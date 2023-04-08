Я подарю себе себя: креативный подход к организации побегов

Если уж ты наворотил дел, то постарайся достойно выкрутиться из сложившейся ситуации.
Видимо, примерно такое кредо у этого светлейшей души человека по имени Ричард Ли Макнейр, который трижды ухитрялся сбегать из мест не столь отдалённых. А последний раз подошёл к решению вопроса очень творчески.
Мальчик родился в 1958 году в семье полицейского. Кажется, что пример отца должен был наоборот вдохновить его демонстрировать благородство. Так и было. Но до поры. В 1987 году парень съехал с катушек, вломился в зернохранилище в Майноте (Северная Дакота) с целью ограбления, где расправился с одним работником и тяжело ранил второго.
Приговор оказался предсказуемым – несколько пожизненных и «тридцатка» за ограбление. Но жизнь-то одна, не так ли? И Ричи понял, что надо рвать когти. Во время очередного допроса он аккуратно обработал кисти бальзамом для губ и избавился от наручников.
Дальнейшее оказалось делом техники. Но Макнейру не повезло: его быстро изловили. Но и то только потому, что мужчина травмировал спину во время прыжка из окна.
Что ж, этим полицейские только раззадорили «бегущего человека». Вторую попытку заключённый предпринял в 1992 году, когда отбывал наказание в тюрьме Северной Дакоты. Вместе с двумя товарищами по несчастью он удрал через вентиляционную шахту. И ухитрился прожить на свободе около 9 месяцев.
В результате свободолюбивого преступника снова поймали. И отправили в колонию в Луизиане. Пристроив к облагораживающему труду – Ричарду вменялось ремонтировать повреждённые почтовые мешки, чтобы их можно было повторно использовать. Видимо, во время унылого ковыряния в дырявых тряпках в 2006 году его и посетила очередная гениальная идея: а что если отправить посылкой себя?
Он потратил некоторое время на изготовление из подручных материалов кокона, снабдил его дыхательной трубкой, расположил на поддоне под грудой отремонтированных мешков и влез внутрь. Поддон запаковали и вывезли за периметр исправительного учреждения. Беглец освободился и спокойно ушёл.
Свободой преступник наслаждался довольно долго, полтора года. Что примечательно, один раз чуть не попался проявившему бдительность полицейскому. Но Ричард продемонстрировал завидное хладнокровие и дружелюбие, назвался левым именем и сказал, что вышел на пробежку, а брать с собой документы побоялся, чтобы не потерять.
Возможно, веди он себя чуть скромнее, продолжил бы наслаждаться свободой и дальше. Но в Кэмпбеллтоне его задержала полиция за рулём угнанного грузовика. По старой привычке он хотел дать дёру, но не вышло: скрутили, надели наручники и поместили в тюрьму супермаксимальной безопасности в штате Колорадо. Где большую часть суток заключённый проводит в бетонной одиночке площадью около 7,5 квадратов. Из развлечений только редкое общение с охранником через пуленепробиваемое стекло и стальной барьер. Да ещё, пожалуй, мечты. Ведь возможность мечтать о новом побеге у «бегущего человека» отнять невозможно.
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