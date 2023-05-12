В Мурманской области потоком воды смыло участок автодороги

Это единственная дорога, которая соединяет посёлок Щукозеро и Североморск. В селе проживает 500 человек и, по словам местных жителей, многие из них сейчас не могут попасть домой. Увы, но простоять на дороге им предстоит ещё несколько часов — пока экстренные не восстановят дорогу.





Обрушение дорожного полотна стало поводом для проведения прокурорской проверки о соблюдении требований при содержании автодороги и безопасности дорожного движения. Сообщается, что власти региона ожидают прохождения максимальных уровней половодья только во второй половине мая.