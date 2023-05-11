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Почему полицейские прячутся за дверью авто

Почему полицейские прячутся за дверью авто

Автор:
11 мая 2023 18:55
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   перестрелка   полиция   преступники   факты   
1775
4

Все мы видели в европейских и американских фильмах, как во время перестрелки полицейские, держа преступника на мушке, прячутся за двери своих машин. Но какой в этом смысл, ведь двери машины не рассчитаны на такую защиту?

В отличие от многих киноприёмов этот довольно правдив.
С 2010 года в Америке полицейские машины, которые могут оказаться в перестрелке, апгрейдят: монтируют внутри несколько специальных пластин. Они могут остановить обойму, выпущенную из большинства огнестрельного оружия.


Нововведение появилось относительно недавно, а за дверью сотрудники полиции начали прятаться намного раньше. Да и нововведение-то распространяется не на все машины, а в захолустьях автомобили обычно старые и без металлических пластин. Но укрываются и за этими дверьми, просто накинув на них бронежилет - эта практика распространена ещё с периода Афганистана.

Но так как кино есть кино, то момент с накидыванием жилета в нём обычно игнорируют, так как это занимает экранное время и выглядит не очень.


Без "броника" дверь наверняка будет пробита пулей, но шанс всё-таки есть. Это может быть или рикошет, или смена траектории, или пуля просто потеряет определённую часть поражающей силы.

К тому же, бандиту намного сложнее будет попасть в жизненно важные органы и есть шанс на то, что если ранение и будет, то уже не такое серьёзное.


Есть и ещё причины.

Когда ведётся осада, то полицейские не столько палят в объект, сколько держат его на прицеле и контролируют закреплённый за ним сектор.

Опираясь на дверь полицейский может дольше находиться в статичной позе, пока держит объект на мушке.
И так как выжидание может смениться на преследование абсолютно в любой момент, то двери полиция предпочитает держать открытыми, чтобы мгновенно усесться за руль и погнаться за объектом.

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Метки: США   интересное   перестрелка   полиция   преступники   факты   
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11  комментариев
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1k
an-bask 59 минут назад
в чечне тоже использовали.
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−2
Номер Ноль 6 минут назад
Искать любое прикрытие в опасной ситуации - инстинкт, а теория с высчитыванием траектории и потенциального урона дома хороша
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2k
Aleks 9 минут назад
Похоже на то, полицейские машины принадлежать к спецтранспорту, вполне могут экстра партию дверей изготовить для них из титанового сплава.
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3k
Горбовский 15 минут назад
а вот многие наши полицейские за дверцей могут просто не поместиться... )
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18k
Анатолий Соколов Полчаса назад
добавлю свои "пять копеек" - если стрельба ведётся из пистолета, то при попадании пистолетной "тупой" пули в дверь очень высок шанс рикошета, если траектория полёта пули проходит под углом к двери.
и ещё слышал вариант, что "старые" броники крепили под обивку двери - это делали в отделениях, расположенных в "криминальных" районах.
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3k
Бровеносец в потёмках 36 минут назад
На последней фотке, кстати, Михаил Лапидус, 17 лет отслужил в полиции Окланда. Гоблин с ним, помнится, серию интервью выпустил, интересно было послушать, как всё у них организовано, в чём сходства и в чём различия между их и нашей полицией.
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673
Alex 52 минуты назад
Обойму нельзя остановить)))) как и рожок). Пулю - можно
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