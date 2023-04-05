Самое ужасное наказание на русском флоте

Когда Петр I принял решение превратить Россию в морскую державу, то он ориентировался на флоты Голландии и Англии.
Морской устав был создан императором в 1720 году. В нём были прописаны все обязанности моряков военного флота и наказания за проступки. Он во многом был похож на устав голландского флота.
В "Морском уставе" наказания были весьма изобретательными. В сравнении с такими наказаниями обычная казнь через повешение выглядит очень даже гуманно. При этом там были прописаны и воспитательные меры.
Одним из таких было килевание. Виновного протаскивали под днищем корабля с одного борта до другого. Если тянуть медленно, то человек мог захлебнуться, а если слишком быстро, то получить серьёзные травмы из-за ракушек, которые облепляли корабельное дно.
Килевание предназначалось для тех, кто трижды опаздывал к началу вахты, и зачинщиков драк.
Другим жестоким наказанием было купание с реи.
Провинившегося вверх ногами привязывали к канату, перекинутому через блок на рее, потом резко опускали в воду и поднимали. И так раз за разом, до тех пор пока человек или не захлёбывался, или его шея "случайно" не ломалась при ударе.
С реи купали тех, кто участвовал в драке, но не был зачинщиком, и уклонявшихся от авральных работ.
Ещё среди наказаний было биение кошками - 4-хвостыми плетями с узелками на концах.
В книге А. А. Бочарова "Быт матросов военно-морского флота России в дальних походах середины XIX столетия" сказано, за сон или своевольное оставление поста во время вахты наказывали трёхкратным килеванием, после которого остаться живым можно было лишь теоретически.
Но самое суровое наказание было для тех, кто в драке убивал своего товарища или наносил ему смертельное ранение. Убийцу вместе с жертвой заживо связывали или запаковывали в мешок из парусины. Потом привязывали груз и отправляли за борт в открытом море, чтобы преступник не мог выжить, даже если очень постарается.
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