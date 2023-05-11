Почему полицейские прячутся за дверью авто

Нововведение появилось относительно недавно, а за дверью сотрудники полиции начали прятаться намного раньше. Да и нововведение-то распространяется не на все машины, а в захолустьях автомобили обычно старые и без металлических пластин. Но укрываются и за этими дверьми, просто накинув на них бронежилет - эта практика распространена ещё с периода Афганистана.

Но так как кино есть кино, то момент с накидыванием жилета в нём обычно игнорируют, так как это занимает экранное время и выглядит не очень.



