Роби-Роби-Роберваль: утончённая аристократка, сумевшая в одиночку выжить на необитаемом острове

Истории о Робинзоне в разных прочтениях встречаются довольно часто. Но объединяет их одно – главный герой – это мужчина, обычно моряк или хотя бы человек с определённой подготовкой. Маргарет де Роберваль – французская изнеженная леди – это очень яркое и показательное исключение.
И женщина побывала на необитаемом острове, столкнувшись со всеми сопутствующими испытаниями, задолго – за целый век до боцмана Селькирка, ставшего прототипом книжного Крузо.
Жан-Франсуа де ля Рок де Роберваль был настоящим баловнем судьбы. Всё в жизни неплохо: молодость, богатство, статус. Была в бочке мёда одна ложка дёгтя. Нет, не злая мачеха, жена или ведьма. Кузина, на наследство после кончины которой он очень рассчитывал.
В совместном владении родственников находилось немалое количество земель и прочих плюшек. И Жану-Франсуа очень хотелось прибрать это всё в единоличное владение. В свои аристократические загребущие лапки. Но проблема в том, что сестрица никак не хотела отправляться к праотцам, была молода, здорова и счастлива. И коварному де Робервалю пришла идея ускорить процесс.
Братец предложил кузине сопроводить его в поездке в Новый Свет. А там… Дорога длинная. Мало ли что может случиться. Заскучавшая от однообразия Маргарет с радостью ухватилась за идею. И вскоре уже поднималась на борт корабля в сопровождении служанки и предвкушении изумительного путешествия.
Ни тебе морской болезни, ни плохого самочувствия. Маргарет радовалась всему: угрюмым матросам, бесконечно глади воды, солнцу, жизни. И разочарованный братец решил, что надо дать событиям толчком. А заодно и кузине под зад, чтобы улетела в воду, да так там и осталась.
Маргарет между тем наслаждалась возможностью по полной программе. И даже влюбилась в одного из пассажиров – Этьена Госселина. Отношений она не скрывала. Да и зачем? Обязательств у неё не было, а симпатия – вот она.
Но Жан-Франсуа решил вывернуть ситуацию в свою пользу и начал вопить, что сестра позорит себя. А заодно и его. И дабы обелить испачканную её поведением семейную честь, он как единственный мужчина рода и ближайший родственник, берёт на себя право оставить бессовестную прелюбодейку на ближайшем острове. Чтобы она подумала над своим поведением.
И подходящий клочок суши подвернулся сразу же. Волшебным образом. Им оказался таинственный остров Демонов, который считался обителью потерянных душ и призраков.
Сказано – сделано. Неизвестно, что там с призраками, но дикие звери, способные ускорить кончину препятствия на пути к наследству, явно есть. Возлюбленный Маргарет пытался убедить всех, что они не позволяли себе ничего лишнего. И он готов жениться на девушке. Но кто его послушает, когда тут такая пьеса разворачивается?
Этьену предложили выбор – остаётся или следует за обесчещенной девушкой. Конечно он, как истинный джентльмен, не бросил возлюбленную. Дамьен – пожилая служанка, которая воспитывала Маргарет с детских лет, тоже решила разделить судьбу своей мадемуазель.
Минимальный набор продуктов, оружие, инструменты и – какая издёвка – Библию оставили приговорённым к заключению на острове «добрые» люди и отправились дальше.
Изгнанники соорудили навес, собрали моллюсков на ужин. Потянулись серые одинаковые дни. Вскоре Маргарет поняла, что понесла. Вдали от общества с его лицемерными законами воздерживаться от близости не было смысла.
Дамьен пришла в ужас: вдали от медиков и комфорта шансы нормально родить, да ещё первого ребёнка мизерные. Странно, но малыш появился на свет здоровым. Правда, прожил недолго: молока у Маргарет почти не было, ведь они голодали. Следующей ушла в лучший мир пожилая служанка. А потом не стало Этьена. И несчастная женщина осталась на острове совсем одна.
Точнее, не одна. С ней была храбрость и сила духа. Изнеженная аристократка, спавшая на изысканном белье, пившая чай из изящных чашек и практически ничего не делавшая самостоятельно, научилась выживать.
Как-то она даже справилась с медведем – застрелила напавшее животное, сняла шкуру, обработала, как могла, и использовала её для защиты от холода.
Именно шкуру заметили баскские китобои, проходившие мимо острова. Заинтересовались и чуть не дали дёру, решив, что это и есть легендарный демон острова.
Но под шкурой оказалась похудевшая, измученная, грязная, но всё ещё красивая девушка. Которая прожила на острове примерно 2,5 года. Они доставили Робинзоншу во Францию, где об истории на личной встрече с Маргарет узнала сама королева Маргарита Наваррская. И приказала её записать, пополнив сборник новелл «Гептамерон».
Дальнейшая жизнь женщины, прошедшей через страшные испытания, не изобиловала яркими событиями. Свет она покинула, открыла небольшую школу для девочек, в которой и учительствовала.
Что касается братца-поганца, то она не стала бороться за украденное наследство и пытаться наказать его за попытку убийства. Жизнь наказала его сама: в ходе антипротестантских волнений коварного кузена растерзала толпа на площади Парижа.
Что касается острова Демонов, то если отбросить страшилки, то самым вероятным претендентом на это звание является Харритон. А за вопли демонов и заблудших душ люди принимали крики птиц.
Помимо сборника новелл история отважной Маргариты неоднократно использовалась и в других произведениях, стихах, став наглядным примером того, что даже неподготовленный человек сможет преодолеть испытания, если силён духом и хочет жить.
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