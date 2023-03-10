FISHKINET
Сообщество RealFishki 1296 постов • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
За что в СССР могли отправить за решётку

За что в СССР могли отправить за решётку

Автор:
10 марта 2023 23:32
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   карате   спекулянты   статья   тунеядство   уголовный кодекс   фарцовщики   
1626
6

Если гражданин не нарушал закон, бояться ему было нечего. Но было несколько причин, из-за которых могли запросто посадить.

Во времена поздней перестройки и в 1990-х, в СМИ вовсю говорили, что СССР тоталитарное и свирепое государство. Все всего бояться. А вот на западе всё иначе - свобода, демократия и уважение к правам человека. Позже стало понятно, что это далеко от истины. Да и в Союзе никто ничего не боялся - люди жили, работали, заводили семьи и даже не догадывались, что живут в “тоталитарном” государстве.

Но было несколько факторов, по которым могли действительно посадить.

Карате

×
×

В 1979 году вышли “Пираты ХХ века” и прогремели на всю страну. Там показали героев, которые лихо размахивали руками и ногами, и мальчишки буквально “заболели” темой восточных единоборств. Но государство посчитало, что карате для молодёжи вредно и травмоопасно К тому же ему могут обучиться гопники всех мастей, а это уже опасно для граждан. Поэтому вышел указ «Об административной и уголовной ответственности за нарушение правил обучения карате». А в УК всех союзных республик появились статьи «Незаконное обучение карате» и «Нарушение правил обучения карате». По ним могли посадить на пять лет. Мастера боевых искусств ушли в подполье, но не надолго - в перестройку все эти запреты убрали.

Нетрудовые доходы

Фарцовщики, спекулянты, теневые ремонтные мастерские, валютные менялы, таксисты-частники - все они неплохо зарабатывали и не платили налогов. Логично, что государство с ними боролось. За валюту можно было уехать далеко и надолго, с фарцовщиками тоже поступали довольно сурово. Во времена перестройки всё изменилось - вместо спекулянтов появились предприниматели, а уже в 1990-х валюту можно было спокойно купить в обменнике.

Гомосексуализм

В СССР была такая передача - телемост между Союзом и США. С нашей стороны его вёл небезызвестный Владимир Познер. И в одном из выпусков, американка задала вопрос про секс в СССР. Почему-то они считали, что в СССР им не занимаются. И Познер дал микрофон тётеньке из зала и она громко заявила: “У нас секса нет, есть любовь”. Окончание фразы все забыли, а вот начало стали склонять и так и эдак. Хотя с сексом в Союзе был полный порядок, ограничивались лишь однополые отношения. Вот за них могли посадить - хотя все отлично знали, что среди творческой интеллигенции навалом геев. Актёры, поэты, художники и танцоры шли в авангарде этого движения. Пожалуй, самый известный представитель - Рудольф Нуриев. Как он утверждает, он остался во Франции именно из-за того, что на родине его хотели посадить. Режиссёр Сергей Параджанов тоже “уехал” по этой статье. Ну а обычные граждане о таком и не задумывались: они с детства знали, что есть мужчины и женщины. Их союз называется браком и у них рождаются дети. И никакой однополой любви.

Эротика

Сегодня это довольно забавно - интернет завален порно. Причём таким, что даже взрослым людям бывает не по себе. А в Союзе такое осуждали. Например, под запрет попадали “Греческая смоковница” и “Ночной портье” - сейчас это смотрится как представление на детском утреннике, а тогда за такое могли посадить. В конце 1980-х властям стало не до эротики и запрет отменили.

Тунеядство

В СССР трудоспособные граждане должны были работать и приносить пользу обществу. Тех, кто отказывался это делать, могли отправить за решётку. Опять же, обычных людей это не касалось, а вот творческие граждане должны были вступать в разные союзы: поэтов, писателей, композиторов. Например, поэт Иосиф Бродский никуда не входил, поэтому считался тунеядцем, по этой статье ему и дали пять лет принудительных работ.

Вот по этим причинам человека могли посадить. Но это касалась пары процентов от всего населения. Все остальные спокойно трудились, рожали детей и уверенно смотрели в будущее.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   карате   спекулянты   статья   тунеядство   уголовный кодекс   фарцовщики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Bill Час назад
Короче, всё было очень плохо - ни нетрудовых доходов, ни эротики, ни 3.14растов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Дядюшка Ау 17 минут назад
Эх...

58-1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу,
караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)]3.

Убежал за границу = получи пулю в глазницу

58-1в.

В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются -- лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].

Ну и семья свое получит.

58-3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой --
меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].

А вот это я бы возродил. А то уж много слишком сношающихся с иностранными государствами.

58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 -- 58-9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой --
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой --
меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].

Антигосударственная пропаганда. Маловато как-то 6 месяцев.

58-14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой --
лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, про особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -- расстрела, с конфискацией имущества. [6 июня 1937 г. (СУ №49, ст.330)].

Тов. чиновники и бюрократы. Спецом для вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Крокоди́л 37 минут назад
Нам как бы намекают - поменьше ругайте депутатов. а то мало ли что...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий 55 минут назад
почему то забыли про валюту.

Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества[2].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий 57 минут назад
Починил ты машину соседу или соседка сшила тебе куртку , он\она заплатили - и вот она статья "нетрудовые доходы"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 Час назад
"Сегодня это довольно забавно - интернет завален порно. Причём таким, что даже взрослым людям бывает не по себе. А в Союзе такое осуждали."

В литувасии за хранение порно - статья. Забавляйся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
ruslan d Час назад
Ну так-то хорошо , что проехали )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
ruslan d Час назад
Ну кроме статьи о мужеложестве( хотя это личное дело каждого ) все правильно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23412



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот как это прокомментировали
«Эту ситуацию она создала себе сама»: в Латвии отменили концерт Чулпан Хаматовой и вот...
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина...
Набирающие популярность в сообществах
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими комментариями с юморком
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими...
Как выглядели бы знаменитости прошлого, живи они не в своё время, а сейчас
Как выглядели бы знаменитости прошлого, живи они не в своё время, а сейчас
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Загадочное молчание

Популярные теги
#фото#интересно#животные#в мире#Жизнь#машина#автомобили#картинки#дтп#СССР
#Юмор#интересное#люди#забавно#Приколы#США#дети#познавательно#Мемы#шоу бизнес
#Прикол#факты#история#Ynews#подборка#Россия#истории#полиция#соцсети#автомир
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне Как США планировали взорвать ядерную бомбу на Луне Численник, он же — советский отрывной календарь Численник, он же — советский отрывной календарь Финскую журналистку удивила одна российская особенность Финскую журналистку удивила одна российская особенность Какой была стипендия у студентов в СССР Какой была стипендия у студентов в СССР Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией" Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"

На что жалуетесь?

Вернуться