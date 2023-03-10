За что в СССР могли отправить за решётку

Во времена поздней перестройки и в 1990-х, в СМИ вовсю говорили, что СССР тоталитарное и свирепое государство. Все всего бояться. А вот на западе всё иначе - свобода, демократия и уважение к правам человека. Позже стало понятно, что это далеко от истины. Да и в Союзе никто ничего не боялся - люди жили, работали, заводили семьи и даже не догадывались, что живут в “тоталитарном” государстве.

Но было несколько факторов, по которым могли действительно посадить.

Карате