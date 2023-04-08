Я подарю себе себя: креативный подход к организации побегов

В результате свободолюбивого преступника снова поймали. И отправили в колонию в Луизиане. Пристроив к облагораживающему труду – Ричарду вменялось ремонтировать повреждённые почтовые мешки, чтобы их можно было повторно использовать. Видимо, во время унылого ковыряния в дырявых тряпках в 2006 году его и посетила очередная гениальная идея: а что если отправить посылкой себя?

Он потратил некоторое время на изготовление из подручных материалов кокона, снабдил его дыхательной трубкой, расположил на поддоне под грудой отремонтированных мешков и влез внутрь. Поддон запаковали и вывезли за периметр исправительного учреждения. Беглец освободился и спокойно ушёл.

Свободой преступник наслаждался довольно долго, полтора года. Что примечательно, один раз чуть не попался проявившему бдительность полицейскому. Но Ричард продемонстрировал завидное хладнокровие и дружелюбие, назвался левым именем и сказал, что вышел на пробежку, а брать с собой документы побоялся, чтобы не потерять.