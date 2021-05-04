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В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины

В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 13:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   интересное   мехико   мост   обрушение   погибшие   фото   
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В Мехико вместе с вагонами обрушился пролёт моста. Под ним видно проезжавшие автомобили, на которые и упала вся конструкция. Момент обрушения попал на видео. По предварительным данным, 23 человека погибло, несколько десятков получили травмы.

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Метки: видео   интересное   мехико   мост   обрушение   погибшие   фото   
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7  комментариев
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951
JFK 2 часа назад
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30k
Михаил 23 минуты назад
ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА НЕ БЫЛО.
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6k
Сгусток позитива 55 минут назад
пипец ужас
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−16
vova old Час назад
пипец какойто. вот так едешь себе едешь....
Соболезнования всем,!
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13k
Yasen_Perec Час назад
Виновных ещё не значили?
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14k
vikklu Час назад
Соболезную пострадавшим...
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