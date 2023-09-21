Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса

18 мая 1767 года в Валансьене (Франция) родился человек, который впоследствии стал автором новаторской для своего времени и очень необычной разработки.
Семья была благородной, хотя и не особенно богатой. Поэтому Николя-Шарль-Мари Барбье де ла Сер ожидаемо выбрал военную карьеру. Которая развивалась не особенно активно, но и на месте не стояла: молодой человек дослужился до капитана артиллерии. А потом настал конец монархии, а новая власть на особенно жаловала представителей аристократии. И Барбье покинул Францию.
Когда ситуация более или менее стабилизировалась, он вернулся домой. На политическом и военном небосводе уже блистала звезда Наполеона. Который и объявил всенародный клич: нужно создать особый инструмент, который позволял бы читать срочные донесения в полной темноте. Ведь это обеспечит возможность обходить противника, на ходу меняя планы и боевые задачи. А то бумажные записки и размахивание фонарями в ночи выглядело уже не особенно солидно.
Николя задумался, ведь он серьёзно увлекался криптографией. И результатом раздумий стали несколько пробных систем на основе французского алфавита. Но задача осложнилась тем, что звуков в нём значительно меньше по сравнению с буквами. И тогда криптограф решил отталкиваться именно от фонетической записи. И для простоты убрал малозначимые элементы – знаки препинания, пробелы, заглавные буквы.
Основой стал квадрат Полибия – код простой замены и одна из древнейших систем кодирования. Так в 1808 году появилась «ночная азбука» – метод кодировки сообщений, который позволял их получателям читать тексты слепым методом – без света и без лишнего шума.
Свою методику создатель решил протестировать на учащихся школы для слепых детей в Париже. Директор первого заведения отнёсся к предложению равнодушно. А второй заинтересовался. Слепые уже применяли старый метод записи Гаюи, но он был сложным и громоздким, тогда как азбука Барбье оказалась проще и удобнее.
В числе участников тестирования был 12-летний подросток, который потерял зрение в результате несчастного случая, когда был малышом. Мальчика звали Луи Брайль, и он нашёл азбуку очень удобной и перспективной. И настолько ею вдохновился, что усовершенствовал, сократив до шести точек, расположенных в два ряда. А через несколько лет создал свою собственную азбуку, которую используют во всём мире незрячие люди.
К слову, Наполеон со своими генералами отнёсся к «ночной азбуке» прохладно. Перспективной она им не показалась. Зато потомки не разделили мнения французского императора. И азбука Барбье послужила прототипом перфокарты, которая появилась спустя 80 после разработки французского криптографа.
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