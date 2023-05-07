Бык устроил корриду игрокам регби на матче Суперлиги во Франции

Перед началом соревнований в Перпиньяне, во время разминки игроков, чтобы зрители не скучали, организаторы решили провести небольшое дефиле быков, да не абы каких.
Красавцы быки были победителями сельскохозяйственной выставки, которая недавно прошла в Париже. Во время показа одному победителю пришла в голову отличная идея - немного погонять регбистов, ну чтобы спортсмены пришли в тонус.
Пока хозяин быка, гордо держа его за поводок, волочился пузом по земле, зверь весом в тонну напомнил спортсменам кто на поле главный.
Спортсмены с его точкой зрения быстро согласились и оперативно удрали от греха подальше. И, кстати, те, кто быстрее бегал, потом обыграли своих соперников со счетом 24–12, что стало одним из неожиданных побед в лиге.
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Не иначе как восьмикрылого семих*я.
Хотя, наверное, им понравится.