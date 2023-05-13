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Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта

Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта

Автор:
13 мая 2023 12:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   блогер   видео   инсценировка   крушение   наказание   самолёт   
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И стоило это трёх миллионов просмотров?

В декабре 2021 года видеоблогер Тревор Джейкоб опубликовал ролик под названием "Я разбил свой самолёт", в котором у него якобы отказывает двигатель легкомоторного Taylorcraft BL-65 и он вынужденно выпрыгивает из салона с парашютом. После приземления он идёт на поиски самолёта, находит необходимые для ролика камеры, ну а через несколько недель на YouTube размещает роковое для себя видео.

Спустя некоторое время Федеральное авиационное управление США (FAA) лишило его лицензии пилота, но на этом его проблемы только начались.

Несколько позднее следователи Национального совета по безопасности на транспорте начали расследование инцидента. 29-летний блогер продолжал отрицать вину и заявлял, что не знает, где находятся обломки его самолёта. А они были нужны, как вы понимаете, чтобы удостовериться в правдивости его показаний. Но Джейкоб опередил следственные органы — вместе с другом на вертолёте прилетел на место падения самолёта и увёз обломки, чтобы распилить и уничтожить. Это ему удалось, но не спасло.

Следствие длилось более полутора лет. И в итоге видеоблогер сознался в инсценировке крушения самолёта ради просмотров и рекламного контракта с какой-то компанией. Прокурор обвинил Тревора Джейкоба в уничтожении и сокрытии информации с намерением воспрепятствовать федеральному расследованию, которое карается тюремным заключением сроком до 20 лет. Но это не единственное обвинение. Также блогер заплатит за то, что уронил самолёт в национальном парке, что могло закончится трагедией для находившихся на земле людей.

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Метки: США   блогер   видео   инсценировка   крушение   наказание   самолёт   
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5  комментариев
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15k
Patmaz Полчаса назад
Этих дебилов только так и нужно лечить.
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Copycat 8 минут назад
да блогеры ещё те свиньи, ради просмотров на что угодно пойдут
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15k
ss Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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176
Человече Z 36 минут назад
ИДИОТ! ТЬФУ! (Голосом Анатолия Папанова)
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11k
kaboza 44 минуты назад
блохер на нарах))) чо ту скажешь)) стримить на порнохабе будет))
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