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Гоацин: бурёнка мира пернатых

Гоацин: бурёнка мира пернатых

Автор:
09 мая 2023 13:19
Сообщество : Животные
Метки: гоацин   запах   защита   курица   пищеварение   природа   птица   специфика   целлюлоза   
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Чтобы сохранить жизнь, животные идут на самые разные ухищрения: отращивают когти и клыки, испускают дикие вопли, сливаются с местностью. Но эта птичка подошла к решению вопроса безопасности очень креативно.

В экваториальной зоне Южной Америки живёт эта яркая птица со стильным оперением. Называется гоацин и внешне похожа на Феникса, который сгорает и восстаёт из пепла. По крайней мере, на иллюстрациях, которые используют для описания легенд об этом мифическом чуде.

А в жизни… Вообще орнитологи сначала решили подтянуть гоацина за отсутствующие уши к курам. Поскольку другой родни, вроде, не было. Но потом  признали ошибочность суждений и выделили хохлаток в отдельный вид и семейство – гоациновых.

Пернатые в основной массе всеядны и не брезгуют слопать букашку или червячка, если  таковые попадаются на пути. А гоацина определённо стоит рассмотреть в качестве домашнего питомца убеждённым вегетарианцам. Дело в том, что он категорически не приемлет никакой органики. Восседает себе на ветках и питается исключительно листиками, цветиками и ягодками.

Может, когда и слупит козявку, и то микроскопическую и случайно. Ту, что на обороте листика пряталась.

Вообще целлюлоза, которая представляет собой основу всех высших и подавляющей массы низших растений, перерабатывается с трудом. Но гоацины нашли способ решения проблемы. Они отрастили себе особый зоб, население которого составляют специальные микроорганизмы, на ура справляющиеся с расщеплением целлюлозы.

Фактически это такие экзотические коровки в перьях. Поскольку именно у коров специфический четырёхкамерный желудок, в котором пища проходит ферментацию с помощью микроорганизмов. А грубые волокна срыгиваются обратно и повторно проходят переваривание.

У этих пташек функцию рубца – одной из камер желудка коров, взял на себя зоб. И он вырос таким большим, что негативно сказалось на способности к полёту.

Нет, крылья на месте. И летать гоацины могут. Но делают это только в крайних случаях и перемещаются на незначительные расстояния.

И вот они сидят на ветках, такие прелестные, упитанные и аппетитные. Кажется, что твой виноград – собирай да ешь. Но хищники стараются обойти птичек десятой дорогой, если гоацины случайно оказываются на пути.

А всё почему… А потому что специфика переработки пищи подарила птицам «дивный» аромат. Примерно такой запах приобретает коровий навоз из-за расщепления целлюлозы и растительных токсинов. Кстати, люди тоже не горят желанием есть райских птичек: мясо у них такое себе.

Природа подарила птицам ещё один эффективный инструмент защиты. Птенцы гоацинов воняют ещё не так сильно по сравнению с родителями. И некоторые хищные птицы предпринимают попытки поймать малышей. Которые в основном  оказываются провальными.

Дело в том, что на кончиках крыльев у птенцов имеются вполне себе внушительные когти. Но они не отмахиваются от нападающих подобно Росомахе. А рыбкой ныряют в воду. А когда удивлённая опасность улетает, как обезьянки карабкаются обратно в гнездо.

По мере роста коготки практически  исчезают. Но появляется запах, и новые гоацины выползают на ветки, чтобы дарить миру яркость оперения и пугать мерзким запахом.

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Метки: гоацин   запах   защита   курица   пищеварение   природа   птица   специфика   целлюлоза   
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Alexandr 2 минуты назад
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