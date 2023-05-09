Гоацин: бурёнка мира пернатых

Пернатые в основной массе всеядны и не брезгуют слопать букашку или червячка, если таковые попадаются на пути. А гоацина определённо стоит рассмотреть в качестве домашнего питомца убеждённым вегетарианцам. Дело в том, что он категорически не приемлет никакой органики. Восседает себе на ветках и питается исключительно листиками, цветиками и ягодками.

Может, когда и слупит козявку, и то микроскопическую и случайно. Ту, что на обороте листика пряталась.