Самое ужасное наказание на русском флоте

Одним из таких было килевание. Виновного протаскивали под днищем корабля с одного борта до другого. Если тянуть медленно, то человек мог захлебнуться, а если слишком быстро, то получить серьёзные травмы из-за ракушек, которые облепляли корабельное дно.

Килевание предназначалось для тех, кто трижды опаздывал к началу вахты, и зачинщиков драк.