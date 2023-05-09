Гоацин: бурёнка мира пернатых

Чтобы сохранить жизнь, животные идут на самые разные ухищрения: отращивают когти и клыки, испускают дикие вопли, сливаются с местностью. Но эта птичка подошла к решению вопроса безопасности очень креативно.
В экваториальной зоне Южной Америки живёт эта яркая птица со стильным оперением. Называется гоацин и внешне похожа на Феникса, который сгорает и восстаёт из пепла. По крайней мере, на иллюстрациях, которые используют для описания легенд об этом мифическом чуде.
А в жизни… Вообще орнитологи сначала решили подтянуть гоацина за отсутствующие уши к курам. Поскольку другой родни, вроде, не было. Но потом признали ошибочность суждений и выделили хохлаток в отдельный вид и семейство – гоациновых.
Пернатые в основной массе всеядны и не брезгуют слопать букашку или червячка, если таковые попадаются на пути. А гоацина определённо стоит рассмотреть в качестве домашнего питомца убеждённым вегетарианцам. Дело в том, что он категорически не приемлет никакой органики. Восседает себе на ветках и питается исключительно листиками, цветиками и ягодками.
Может, когда и слупит козявку, и то микроскопическую и случайно. Ту, что на обороте листика пряталась.
Источник:
Вообще целлюлоза, которая представляет собой основу всех высших и подавляющей массы низших растений, перерабатывается с трудом. Но гоацины нашли способ решения проблемы. Они отрастили себе особый зоб, население которого составляют специальные микроорганизмы, на ура справляющиеся с расщеплением целлюлозы.
Фактически это такие экзотические коровки в перьях. Поскольку именно у коров специфический четырёхкамерный желудок, в котором пища проходит ферментацию с помощью микроорганизмов. А грубые волокна срыгиваются обратно и повторно проходят переваривание.
У этих пташек функцию рубца – одной из камер желудка коров, взял на себя зоб. И он вырос таким большим, что негативно сказалось на способности к полёту.
Нет, крылья на месте. И летать гоацины могут. Но делают это только в крайних случаях и перемещаются на незначительные расстояния.
И вот они сидят на ветках, такие прелестные, упитанные и аппетитные. Кажется, что твой виноград – собирай да ешь. Но хищники стараются обойти птичек десятой дорогой, если гоацины случайно оказываются на пути.
А всё почему… А потому что специфика переработки пищи подарила птицам «дивный» аромат. Примерно такой запах приобретает коровий навоз из-за расщепления целлюлозы и растительных токсинов. Кстати, люди тоже не горят желанием есть райских птичек: мясо у них такое себе.
Природа подарила птицам ещё один эффективный инструмент защиты. Птенцы гоацинов воняют ещё не так сильно по сравнению с родителями. И некоторые хищные птицы предпринимают попытки поймать малышей. Которые в основном оказываются провальными.
Дело в том, что на кончиках крыльев у птенцов имеются вполне себе внушительные когти. Но они не отмахиваются от нападающих подобно Росомахе. А рыбкой ныряют в воду. А когда удивлённая опасность улетает, как обезьянки карабкаются обратно в гнездо.
По мере роста коготки практически исчезают. Но появляется запах, и новые гоацины выползают на ветки, чтобы дарить миру яркость оперения и пугать мерзким запахом.
Источник:
Источник:
- Люди заметили в гараже ястреба — и не оставили в беде
- Фотограф заснял эпичное нападение сокола на пеликана
- Южноамериканская гарпия: этот монстр считается сильнейшим орлом современности
- Практичная амадина нашла необычное местечко для гнездования
- Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве