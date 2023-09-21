Гражданское и очень полезное изобретение, ставшее результатом военного запроса

Когда ситуация более или менее стабилизировалась, он вернулся домой. На политическом и военном небосводе уже блистала звезда Наполеона. Который и объявил всенародный клич: нужно создать особый инструмент, который позволял бы читать срочные донесения в полной темноте. Ведь это обеспечит возможность обходить противника, на ходу меняя планы и боевые задачи. А то бумажные записки и размахивание фонарями в ночи выглядело уже не особенно солидно.

Николя задумался, ведь он серьёзно увлекался криптографией. И результатом раздумий стали несколько пробных систем на основе французского алфавита. Но задача осложнилась тем, что звуков в нём значительно меньше по сравнению с буквами. И тогда криптограф решил отталкиваться именно от фонетической записи. И для простоты убрал малозначимые элементы – знаки препинания, пробелы, заглавные буквы.