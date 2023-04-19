Роби-Роби-Роберваль: утончённая аристократка, сумевшая в одиночку выжить на необитаемом острове

И подходящий клочок суши подвернулся сразу же. Волшебным образом. Им оказался таинственный остров Демонов, который считался обителью потерянных душ и призраков.

Сказано – сделано. Неизвестно, что там с призраками, но дикие звери, способные ускорить кончину препятствия на пути к наследству, явно есть. Возлюбленный Маргарет пытался убедить всех, что они не позволяли себе ничего лишнего. И он готов жениться на девушке. Но кто его послушает, когда тут такая пьеса разворачивается?

Этьену предложили выбор – остаётся или следует за обесчещенной девушкой. Конечно он, как истинный джентльмен, не бросил возлюбленную. Дамьен – пожилая служанка, которая воспитывала Маргарет с детских лет, тоже решила разделить судьбу своей мадемуазель.

Минимальный набор продуктов, оружие, инструменты и – какая издёвка – Библию оставили приговорённым к заключению на острове «добрые» люди и отправились дальше.

Изгнанники соорудили навес, собрали моллюсков на ужин. Потянулись серые одинаковые дни. Вскоре Маргарет поняла, что понесла. Вдали от общества с его лицемерными законами воздерживаться от близости не было смысла.

Дамьен пришла в ужас: вдали от медиков и комфорта шансы нормально родить, да ещё первого ребёнка мизерные. Странно, но малыш появился на свет здоровым. Правда, прожил недолго: молока у Маргарет почти не было, ведь они голодали. Следующей ушла в лучший мир пожилая служанка. А потом не стало Этьена. И несчастная женщина осталась на острове совсем одна.

Точнее, не одна. С ней была храбрость и сила духа. Изнеженная аристократка, спавшая на изысканном белье, пившая чай из изящных чашек и практически ничего не делавшая самостоятельно, научилась выживать.

Как-то она даже справилась с медведем – застрелила напавшее животное, сняла шкуру, обработала, как могла, и использовала её для защиты от холода.