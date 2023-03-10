За что в СССР могли отправить за решётку

Если гражданин не нарушал закон, бояться ему было нечего. Но было несколько причин, из-за которых могли запросто посадить.
Во времена поздней перестройки и в 1990-х, в СМИ вовсю говорили, что СССР тоталитарное и свирепое государство. Все всего бояться. А вот на западе всё иначе - свобода, демократия и уважение к правам человека. Позже стало понятно, что это далеко от истины. Да и в Союзе никто ничего не боялся - люди жили, работали, заводили семьи и даже не догадывались, что живут в “тоталитарном” государстве.
Но было несколько факторов, по которым могли действительно посадить.
Карате
В 1979 году вышли “Пираты ХХ века” и прогремели на всю страну. Там показали героев, которые лихо размахивали руками и ногами, и мальчишки буквально “заболели” темой восточных единоборств. Но государство посчитало, что карате для молодёжи вредно и травмоопасно К тому же ему могут обучиться гопники всех мастей, а это уже опасно для граждан. Поэтому вышел указ «Об административной и уголовной ответственности за нарушение правил обучения карате». А в УК всех союзных республик появились статьи «Незаконное обучение карате» и «Нарушение правил обучения карате». По ним могли посадить на пять лет. Мастера боевых искусств ушли в подполье, но не надолго - в перестройку все эти запреты убрали.
Нетрудовые доходы
Фарцовщики, спекулянты, теневые ремонтные мастерские, валютные менялы, таксисты-частники - все они неплохо зарабатывали и не платили налогов. Логично, что государство с ними боролось. За валюту можно было уехать далеко и надолго, с фарцовщиками тоже поступали довольно сурово. Во времена перестройки всё изменилось - вместо спекулянтов появились предприниматели, а уже в 1990-х валюту можно было спокойно купить в обменнике.
Гомосексуализм
В СССР была такая передача - телемост между Союзом и США. С нашей стороны его вёл небезызвестный Владимир Познер. И в одном из выпусков, американка задала вопрос про секс в СССР. Почему-то они считали, что в СССР им не занимаются. И Познер дал микрофон тётеньке из зала и она громко заявила: “У нас секса нет, есть любовь”. Окончание фразы все забыли, а вот начало стали склонять и так и эдак. Хотя с сексом в Союзе был полный порядок, ограничивались лишь однополые отношения. Вот за них могли посадить - хотя все отлично знали, что среди творческой интеллигенции навалом геев. Актёры, поэты, художники и танцоры шли в авангарде этого движения. Пожалуй, самый известный представитель - Рудольф Нуриев. Как он утверждает, он остался во Франции именно из-за того, что на родине его хотели посадить. Режиссёр Сергей Параджанов тоже “уехал” по этой статье. Ну а обычные граждане о таком и не задумывались: они с детства знали, что есть мужчины и женщины. Их союз называется браком и у них рождаются дети. И никакой однополой любви.
Эротика
Сегодня это довольно забавно - интернет завален порно. Причём таким, что даже взрослым людям бывает не по себе. А в Союзе такое осуждали. Например, под запрет попадали “Греческая смоковница” и “Ночной портье” - сейчас это смотрится как представление на детском утреннике, а тогда за такое могли посадить. В конце 1980-х властям стало не до эротики и запрет отменили.
Тунеядство
В СССР трудоспособные граждане должны были работать и приносить пользу обществу. Тех, кто отказывался это делать, могли отправить за решётку. Опять же, обычных людей это не касалось, а вот творческие граждане должны были вступать в разные союзы: поэтов, писателей, композиторов. Например, поэт Иосиф Бродский никуда не входил, поэтому считался тунеядцем, по этой статье ему и дали пять лет принудительных работ.
Вот по этим причинам человека могли посадить. Но это касалась пары процентов от всего населения. Все остальные спокойно трудились, рожали детей и уверенно смотрели в будущее.
Источник:
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58-1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу,
караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)]3.
Убежал за границу = получи пулю в глазницу
58-1в.
В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются -- лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].
Ну и семья свое получит.
58-3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой --
меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].
А вот это я бы возродил. А то уж много слишком сношающихся с иностранными государствами.
58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 -- 58-9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой --
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой --
меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].
Антигосударственная пропаганда. Маловато как-то 6 месяцев.
58-14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой --
лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, про особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -- расстрела, с конфискацией имущества. [6 июня 1937 г. (СУ №49, ст.330)].
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Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества[2].
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