Почему полицейские прячутся за дверью авто

Все мы видели в европейских и американских фильмах, как во время перестрелки полицейские, держа преступника на мушке, прячутся за двери своих машин. Но какой в этом смысл, ведь двери машины не рассчитаны на такую защиту?
В отличие от многих киноприёмов этот довольно правдив.
С 2010 года в Америке полицейские машины, которые могут оказаться в перестрелке, апгрейдят: монтируют внутри несколько специальных пластин. Они могут остановить обойму, выпущенную из большинства огнестрельного оружия.
Нововведение появилось относительно недавно, а за дверью сотрудники полиции начали прятаться намного раньше. Да и нововведение-то распространяется не на все машины, а в захолустьях автомобили обычно старые и без металлических пластин. Но укрываются и за этими дверьми, просто накинув на них бронежилет - эта практика распространена ещё с периода Афганистана.
Но так как кино есть кино, то момент с накидыванием жилета в нём обычно игнорируют, так как это занимает экранное время и выглядит не очень.
Без "броника" дверь наверняка будет пробита пулей, но шанс всё-таки есть. Это может быть или рикошет, или смена траектории, или пуля просто потеряет определённую часть поражающей силы.
К тому же, бандиту намного сложнее будет попасть в жизненно важные органы и есть шанс на то, что если ранение и будет, то уже не такое серьёзное.
Есть и ещё причины.
Когда ведётся осада, то полицейские не столько палят в объект, сколько держат его на прицеле и контролируют закреплённый за ним сектор.
Опираясь на дверь полицейский может дольше находиться в статичной позе, пока держит объект на мушке.
И так как выжидание может смениться на преследование абсолютно в любой момент, то двери полиция предпочитает держать открытыми, чтобы мгновенно усесться за руль и погнаться за объектом.
Источник:
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и ещё слышал вариант, что "старые" броники крепили под обивку двери - это делали в отделениях, расположенных в "криминальных" районах.