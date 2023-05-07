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Бык устроил корриду игрокам регби на матче Суперлиги во Франции

Бык устроил корриду игрокам регби на матче Суперлиги во Франции

Автор:
07 мая 2023 11:02
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бык   видео   регби   суперлига   франция   
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Перед началом соревнований в Перпиньяне, во время разминки игроков, чтобы зрители не скучали, организаторы решили провести небольшое дефиле быков, да не абы каких.

Красавцы быки были победителями сельскохозяйственной выставки, которая недавно прошла в Париже. Во время показа одному победителю пришла в голову отличная идея - немного погонять регбистов, ну чтобы спортсмены пришли в тонус.


Пока хозяин быка, гордо держа его за поводок, волочился пузом по земле, зверь весом в тонну напомнил спортсменам кто на поле главный.


Спортсмены с его точкой зрения быстро согласились и оперативно удрали от греха подальше. И, кстати, те, кто быстрее бегал, потом обыграли своих соперников со счетом 24–12, что стало одним из неожиданных побед в лиге.


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Метки: Спорт   бык   видео   регби   суперлига   франция   
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3  комментария
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al-lav Полчаса назад
Кого-бы выпустить перед нашими футболерами?
Не иначе как восьмикрылого семих*я.
Хотя, наверное, им понравится.
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АнтонПолднев 20 минут назад
А что ж хозяин-то? Вроде так уверенно держал...
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