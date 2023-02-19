15 архитектурных шедевров Индии

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Индия является домом для некоторых из самых красивых и разнообразных архитектурных сооружений в мире. В этой подборке мы собрали лишь малую часть лучших из них.
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