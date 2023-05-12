Для госпитализации огромной американки пришлось сломать стены дома

Настоящую спецоперацию по госпитализации предприняли врачи Франции и Бельгии.

Огромная американка уже 20 лет живет во французском городке Стене (Stenay), неподалёку от границы с Бельгией. Малоподвижная женщина всегда была полной, а когда осела дома, стала стремительно прибавлять в весе. Ей уже давно требовалась медицинская помощь, однако самостоятельно доехать до врача она не могла. И лишь когда состояние её здоровья стало внушать опасение, пришлось соглашаться на госпитализацию.

Однако этот процесс был чрезвычайно сложным. Во-первых, во Франции не нашлось медицинского авто, способного доставить в госпиталь такого тучного пациента (вес 61-летней женщины составляет 391 кг). Машину пришлось арендовать в соседней Бельгии.