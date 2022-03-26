Проклятье долины утраченных жизней

Долина Тургвилла во Франции при всей завораживающей красоте этого места зовётся местными проклятой. Ещё одно местечковое название – 18 долин. И люди стараются обходить стороной этот чарующий уголок природы.
В окружении 11 пиков Пиренейских гор раскинулось озеро Алет, воды которого поражают чистотой и прозрачностью. Казалось бы, идеальное место для развития туризма. Но здесь исчезло уже немало людей, которые словно без следа растворяются в кристальных водах водоёма.
Древняя легенда гласит, что их забрали странные порождения бездны – волки с головами красивых женщин. Ещё одно предание повествует о сильных колдунах, населявших побережье. Отдельные пропавшие вырывались и возвращались домой из аномальной зоны. Но несли откровенную чушь по поводу своего пребывания там и вскоре лишались рассудка.
В 1998 году от группы отстал геолог Поль Леблан. Товарищи несколько дней искали мужчину, но не помогла даже помощь полиции и задействование вертолёта.
Спустя пару месяцев в городке Гузе-Нейж объявился человек, заявивший, что он и есть тот самый Леблан. Занимался некоторое время археологией, а потом решил посвятить себя церкви. После получения соответствующего образования возглавил приход в горной деревне и истово молился вместе с её жителями, чтобы волки с человеческими головами оставили их в покое и ушли из этих мест навсегда.
Поля посчитали сумасшедшим. Его забрали родители и увезли в Бельгию, где следы попаданца потерялись.
Молодость, друзья, прекрасная погода – что ещё нужно для пикника? И группа молодых людей отправилась в долину Тургвилла несмотря на увещевания владельца отеля не ехать.
После купания обнаружили, что исчез один из парней Жозеф Шартье. Поиски ничего не дали, даже с привлечением спасателей. Но ситуация повторилась примерно так же, как и в случае с Полем: спустя некоторое время случайный автомобилист обнаружил парня на обочине. Тот находился в нестабильном состоянии.
Пару дней Жозеф вообще молчал. А потом рассказал, что его имя Луи, а по профессии он сыровар. Жил и работал в прибрежной деревеньке, делал хороший сыр, который у него забирали мужчины отталкивающей наружности. Вскоре Шартье стал пациентом психиатрической лечебницы.
В настоящее время предпринимаются попытки изучения аномальной зоны долины. Особых результатов они пока не дали. Есть предположение, что периодически в окрестностях открывается временной портал, через который человека затягивает в параллельную реальность.
Возможно речь идет о временном потоке. Если человек погружается в него не очень глубоко, то вскоре выплывает обратно. Более глубокое погружение – это долгое отсутствие или безвозвратная потеря.
Возможно, что когда-нибудь у людей получится разгадать тайну такого пространства, и мы научимся без ущерба перемещаться меж мерами. И принимать гостей, среди которых обязательно должны быть не только злобные волки с человеческими головами, но и какие-то добрые и светлые существа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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