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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 259 постов • 21 подписчик подписаться
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Женщина провалилась сквозь крыльцо перед входом в аптеку

Женщина провалилась сквозь крыльцо перед входом в аптеку

Автор:
02 апреля 2023 09:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: аптека   видео   крыльцо   обрушение   провал   фото   
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В Москве при обрушении крыльца аптеки пострадала женщина. Как стало известно, она упала в образовавшийся провал.

Инцидент произошёл перед входом в аптеку на улице Краснодарской. Пострадавшая женщина получила травмы, её госпитализировали. На данный момент неизвестна тяжесть увечий, полученных ею при падении.

По какой причине обвалилось крыльцо аптеки, пока не уточняется. Как гласит объявление на двери организации, сейчас она закрыта по техническим причинам.

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Метки: аптека   видео   крыльцо   обрушение   провал   фото   
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5  комментариев
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11k
Shtoppi 14 минут назад
если крыльцо какие-нить таджики строили, то совсем не удивительно что постройка рухнула в процессе эксплуатации.
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855
Rom 9 минут назад
По какой причине...не уточняется ))) хахаха. Сгнило, и всё.
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21k
Davy Jones 15 минут назад
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31k
Андрей Иванов Полчаса назад
Сделано из говна и палок, вот и рухнуло.
Должна быть сварная конструкция из швеллеров и металлических пластин не менее 5мм, потом бетонная отливка с арматурой от 4 см, а уже потом кафель.
На деле - какие то металлические конструкции, чуть ли не из гипрочного железа, ясен перец, проржавевшие, поверх что-то настелено было (гипрок?!!) сетка и слой цемента сантима на 2-3. Они сеткой серпянкой хотели это всё удержать?
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5k
Горожанин 38 минут назад
Господи, как люди в России живут?.. Если такой банальный пустяк вызывает резонанс в информационном пространстве.
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