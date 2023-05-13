Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта

В декабре 2021 года видеоблогер Тревор Джейкоб опубликовал ролик под названием "Я разбил свой самолёт", в котором у него якобы отказывает двигатель легкомоторного Taylorcraft BL-65 и он вынужденно выпрыгивает из салона с парашютом. После приземления он идёт на поиски самолёта, находит необходимые для ролика камеры, ну а через несколько недель на YouTube размещает роковое для себя видео.



Спустя некоторое время Федеральное авиационное управление США (FAA) лишило его лицензии пилота, но на этом его проблемы только начались.