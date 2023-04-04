В СПЧ призвали как можно быстрее закрыть «Википедию»

Но полноценного аналога этого ресурса в России пока нет.
Википедия - один из крупнейших порталов в мире, ежедневно на него заходят миллионы человек. Статьи там анонимные, могут постоянно редактироваться и дорабатываться, поэтому информация бывает спорной. Проще говоря - кто пишет, тот и проталкивает свою точку зрения, главное, чтобы её админы ресурса одобрили.
Из-за этого «Википедией» заинтересовался «Роскомнадзор». Он потребовал удалить некоторые статьи, а интернет-энциклопедия отказалась. Тогда поисковые системы обязали помечать материалы из «Вики» как нарушающие законодательство РФ.
В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
А сегодня глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нужно как можно быстрее создать свой аналог «Вики», а её - заблокировать.
Надо как можно скорее создать альтернативу и закрыть «Википедию». Вот моя позиция. Ещё раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию «Википедии», потому что это идеологический, политизированный продукт.
Он отметил, что «Википедия» отлично подходит для получения справочной информации, а вот в остальном к ней много вопросов.
Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот подобные простые вещи удобны. Альтернативы-то нет. Сейчас ведется работа энергичная по созданию альтернативы.
Сейчас в России вовсю развивают такую альтернативу - она называется «Знания». Особенность в том, что статьи там не анонимны. Портал создан на базе Большой российской энциклопедии и постоянно дополняется.
Источник:
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Но, деньги ж нужнее на дворцы, покупку футбольных клубов, яхты, и роскошный образ жизни.. чё там этим плебея что-то делать на халяву? Легче запретить и непущать.
Ещё Геббельс планировал, на оккупированных территориях СССР, оставить необходимое минимальное образование в 4 класса для славян, и повесить в деревнях и др населённых пунктах радиовещатели. которые будут рассказывать папуасам нужные вещи.. а больше и не надо.. их задача работать, и хлебальник закрытым держать.. пока господа-хозяева наслаждаются жизнью.
пожалуйста, пользуйтесь, если надо. "Послабее" Вики, но зато модерация пророссийская.
Сделайте аналог - суверенный интранет на территрии РФ без трансграничных переходов, там сайт - InfoShit и на нем публикуйте! Фадеев может лично администрировать - опыт есть))
Да, не такой удобный и подробный. Но и rutube раньше тоже тормозил. А теперь даже ничего стал.
а то сломать всегда легко, но надо дать альтернативу, иначе это жесть какой мартышкин труд ибо впны вы не закроете и люди один хер будут заходить