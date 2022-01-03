На тату-мастера внезапно обрушился потолок

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Работающий в тату-салоне во Вьетнаме мужчина пережил не самые приятные мгновения в своей жизни. На него без каких-либо видимых причин обрушилась потолочная конструкция.
Житель Мидыка (Вьенам), работающий в тату-салоне, столкнулся с довольно-таки зловещей неприятностью.
Мужчина преспокойно сидел в комнате, когда внезапно и без каких-либо видимых причин обрушился потолок, мгновенно превратив помещение в подобие сцены из фильма-катастрофы.
Мужчина преспокойно сидел в комнате, когда внезапно и без каких-либо видимых причин обрушился потолок, мгновенно превратив помещение в подобие сцены из фильма-катастрофы.
Пугающий видеоролик, снятый камерой видеонаблюдения, позже выложила в интернет супруга мужчины. Она добавила, что муж не пострадал.
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