В СПЧ призвали как можно быстрее закрыть «Википедию»

Википедия - один из крупнейших порталов в мире, ежедневно на него заходят миллионы человек. Статьи там анонимные, могут постоянно редактироваться и дорабатываться, поэтому информация бывает спорной. Проще говоря - кто пишет, тот и проталкивает свою точку зрения, главное, чтобы её админы ресурса одобрили.

Из-за этого «Википедией» заинтересовался «Роскомнадзор». Он потребовал удалить некоторые статьи, а интернет-энциклопедия отказалась. Тогда поисковые системы обязали помечать материалы из «Вики» как нарушающие законодательство РФ.