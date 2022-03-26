Проклятье долины утраченных жизней

В 1998 году от группы отстал геолог Поль Леблан. Товарищи несколько дней искали мужчину, но не помогла даже помощь полиции и задействование вертолёта.

Спустя пару месяцев в городке Гузе-Нейж объявился человек, заявивший, что он и есть тот самый Леблан. Занимался некоторое время археологией, а потом решил посвятить себя церкви. После получения соответствующего образования возглавил приход в горной деревне и истово молился вместе с её жителями, чтобы волки с человеческими головами оставили их в покое и ушли из этих мест навсегда.

Поля посчитали сумасшедшим. Его забрали родители и увезли в Бельгию, где следы попаданца потерялись.