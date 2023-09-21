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Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса

Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса

Автор:
21 сентября 2023 13:57
Сообщество : Наука
Метки: Николя-Шарль-Мари Барбье   армия   заказ   изобретение   код   криптография   ночная азбука   подход   франция   шифровка   
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18 мая 1767 года в Валансьене (Франция) родился человек, который впоследствии стал автором новаторской для своего времени и очень необычной разработки.

Семья была благородной, хотя и не особенно богатой. Поэтому Николя-Шарль-Мари Барбье де ла Сер ожидаемо выбрал военную карьеру. Которая развивалась не особенно активно, но и на месте не стояла: молодой человек дослужился до капитана артиллерии. А потом настал конец монархии, а новая власть на особенно жаловала представителей аристократии. И Барбье покинул Францию.

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Когда ситуация более или менее стабилизировалась, он вернулся домой. На политическом и военном небосводе уже блистала звезда Наполеона. Который и объявил всенародный клич: нужно создать особый инструмент, который позволял бы читать срочные донесения в полной темноте. Ведь это обеспечит возможность обходить противника, на ходу меняя планы и боевые задачи. А то бумажные записки и размахивание фонарями в ночи выглядело уже не особенно солидно.

Николя задумался, ведь он серьёзно увлекался криптографией. И результатом раздумий стали несколько пробных систем на основе французского алфавита. Но задача осложнилась тем, что звуков в нём значительно меньше по сравнению с буквами. И тогда криптограф решил отталкиваться именно от фонетической записи. И для простоты убрал малозначимые элементы – знаки препинания, пробелы, заглавные буквы.

Основой стал квадрат Полибия – код простой замены и одна из древнейших систем кодирования. Так в 1808 году появилась «ночная азбука» – метод кодировки сообщений, который позволял их получателям читать тексты слепым методом – без света и без лишнего шума.  

Свою методику создатель решил протестировать на учащихся школы для слепых детей в Париже. Директор первого заведения отнёсся к предложению равнодушно. А второй заинтересовался. Слепые уже применяли старый метод записи Гаюи, но он был сложным и громоздким, тогда как азбука Барбье оказалась проще и удобнее.

В числе участников тестирования был 12-летний подросток, который потерял зрение в результате несчастного случая, когда был малышом. Мальчика звали Луи Брайль, и он нашёл азбуку очень удобной и перспективной. И настолько ею вдохновился, что усовершенствовал, сократив до шести точек, расположенных в два ряда. А через несколько лет создал свою собственную азбуку, которую используют во всём мире незрячие люди.

К слову, Наполеон со своими генералами отнёсся к «ночной азбуке» прохладно. Перспективной она им не показалась. Зато потомки не разделили мнения французского императора. И азбука Барбье послужила прототипом перфокарты, которая появилась спустя 80 после разработки французского криптографа.


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Метки: Николя-Шарль-Мари Барбье   армия   заказ   изобретение   код   криптография   ночная азбука   подход   франция   шифровка   
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7  комментариев
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19k
Дмитрий Полчаса назад
Про Барбье и Брайля всё написано верно, но перфокарта-то здесь каким боком? Она вообще про другое. Если уж на то пошло, то первые прообразы перфокарт появились в самом начале 19 века и использовались в ткацких станках для кодирования узора.
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
не знал кстати, интересно
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Подумать только! Получается, что благодаря этому самому Шырли-Мырли Барбье, в конечном итоге, я удостоен покупкой мне мопеда Д-6 в 1975-ом году. Чего только в этой жизни не бывает!
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8k
Фельдъегерь Час назад
даже отдельный код для слова "мент" придумал...
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