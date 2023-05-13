Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта

И стоило это трёх миллионов просмотров?
В декабре 2021 года видеоблогер Тревор Джейкоб опубликовал ролик под названием "Я разбил свой самолёт", в котором у него якобы отказывает двигатель легкомоторного Taylorcraft BL-65 и он вынужденно выпрыгивает из салона с парашютом. После приземления он идёт на поиски самолёта, находит необходимые для ролика камеры, ну а через несколько недель на YouTube размещает роковое для себя видео.
Спустя некоторое время Федеральное авиационное управление США (FAA) лишило его лицензии пилота, но на этом его проблемы только начались.
Источник:
Несколько позднее следователи Национального совета по безопасности на транспорте начали расследование инцидента. 29-летний блогер продолжал отрицать вину и заявлял, что не знает, где находятся обломки его самолёта. А они были нужны, как вы понимаете, чтобы удостовериться в правдивости его показаний. Но Джейкоб опередил следственные органы — вместе с другом на вертолёте прилетел на место падения самолёта и увёз обломки, чтобы распилить и уничтожить. Это ему удалось, но не спасло.
Следствие длилось более полутора лет. И в итоге видеоблогер сознался в инсценировке крушения самолёта ради просмотров и рекламного контракта с какой-то компанией. Прокурор обвинил Тревора Джейкоба в уничтожении и сокрытии информации с намерением воспрепятствовать федеральному расследованию, которое карается тюремным заключением сроком до 20 лет. Но это не единственное обвинение. Также блогер заплатит за то, что уронил самолёт в национальном парке, что могло закончится трагедией для находившихся на земле людей.
Источник:
Источник:
- "Чернобыль Лайт": американцы в TikTok пытаются привлечь внимание к катастрофе, о которой молчат в СМИ
- «В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна»
- В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео
- «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок
- Очередной поезд сошёл с рельсов в США