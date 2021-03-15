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В Дагестане обрушился мост вместе с проезжавшим КамАЗом

В Дагестане обрушился мост вместе с проезжавшим КамАЗом (5 фото)

Автор:
15 марта 2021 17:12
Сообщество : Автомир
Метки: авария   видео   дагестан   камаз   мост   обрушение   
1529
5

Переправу через реку давно планировали отремонтировать. А теперь придется строить заново. К счастью, водитель выжил.

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Метки: авария   видео   дагестан   камаз   мост   обрушение   
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446
tuka 2 часа назад
Главное в этот момент в носу не ковыряться...
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15k
sanchesS80 Минуту назад
Надо его отправить к жителям этих трёх посёлков - чтобы они от души ему спасибо сказали.
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3k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Если учесть, что КамАЗ - это завод, то мост обрушился с заводом, а не с самосвалом. Вот черножопые, уже целые заводы роняют...
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40k
Нанук Паналык Час назад
Оказывается мосты иногда и обслуживать нужно...
А не только тупо красть бабло!
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1k
ALEX Нанук Паналык 37 секунд назад
В Дагестане, впрочем как и во всей России, стабильная коррупция!

Ссылка youtu.be
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941
Владимир Час назад
Данное происшествие наглядно показало, что КАМАЗ намного безопаснее, чем BMW, Volvo и прочие Mercedesы
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10k
wilddewill Владимир 24 минуты назад
Учитывая, что данный камаз, по сути, мерседес.
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1k
ALEX Владимир 3 минуты назад
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