружил вероятную угрозу безопасности и не стал открывать vista-immigration.ru. Либо веб-сайт неправильно настроен, либо часы вашего компьютера установлены неправильно.
Вероятно, сертификат веб-сайта истёк, что не даёт Firefox установить защищённое соединение. Если вы посетите этот сайт, злоумышленники могут попытаться похитить вашу информацию, такую как пароли, адреса электронной почты или данные банковских карт.
.
Хром
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта vista-immigration.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
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8k
Роман 16 минут назад
Я бы посмеялся если бы лично не был знаком с такой семьей, но они подбирают сейчас землю под строительство дома на юге у моря. Соотечественники, переехали на запад в 90х.
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6k
Алексей 16 минут назад
А почему именно в Подмосковье? Почему, например, не на севере Алтайского края или на юге Урала? В Забайкалье места дохуа.
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12k
Просто Царь 21 минуту назад
Уверен, что «переселенцы» -это бывшие россияне, которые не нашли себя в С.Америке.
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931
liveevil 24 минуты назад
Ага, прям сплю и вижу как переселенцы машут ручкой Америке и едут в Подмосковную деревню, строить своё светлое будущее.

"Проект полностью финансируется за счет будущих новоселов". Ну да, ну да. Нашли 200 дураков, которые взяли все вместе и скинулись на несуществующее жилье? Маразм!
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518
Сергей Полчаса назад
Хорошая инциатива, переезжать будут самые толковые и работоспобные
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3k
Oorfin Полчаса назад
Если они будут так компактно жить, то русский толком не выучат, так что идея сомнительная.
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1k
Шершень Полчаса назад
Чего мелочится? Давайте заменим все коренное население переселенцами. Сначала капельку католиков и протестантов, потом чуть-чуть голубоватых тиктокеров, щепотку угнетенных рабов и их колонизаторов, пару телег обиженных азиатов с ближней и дальней Азии, буров ещё позвать и австралийских пигмеев.
Да всех обиженных и не согласных с чем нибудь по всему миру в Москву и Подмосковье. Можно в ельцинцентр заселять.
Главное русских не зовите и гражданства не давайте (сарказм)
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1k
Максим Макашев 42 минуты назад
"...собрались стоить..."
**************************************
ну и сколько это будет СТОИТЬ?
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2
Елена Волкова 42 минуты назад
Ага:)))))) Где найти 200 психов
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48k
Мойша 51 минуту назад
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6k
heta 58 минут назад
Кто-то едет туда, кто-то обратно. Двести семей для таких стран как США ли РФ - это на уровне статистической погрешности. С другой стороны - сам факт, что едут не только туда, но и от туда - примечателен.
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5k
Александр Час назад
Ну и нафига они нам тут?
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6k
hhwost Час назад
у нас тут другие проблемы. им тоже не понравится.
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22
Ultima Yata Час назад
Сплошная корректура не представляется возможной.
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