В России хотят ввести уголовную ответственность за русофобию

Как заявляют: «В ближайшее время работа будет сделана».
В Питере проходит XI международный юридический форум. На нём обсуждается и такая тема, как «Русофобия: нацизм XXI века». За проявления ненависти, спикеры предлагают вводить уголовную ответственность и отправлять за решётку.
Зампред Госдумы Ирина Яровая:
Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии — это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев:
Необходим политический жест. Надо показать, что это очень серьезные вещи. Поэтому нужна отдельная статья о русофобии. Это задача, которую мы должны решить очень быстро. Полагаю, что в ближайшее время работа будет сделана.
Замглавы Минюста России Андрей Логинов:
Совершенно чётко я поддерживаю необходимость закрепления в российском законодательстве понятия «русофобия», формирования механизмов предупреждения распространения информации, враждебной к России, её многонациональному народу и языку, и установления ответственности за русофобскую деятельность.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:
У нас есть статья за разжигание ненависти, но русофобия сама по себе должна являться составом преступления. Пускай большинство русофобов находится за рубежом, мы можем выносить им заочные приговоры. И тогда организаторы неогеноцида понесут сначала моральную, а потом и юридическую ответственность.
Осталось только определить, что именно будет квалифицироваться как русофобия. Об этом ранее говорил Валерий Фадеев:
Наша сегодняшняя задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи УК могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью.
Вероятно, такая статья появится в ближайшем будущем.
Источник:
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Также надо ввести ответственность за юдофобию, татарофобию, чувашефобию, тунгусофобию, чукчефобию, якутофобию и т.п...
Многие также не любят москвичей - предлагаю ввести ответственность и за москвичефобию...
Да пусть боятся что их за это наказывать?
В других странах нет франкофобии или америкафобии или индияфобия...
- Ты, дебил!
- Ты знаешь, русофоб, кого ты дебилом назвал? Ты россиянина дебилом назвал! Модератор!