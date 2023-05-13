В Подмосковье собрались стоить деревню для переселенцев из Канады и США

Будущие эмигранты рассматривают переезд в Россию по идеологическим причинам.
На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) прозвучала интересная новость. Оказывается, в 2024 году в Подмосковье планируют построить целую деревню на 200 семей для американцев и канадцев. Проект полностью финансируется за счет будущих новоселов, и даже получено разрешение от правительства области.
Эти данные привел Тимур Беслангуров, юрист фирмы VISTA Immigration, специализирующейся на помощи в получении российских документов. Он считает, что 200 семей - это только первые "ласточки", и в будущем в Россию могут переехать десятки тысяч человек. Причем основная масса придется на иностранцев без русских корней. Но всем им придется столкнуться с "огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства".
Причиной переезда является "насаждение радикальных ценностей", а как известно, в нашей стране это не приветствуется. Также Россию рассматривают и традиционные католики, не согласные с популяризацией культа Сатаны.
Источник:
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"Проект полностью финансируется за счет будущих новоселов". Ну да, ну да. Нашли 200 дураков, которые взяли все вместе и скинулись на несуществующее жилье? Маразм!
Да всех обиженных и не согласных с чем нибудь по всему миру в Москву и Подмосковье. Можно в ельцинцентр заселять.
Главное русских не зовите и гражданства не давайте (сарказм)
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ну и сколько это будет СТОИТЬ?