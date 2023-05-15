Механическая, но почти живая птица Жака де Вокансона

Но просто зубрить скучные церковные книги будущему монаху не хотелось. К тому же церковь отрицала науку и технику, к которым Жак так тяготел. Параллельно он самостоятельно изучал анатомию, механику, физику. И для одного приёма собрал реалистичных движущихся кукол-автоматонов.

Святые отцы разгневались. И изгнали Жака из ордена. Тот не особенно огорчился и уехал в столицу, где собрал своё действительно поразительное творение – музыканта, который играл на флейте дюжину мелодий. Затем появился игрок на тамбурине.