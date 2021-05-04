В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины

В Мехико вместе с вагонами обрушился пролёт моста. Под ним видно проезжавшие автомобили, на которые и упала вся конструкция. Момент обрушения попал на видео. По предварительным данным, 23 человека погибло, несколько десятков получили травмы.
Трагедия произошла в столице Мексики 4 мая. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения.
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Число погибших постоянно растёт. По последним данным, полученным от мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, в результате ЧП погибло 23 человека, госпитализированы 65 пострадавших.
#MetroCDMX @Claudiashein, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informa que al momento son 23 fallecidos y 65 personas hospitalizadas. “Se va a llegar a la verdad y a la justicia” recalcó— @telediario (@telediario) May 4, 2021
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Трагедия произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций "Оливос" и "Тесонко". Сейчас там работают спасательные службы.
Район обрушения оцеплен, все подъезды перекрыты.
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Соболезнования всем,!