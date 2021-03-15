В Дагестане обрушился мост вместе с проезжавшим КамАЗом

Переправу через реку давно планировали отремонтировать. А теперь придется строить заново. К счастью, водитель выжил.
В Шамильском районе Дагестана недалеко от села Хебда во время проезда грузовика обрушился мост. КамАЗ вместе с не выдержавшей веса конструкцией рухнул на дно обмелевшей реки. Шофер получил травмы и был доставлен в больницу.
По сообщениям местного Минтранса, переправа через реку Аварское Койсу находилась в перечне аварийных по федеральной программе "Мосты и путепроводы" и ждала ремонта. На мосту действовал режим весовых ограничений, которым, по предварительным данным, пренебрег шофер груженного КамАЗа.
Сообщается, что из-за обрушения без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта - Кахиб, Гоор, Хиндах. Мчс планирует сделать временный проезд для легковых авто по руслу реки.
Еще одно "обрушение" произошло сегодня утром в Зеленограде. Два легковых автомобиля провалились в яму, которая образовалась на месте прорыва теплотрассы.
Площадь провала составила 5 квадратных метров. К счастью, в автомобилях людей не было, да и сами машины провалились лишь частично. Коммунальщики устраняют течь, владельцы авто подсчитывают убытки.
Источник:
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А не только тупо красть бабло!