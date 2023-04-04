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В СПЧ призвали как можно быстрее закрыть «Википедию»

В СПЧ призвали как можно быстрее закрыть «Википедию»

Автор:
04 апреля 2023 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: СПЧ   блокировка   валерий фадеев   википедия   роскомнадзор   статьи   энциклопедия   
1337
3

Но полноценного аналога этого ресурса в России пока нет.

Википедия - один из крупнейших порталов в мире, ежедневно на него заходят миллионы человек. Статьи там анонимные, могут постоянно редактироваться и дорабатываться, поэтому информация бывает спорной. Проще говоря - кто пишет, тот и проталкивает свою точку зрения, главное, чтобы её админы ресурса одобрили.

Из-за этого «Википедией» заинтересовался «Роскомнадзор». Он потребовал удалить некоторые статьи, а интернет-энциклопедия отказалась. Тогда поисковые системы обязали помечать материалы из «Вики» как нарушающие законодательство РФ.

В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

А сегодня глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нужно как можно быстрее создать свой аналог «Вики», а её - заблокировать.

Надо как можно скорее создать альтернативу и закрыть «Википедию». Вот моя позиция. Ещё раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию «Википедии», потому что это идеологический, политизированный продукт.

Он отметил, что «Википедия» отлично подходит для получения справочной информации, а вот в остальном к ней много вопросов.

Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот подобные простые вещи удобны. Альтернативы-то нет. Сейчас ведется работа энергичная по созданию альтернативы.

Сейчас в России вовсю развивают такую альтернативу - она называется «Знания». Особенность в том, что статьи там не анонимны. Портал создан на базе Большой российской энциклопедии и постоянно дополняется.

Источник:

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Метки: СПЧ   блокировка   валерий фадеев   википедия   роскомнадзор   статьи   энциклопедия   
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39  комментариев
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10k
Бритва 51 минуту назад
я бы ещё закрыл первый канал и андрея кравчука.
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79k
7guest 2 минуты назад
Ну, "Педивикию" (русский сегмент) активно модерируют русскоговорящие израильтяне. Для примера - много лет назад встретил такое слово "хуцпа", ну и полез в "Педивикию" посмотреть, что это за зверь такой, а мне в ответ написали "Статья "Хуцпа" удалена по причине (причину уже не помню). И сейчас, через много лет, этой статьи просто нет. А описание арабо-израильских конфликтов - так там во всех статьях "евреи бедные, несчастные, защищали и защищают своё государство от злобных арабов. Но правда защищаясь от арабов оттяпали немного Палестины, но это только в плане самозащиты."
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39k
Example 6.2.6 8 минут назад
Своё делать надо, лучше и больше. А запрещать толку нет. Власти до сих пор в иллюзорном мире живут.. им кажется, что если неподконтрольные СМИ запретить, то люди вернуться к телевизору и будут смотреть исключительно Соловьёва и можно будет путём только телевизора и газет озвучивать исключительно свою точку зрения. В современно мире, это уже так не работает.. у вас есть противник, с развитыми методами и способами пропаганды - вы разумеется должны по возможности блокировать его, но в противовес вам неизбежно придётся делать - свой Ютьюб, свой Ин100рамм свою Википедию итд.. не просто, для галочки, типо "у нас тоже есть", а самым настоящим образом вкладывать деньги и выдавать продукт не уступающий по качеству. А так можно и джинсы запретить, и попросиь людей носить колготки с завода "Красный Пролетарий".. это только будет вызывать раздражение у людей, у которых забрали что-то удобное, и заставляют пользоваться каким-то овном.
Но, деньги ж нужнее на дворцы, покупку футбольных клубов, яхты, и роскошный образ жизни.. чё там этим плебея что-то делать на халяву? Легче запретить и непущать.
Ещё Геббельс планировал, на оккупированных территориях СССР, оставить необходимое минимальное образование в 4 класса для славян, и повесить в деревнях и др населённых пунктах радиовещатели. которые будут рассказывать папуасам нужные вещи.. а больше и не надо.. их задача работать, и хлебальник закрытым держать.. пока господа-хозяева наслаждаются жизнью.
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0
anunnakkrymsky 19 минут назад
"Альтернативы-то нет." Как это нет?, а это что: руни.рф. Опять чинуша лоббирует создания "альтернативы которой нет" для освоения бюджета в карманы.
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415
Михаил Полчаса назад
Знания это не альтернатива, это более академический ресурс, "альтернатива" это Руни, https://руни.рф/index.phphttps://руни.рф/index.php
пожалуйста, пользуйтесь, если надо. "Послабее" Вики, но зато модерация пророссийская.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Есть предложение: делаем свою Википедию. При поиске статьи на это сайте информации - если на сайте нет такой статьи, то наш сайт запрашивает ее у западного, записывает к себе, но с пометкой. что достоверность не проверена. Ну и в очередь на проверку. Таким образом можно будет и свой сайт заполнить информацией, и удалять неверную информацию.
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3k
VPJ Полчаса назад
Нормальное название "Знание". Праславянское...индоевропейское. А вот имя "валерий "подкачало. Страна, на территории которой это имя окончательно сформировалось, сейчас участница НАТО. (Господи, ну почему в нашей России так неубиваемы казнокрады и мы называя их "дураками" позволяем п...здть кучу денег. (Кстати. Надо дать определение для "знания" "Пи...здеть", "Куча", "Деньги".)
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6k
heta 39 минут назад
Википедия реально уже не торт, судя по уровню недостоверности и политизированности.
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2k
Капитошка 52 минуты назад
Я смотрю любое новшествво в России одни и те же люди обсирают.Либо хохлы,либо насральнята.Минусите этих тваррей.
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2k
Капитошка 58 минут назад
Три года назад ещё было.
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3k
portroy Час назад
Фадеев как-то узко мыслит. Надо Интернет запретить! Был же прекрасный способ доведения информации до народа - наклеили утром газету "Правда" на информационный щит, кому надо подойдет, почитает идеологически выверенную информацию!
Сделайте аналог - суверенный интранет на территрии РФ без трансграничных переходов, там сайт - InfoShit и на нем публикуйте! Фадеев может лично администрировать - опыт есть))
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400
Кристофер Робин Час назад
На украине памятники сносят, а у нас интернет сайты, вроде страны разные, а дураки везде одинаковые.
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143
pekareff Кристофер Робин 22 минуты назад
При том, что есть аналог - megabook.ru
Да, не такой удобный и подробный. Но и rutube раньше тоже тормозил. А теперь даже ничего стал.
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400
Кристофер Робин Faithless 3 минуты назад
для начала хорошо бы эту историю знать, а то боимся что кто-то там уничтожит историю, а на самом деле сами часто не знаем даже элементарных вещей. нет страшнее оружие против истории, чем собственное невежество.
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2k
ChePaev Час назад
да поздно, уже куча недоумков образование по ней себе получило
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9k
Copycat Час назад
Пусть сначала все нужные статьи запарсят, уберут из них чушь что написали ципсошники и поднимут на своем новом сайте, и после этого уже удаляют

а то сломать всегда легко, но надо дать альтернативу, иначе это жесть какой мартышкин труд ибо впны вы не закроете и люди один хер будут заходить
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34k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Хохлы в русском сегменте гадят знатно, это всем известно
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53k
dima423 2 часа назад
Ну википедия так то вещь полезная... другой вопрос что для Российского сегмента надо добиваться российской модерации... потому что очень часто конечно разные спорные события и явления трактуются там не в пользу России, это факт)
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622
ruslan d 2 часа назад
Ну флаг в руки , посмотрим , что получится
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6k
Sanar 2 часа назад
Интернет всезнайки и эксперды всех областей будут огорчены если прикроют.
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August

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