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В Мурманской области потоком воды смыло участок автодороги

В Мурманской области потоком воды смыло участок автодороги

Автор:
12 мая 2023 19:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мурманская область   видео   грунт   дорого   обрушение   паводок   
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Теперь поперёк дороги бушует небольшая речка.

Сегодня днём на третьем километре автодороги Североморск-Североморск-3 прямо на глазах у водителей рухнул участок дорожного полотна. К счастью, никто не пострадал.

Это единственная дорога, которая соединяет посёлок Щукозеро и Североморск. В селе проживает 500 человек и, по словам местных жителей, многие из них сейчас не могут попасть домой. Увы, но простоять на дороге им предстоит ещё несколько часов — пока экстренные не восстановят дорогу.


Обрушение дорожного полотна стало поводом для проведения прокурорской проверки о соблюдении требований при содержании автодороги и безопасности дорожного движения. Сообщается, что власти региона ожидают прохождения максимальных уровней половодья только во второй половине мая.

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Метки: Мурманская область   видео   грунт   дорого   обрушение   паводок   
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4  комментария
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это днём. И хорошо, что пострадавших нет. А если ночью? Кто-нибудь невнимательный точно влетел бы. Мда... Как говорится "много вопросов...".
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13k
Женя Полчаса назад
Официально не сданная дорога.
По графику ввод в эксплуатацию декабрь 2022 г.
Пилите Шурочка пишите, она золотая.

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236
0ptimist 37 минут назад
Я прекрасно понимаю, что в жизни всякие случаи и форс-мажоры происходят, но тут явно проблема рисовалась не один день.
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35k
russger Час назад
"Обрушение дорожного полотна стало поводом для проведения прокурорской проверки о соблюдении требований при содержании автодороги и безопасности дорожного движения"

Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя
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