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Для госпитализации огромной американки пришлось сломать стены дома

Для госпитализации огромной американки пришлось сломать стены дома

Автор:
12 мая 2023 19:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бельгия   видео   госпитализация   медпомощь   спецтехника   толстяки   тучные   франция   
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Ни в дверь, ни в окно 391-килограммовая дама не пролезала.

Настоящую спецоперацию по госпитализации предприняли врачи Франции и Бельгии.


Огромная американка уже 20 лет живет во французском городке Стене (Stenay), неподалёку от границы с Бельгией. Малоподвижная женщина всегда была полной, а когда осела дома, стала стремительно прибавлять в весе. Ей уже давно требовалась медицинская помощь, однако самостоятельно доехать до врача она не могла. И лишь когда состояние её здоровья стало внушать опасение, пришлось соглашаться на госпитализацию.


Однако этот процесс был чрезвычайно сложным. Во-первых, во Франции не нашлось медицинского авто, способного доставить в госпиталь такого тучного пациента (вес 61-летней женщины составляет 391 кг). Машину пришлось арендовать в соседней Бельгии.


Во-вторых, вытащить мадам из дома не представлялось возможным - дверные и оконные проёмы были слишком узки для женщины. Пришлось демонтировать стены, чтобы на каталке довезти больную до спецтранспорта.


В этой операции участвовало не менее 60 человек. Пришлось даже оцепить некоторые улицы, чтобы люди не мешали процессу вызволения принцессы из замка пациентки, которую с такими сложностями все-таки доставили в госпиталь Нанси.


Член местного правительства Бернард Буркель сообщил, что "вмешательство такого типа и такой сложности никогда раньше не происходило во Франции".


К сожалению, нет видео этого процесса, но скорее всего он деталями похож на то, что некогда происходило в России. Несколько лет назад в нашей стране тоже предприняли целую операцию по транспортировке в больницу тучного пациента.


Источник:

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Метки: Бельгия   видео   госпитализация   медпомощь   спецтехника   толстяки   тучные   франция   
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16  комментариев
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35k
russger Час назад
Она не огромная, а бодипозитивная, хреновы нетолерасты -_-
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886
Igor Grishaev Минуту назад
а что, на месте нельзя было лишний жир ликвидировать? Пугачёвой часто так вес снижали.
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10k
Бритва 8 минут назад
в момент, когда они однажды становятся не способны дойти посрать, их никакие мысли не посещают?
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
Бл.. Путь эти все неадекватные свиньи посто сдохнут. Ни чуть не жаль
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Член местного правительства Бернард Буркель сообщил, что "вмешательство такого типа и такой сложности никогда раньше не происходило во Франции". - И никогда не произошло бы, если б к вам не приехала эта американка. Только они могут нажираться до такого слоновьего состояния.
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15k
Patmaz 41 минуту назад
По частям надо было выносить.
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107k
parallax 43 минуты назад
Я бы оставил в доме, пока бы не похудела до нормального веса.
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6k
sumrаknn 56 минут назад
Это все жуйня, легко и просто. Вот я вам свой случай расскажу, в котором участвовал. 91 год, якутия, стройотряд, мелкий городишко. нас человек 20 на занос техники в поликлиннику на 3 этаж. все занесли легко, даже 200кг кабинку для флюрографии. Споткнулись на трансформаторе для рентгена. транс в железном кубе и залит маслом. Куб примерно 80*80*80 см и весом 800кг. В ухи (рым-болты) вставили ломы и для молодых здоровых быков какието 800кг - легкота, но... поликлинника тока строилась и лифт не работал, да и не факт что поднял бы. а главное - лестницы обычные как в обычных домах, как в типовых 9-этажках или даже хрущевках. много народу не влезет, втаскивать эти ломы-носилки надо горизонтально. А главное, если уронить, куб 800кг падая по лестнице вниз нижних превратит в фарш. Поднимали долго, обсуждали и готовили операцию по преодолению каждого пролета. полноценно поднимать могли только человека 4, остальным места не хватало и неудобно, они не могли в полную силу. А когда ты поднимаешь такой вес, еще повернуться и держать и маневрировать и не бросить. Это тетку можно бросить и ниче не будет, кинь железку с лестницы 800кг.... Через окно краном? а кто ответственность несет? цена запредельная. Короче внесли, несколько часов. А потом было еще удивительное - пошли в магазин купить попить, а там - небыль, там такое.... там был морковный сок и огуречный сок. Ну морковный сок я детский видел, а вот про огуречный даже не слышал никогда, нигде и ни от кого.
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8k
Zhora Час назад
Интересно. А на что вообще живут такие люди ? Это же надо просто тоннами поглощать гамбургеры с газировкой. И делать это ежедневно. И чтобы кто-то приносил.
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44
Олег Саранков Час назад
Да ладно-толстый, наш хоть в двери пролез
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