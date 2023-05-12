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В России хотят ввести уголовную ответственность за русофобию

В России хотят ввести уголовную ответственность за русофобию

Автор:
12 мая 2023 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: валерий фадеев   наказание   питер   русофобия   статья   уголовный кодекс   форум   
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Как заявляют: «В ближайшее время работа будет сделана».

В Питере проходит XI международный юридический форум. На нём обсуждается и такая тема, как «Русофобия: нацизм XXI века». За проявления ненависти, спикеры предлагают вводить уголовную ответственность и отправлять за решётку.

Зампред Госдумы Ирина Яровая:

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Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии — это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев:

Необходим политический жест. Надо показать, что это очень серьезные вещи. Поэтому нужна отдельная статья о русофобии. Это задача, которую мы должны решить очень быстро. Полагаю, что в ближайшее время работа будет сделана.

Замглавы Минюста России Андрей Логинов:

Совершенно чётко я поддерживаю необходимость закрепления в российском законодательстве понятия «русофобия», формирования механизмов предупреждения распространения информации, враждебной к России, её многонациональному народу и языку, и установления ответственности за русофобскую деятельность.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

У нас есть статья за разжигание ненависти, но русофобия сама по себе должна являться составом преступления. Пускай большинство русофобов находится за рубежом, мы можем выносить им заочные приговоры. И тогда организаторы неогеноцида понесут сначала моральную, а потом и юридическую ответственность.

Осталось только определить, что именно будет квалифицироваться как русофобия. Об этом ранее говорил Валерий Фадеев:

Наша сегодняшняя задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи УК могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью.

Вероятно, такая статья появится в ближайшем будущем.

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Метки: валерий фадеев   наказание   питер   русофобия   статья   уголовный кодекс   форум   
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24  комментария
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28k
Levyathan Час назад
Ну, ё-моё, народ еще не разобрался, что такое дискредитация Российской Армии, а теперь еще новый термин учи....
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1k
Миша Минуту назад
Национализм всегда плохо. Я ещё могу понять статью за разжигание ненависти либо вражды к России, или её гражданам. Но статья в России о какой то смутно сформулированной русофобии, это уже попахивает мерзко, на манер высшей рассы национал-социализма. Осталось подчеркнуть исключительность входными табличками "только для русских".
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3k
Igor Pan 8 минут назад
клоуны
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3k
Daimos 20 минут назад
За все фобии.
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6k
vasilykopkov 21 минуту назад
А почему только за русофобию? В России много национальностей.
Также надо ввести ответственность за юдофобию, татарофобию, чувашефобию, тунгусофобию, чукчефобию, якутофобию и т.п...
Многие также не любят москвичей - предлагаю ввести ответственность и за москвичефобию...
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11k
Николай Полчаса назад
Фо бия (от др.-греч. φόβος «страх»), боя знь симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
Да пусть боятся что их за это наказывать?
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2k
Alex Полчаса назад
Давно пора
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31k
Ashabad Полчаса назад
Глупость. Нужно научиться исполнять те законы в области национализма и национальных отношений, которые уже сейчас сущсетвуют.
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12k
Просто Царь Полчаса назад
Странный закон и как его трактовать?
В других странах нет франкофобии или америкафобии или индияфобия...
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115
Lev A. 47 минут назад
Мне кажется, или средний возраст по госдуме уже перекрыл средний возраст по политбюро цк кпсс? Может пора уже их всех оптом в дом престарелых сдать?
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10k
Бритва 52 минуты назад
не уверен, что это поможет избавиться от русофобского кино
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2k
Василий Афиногенов 56 минут назад
Статья 282 УК в обратную сторону заработает?
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Василий Афиногенов 56 минут назад
то выходит что всю госДуру пересажают по той статье?
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383
Серега 59 минут назад
А почему только за русофобию?Это русский скажет чеченцу "чурка",тот в ответ назовет его "русней", и чеченец пойдет по уголовке,а русский нет?Нет уж,если и делать статью,то за оскорбление по национальному,рассовому и тд признаку.
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80
Homefighter Серега 24 минуты назад
Ну сходи, скажи чеченцу что он чурка
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2k
Saplus Час назад
Порой, читаешь новости - и с надеждой ищешь внизу подпись "Панорама"
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8k
Борис Карабанов Час назад
Нда... Тогда половина фишкянских комментаторов по тюрьмам разъедется:
- Ты, дебил!
- Ты знаешь, русофоб, кого ты дебилом назвал? Ты россиянина дебилом назвал! Модератор!
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August

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