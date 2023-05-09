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Серж Генсбур: бунтарь, завоевавший сердца в СССР

Серж Генсбур: бунтарь, завоевавший сердца в СССР

Автор:
09 мая 2023 18:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   интересное   песни   поэты   франция   
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Для Советского Союза Франция, в отличие от других европейских стран, всегда была особой. Причин к тому было много и в результате такой дружбы развилось и культурное сотрудничество. К нам привозили кино, выставки, музыку. Ив Монтан, Джо Дассен, Шарль Азнавур, Мирей Матье, Эдит Пиаф и не только были весьма популярны.

Сын российских эмигрантов, известный сердцеед, Серж Генсбур был эпатажным, что в итоге повлияло на отношение к нему. Его любовные связи, неуёмное потребление алкоголя, местами очень непристойные песни... Так себе пример для подражания для советского гражданина.


Но даже при таких условиях его песни всё равно просачивались в страну на официальных пластинках и через кино. Одну из песен скандального Генсбура, "Poupée de cire, poupée de son", перевёл Леонид Дербенёв.


Вот так и родилась "Восковая кукла" в исполнении Муслима Магомаева и "Голубых гитар".


"Je préfère naturellement" в исполнении Далиды была выпущена на сборнике "В ритме танца", который был выпущен в 1971 году.

В русскоязычной версии она называлась "Мне нравится".


В фильме "Розыгрыш" можно также услышать творчество Сержа Генсбура. Песни для школьного фильма написал "Александр Флярковский и среди саундтрека есть очень трогательная мелодия "Первый дождь".


Здесь прослеживается явная отсылка к "Ces petits riens", написанной в 1964 году.


А вот по-настоящему у нас слушать Генсбура начали в начале 90-х. Бунтарь отлично подошёл к периоду, когда страну лихорадило и качало из стороны в сторону. Серж стал модным, его стихи переводили кое-кто из наших поэтов и зачитывали их на встречах столичной богемы. Переводы были довольно кустарными, но он всё равно оставался признаком свободы творческого человека.


Уже в 45 лет Серж Генсбур перенёс первый инфаркт. А 2 марта 1991 года скончался от пятого. Ему было 62 года.
Бабник, гуляка, бунтарь. Который оставил огромный след в культуре Франции и был отмечен и любим гражданами СССР. Забор его дома до сих пор остаётся исписанным любовными признаниями и их количество не уменьшается.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   интересное   песни   поэты   франция   
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4  комментария
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52k
smakido Полчаса назад
Я когда -то слушал песню "В лесу прифронтовом", которую исполнил Серж Генсбур по-русски, пел, конечно с акцентом, но с пониманием о чем пел !
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32k
АнтонПолднев 9 минут назад
Наверное самый наглядный пример, когда абсолютно стрёмный алкаш, с не очень уравновешенной психикой, штабелями укладывал самых лучших баб. Логика женская. Натуральная.
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2k
ДК 17 минут назад
Эта песня стала событием! А еще в СССР символом "развращенной Франции". Сначала он ее с Бриджит Бардо записал, но та не позволила песне выйти, и появился этот дуэт с Джейн Биркин.
Ссылка www.youtube.com
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