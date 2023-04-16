В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить это дело и найти виновного.
Вадим Волков - 59-летний атёр из Питера. Служил в театре на Фонтанке, играл во множестве спектаклей и снимался в кино. А 9 апреля его не стало.
Сначала о причинах смерти не сообщали. А теперь в ТГ-канале Следственного комитета появилось вот такое сообщение:
По поводу повышенной опасности - тут сложно не согласиться. Буквально в марте, в Челябинске, местный взял в аренду самокат и врезался в 63-летнюю женщину - у неё оскольчатый перелом бедра и долгие месяцы лечения.
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А суд за это оштрафовал парня на 800 рублей. По словам нарушителя, он спешил из-за того, что хотел сэкономить на аренде самоката.
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Но так как аренда-это бабосики, то никто ничего не будет регулировать. Привет московским властям
Для передвижения по городу классная штука, больше 20 км/ч не разгоняется, а мне больше и не надо.
Но у меня ВУ с 2010 года и я никогда не езжу пьяным. И за полтора года я ни разу никого не сбил или даже не задел.
ИМХО надо в обязательном порядке запретить езду на электросамокатах/великах без ВУ.
А нарушающих штрафовать и наказывать как полноценных водителей.
если минихрустики едут по пешеходным дорожкам - закрывать таких водятелов на 5 лет.