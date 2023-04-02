Женщина провалилась сквозь крыльцо перед входом в аптеку

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В Москве при обрушении крыльца аптеки пострадала женщина. Как стало известно, она упала в образовавшийся провал.
Инцидент произошёл перед входом в аптеку на улице Краснодарской. Пострадавшая женщина получила травмы, её госпитализировали. На данный момент неизвестна тяжесть увечий, полученных ею при падении.
По какой причине обвалилось крыльцо аптеки, пока не уточняется. Как гласит объявление на двери организации, сейчас она закрыта по техническим причинам.
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Должна быть сварная конструкция из швеллеров и металлических пластин не менее 5мм, потом бетонная отливка с арматурой от 4 см, а уже потом кафель.
На деле - какие то металлические конструкции, чуть ли не из гипрочного железа, ясен перец, проржавевшие, поверх что-то настелено было (гипрок?!!) сетка и слой цемента сантима на 2-3. Они сеткой серпянкой хотели это всё удержать?