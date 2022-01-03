На тату-мастера внезапно обрушился потолок

FISHKINET
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру 17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в... Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны своим монтажерам Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны... Три истории, которые заставляют верить в человеческое добро Три истории, которые заставляют верить в человеческое добро Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Всё о жизни в селе: порция убойных приколов Всё о жизни в селе: порция убойных приколов Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат? Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат? Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется! Когда инстинкт самосохранения отсутствует, а праздника очень хочется! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Великий и могучий: русизмы, перекочевавшие в иностранные языки&nbsp;&nbsp;&nbsp; Великий и могучий: русизмы, перекочевавшие в иностранные... "Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию" "Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор... Крепкие звездные пары, которые живут в браке долго и счастливо Крепкие звездные пары, которые живут в браке долго и счастливо Наше советское детство.У нас оно было таким Наше советское детство.У нас оно было таким Правда и ложь известных "теорий заговора" Правда и ложь известных "теорий заговора" Удивительное рядом Удивительное рядом Часы с подсветкой Часы с подсветкой
На тату-мастера внезапно обрушился потолок

На тату-мастера внезапно обрушился потолок (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 09:22
Метки: Вьетнам   в мире   видео   внезапно   обрушение   потолок   тату-мастер   
323
2
1
Работающий в тату-салоне во Вьетнаме мужчина пережил не самые приятные мгновения в своей жизни. На него без каких-либо видимых причин обрушилась потолочная конструкция.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вьетнам   в мире   видео   внезапно   обрушение   потолок   тату-мастер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Domax3000 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sterling Malory Archer 41 минуту назад
Хорошо ещё, что пол не развёрзся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
Nаnе First NameLаst 56 минут назад
Вот и становись после этакого тату-мастером и спокойно сиди у себя дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах (7 фото) Сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах (7 фото) В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода Перебежчику из КНДР удалось бежать из китайской тюрьмы Перебежчику из КНДР удалось бежать из китайской тюрьмы Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

901974



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой
1
33
11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
21
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#люди#факты#новый год#комментарии#прикол#Приколы#фотографии#художник
#интересно#подборка#СССР#в мире#история#новости#Россия#сарказм#2022#Разное
#фото#животные#забавно#истории#кино#прикольные#страна#смешные#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться