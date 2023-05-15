Механическая, но почти живая птица Жака де Вокансона

Если человек талантлив, то он сумеет продемонстрировать талант в любых условиях.
И Жак де Вокансон наглядно показал это на своём примере. Французский изобретатель родился в 1709 году в Гренобле и был десятым сыном в нищей семье мастера-перчаточника. Никаких перспектив мальчику не светило, и он по настоянию отца пошёл в школу монахов. Но уже с детских лет Жак демонстрировал тягу и способности к механике. В возрасте всего 10 лет самостоятельно собрал часы – точную копию механизма с городской ратуши.
Но просто зубрить скучные церковные книги будущему монаху не хотелось. К тому же церковь отрицала науку и технику, к которым Жак так тяготел. Параллельно он самостоятельно изучал анатомию, механику, физику. И для одного приёма собрал реалистичных движущихся кукол-автоматонов.
Святые отцы разгневались. И изгнали Жака из ордена. Тот не особенно огорчился и уехал в столицу, где собрал своё действительно поразительное творение – музыканта, который играл на флейте дюжину мелодий. Затем появился игрок на тамбурине.
В 1738 году в Париже прошла выставка, на которой было представлено удивительное творение мастера – механическая утка. Установленная на пьедестале птица покрякивала, пила воду, клевала зерно, поднимала и опускала крылья. Но чудом был тот факт, что пища и вода переваривались невероятным созданием: из утки выходили отходы жизнедеятельности уже в другом цвете. Понятно, что настоящего процесса пищеварения не происходило. Просто продукты складировались в одном отсеке, а «экскременты» подавались из другого. Но механик не терял надежды создать устройство с настоящим пищеварительным трактом.
Механизм, как и в случае с другими творениями мастера, был скрыт в подставке. Птица произвела настоящий фурор. И утку вместе с другими экспонатами приобрели лионские богачи и перевезли в Лондон.
Затем чудный экспонат оказался в Краковском музее, откуда и исчез в неизвестном направлении после пожара. Часовщик Жак Фредерик Ведони в 1998 году создал копию механической утки. Но после её перехода в частные руки судьба копии тоже осталась неизвестной.
Но не только автоматонами прославился несостоявшийся монах. Жак де Вокансон, когда ему было чуть за 30, был назначен на пост главного инспектора французских шёлковых мануфактур. И, конечно, активно применил свой талант для усовершенствования технологий. В частности, ему принадлежит разработка цепь Вокансона – особый тип цепи для ткацких станков. Работники были не в восторге от нововведений и механизации. Ведь они старательно хранили секреты ручного создания узоров. На что Вокансон только скептически хмыкнул и заявил, что с такой ерундой и осёл справится. И действительно изготовил автоматон в виде ослика-ткача. Который ткал себе спокойно суперсекретный цветочный рисунок.
Так мальчик из нищей семьи стал членом академии наук в Париже и вошёл в историю как новатор, опередивший своё время.
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