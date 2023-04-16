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В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате

В гибели российского актёра заподозрили пьяного парня на самокате

Автор:
16 апреля 2023 17:05
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   актер   александр бастрыкин   вадим волков   гибель   питер   самокат   следственный комитет   
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить это дело и найти виновного.

Вадим Волков - 59-летний атёр из Питера. Служил в театре на Фонтанке, играл во множестве спектаклей и снимался в кино. А 9 апреля его не стало.

Сначала о причинах смерти не сообщали. А теперь в ТГ-канале Следственного комитета появилось вот такое сообщение:

По поводу повышенной опасности - тут сложно не согласиться. Буквально в марте, в Челябинске, местный взял в аренду самокат и врезался в 63-летнюю женщину - у неё оскольчатый перелом бедра и долгие месяцы лечения.

А суд за это оштрафовал парня на 800 рублей. По словам нарушителя, он спешил из-за того, что хотел сэкономить на аренде самоката.


Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   актер   александр бастрыкин   вадим волков   гибель   питер   самокат   следственный комитет   
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34  комментария
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14k
Ничоси 2 часа назад
Запретить накуй эти самокаты. Из средства мобильности они превратились в атракцион. И если молодые макаки убьются сами об столб-это покуй. А вот когда они калечат других людей-это киздец. У моего племянника(15 лет) удалили селезёнку после "контакта" с таким ездуном.
Но так как аренда-это бабосики, то никто ничего не будет регулировать. Привет московским властям
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17k
Toxictofa 20 минут назад
Я себе маленький электровелик купил с мотором на 240 ватт.
Для передвижения по городу классная штука, больше 20 км/ч не разгоняется, а мне больше и не надо.
Но у меня ВУ с 2010 года и я никогда не езжу пьяным. И за полтора года я ни разу никого не сбил или даже не задел.
ИМХО надо в обязательном порядке запретить езду на электросамокатах/великах без ВУ.
А нарушающих штрафовать и наказывать как полноценных водителей.
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800
Uganda Полчаса назад
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968
Николай Полчаса назад
Лять. Я уже как то писал. но напишу еще раз. Я на сноуборде трамплины прыгал, на горном велике прыгал, на мотике прыгал, летал на параплане и планере и вообще немного люблю всю эстремальную движуху даже в моем приклонном возрасте, но я реально ссу гонять на самокатах из-за их маленьких колес. Мопедов кстати тоже ссу.
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5k
alex 49 минут назад
надеюсь этого петуха на самокате уже нашли
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5k
alex 51 минуту назад
В этом году на улицы Москвы выставили на 40000 самокатов больше, чем в прошлом, по радио слышал. Сегодня одна долбанная каршереводка подрезала так, что только чудом увернулся от её жопы, пришлось отлюбить через окно конкретно. А что толку?-глупый взгляд тёлки, отходившей пешком год и теперь радующее ощущение от машины и мужского внимания. Уже при подьезде к дому у себя на районе два авто каршеринга попали меж собой в ДТП, сузили дорогу до одного ряда, в одном авто два бородача неизвестной нации, в другом дрочер какой-то очколобый. Джихадтакси сегодня особо не отличались, разве что гоняя и не пропуск5ая никого, но вроде не врезались. Карш, самокаты, джихадтакси-вот беды от которых надо избавляться
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939
Rom 53 минуты назад
99% самокатчиков моральные гомосексуалисты.
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6k
perekrestok 59 минут назад
Надо убрать электричество из самокатов! Пусть ногами работают!
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189
twincam Час назад
приравнять самокаты к мотоциклам, и передвигаться им только по автомобильным дорогам.
если минихрустики едут по пешеходным дорожкам - закрывать таких водятелов на 5 лет.
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7k
Михаил Час назад
Выпускать самокаты с максимальной скоростью 10 км/час. Более мощные, на спецплощадки.
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10k
Juli Час назад
пусть самокатчики катаются на дорогах и подставляют свои жопы машинам, а не на тротуарах людей калечат.
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5k
Котэ 2 часа назад
а что - пьяным на самокате уже нельзя?
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189
twincam Котэ Час назад
нельзя, даже если тебя везут на зону.
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