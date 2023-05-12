Для госпитализации огромной американки пришлось сломать стены дома

Ни в дверь, ни в окно 391-килограммовая дама не пролезала.
Настоящую спецоперацию по госпитализации предприняли врачи Франции и Бельгии.
Огромная американка уже 20 лет живет во французском городке Стене (Stenay), неподалёку от границы с Бельгией. Малоподвижная женщина всегда была полной, а когда осела дома, стала стремительно прибавлять в весе. Ей уже давно требовалась медицинская помощь, однако самостоятельно доехать до врача она не могла. И лишь когда состояние её здоровья стало внушать опасение, пришлось соглашаться на госпитализацию.
Однако этот процесс был чрезвычайно сложным. Во-первых, во Франции не нашлось медицинского авто, способного доставить в госпиталь такого тучного пациента (вес 61-летней женщины составляет 391 кг). Машину пришлось арендовать в соседней Бельгии.
Во-вторых, вытащить мадам из дома не представлялось возможным - дверные и оконные проёмы были слишком узки для женщины. Пришлось демонтировать стены, чтобы на каталке довезти больную до спецтранспорта.
В этой операции участвовало не менее 60 человек. Пришлось даже оцепить некоторые улицы, чтобы люди не мешали процессу вызволения
принцессы из замка пациентки, которую с такими сложностями все-таки доставили в госпиталь Нанси.
Член местного правительства Бернард Буркель сообщил, что "вмешательство такого типа и такой сложности никогда раньше не происходило во Франции".
К сожалению, нет видео этого процесса, но скорее всего он деталями похож на то, что некогда происходило в России. Несколько лет назад в нашей стране тоже предприняли целую операцию по транспортировке в больницу тучного пациента.
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тут какого то чела всего в 450 кг еле вынесли, а мы - 800 - в2 раза больше. и чела и положить и посадить можно, куб - нельзя