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Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие

Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие

Автор:
12 мая 2023 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Технология   безумие   в мире   люди   удивительно   фото   
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Фото, представленные ниже, наглядно покажут любопытные особенности Китая, о которых вы наверняка не знали.

Что первое приходит вам в голову при упоминании такой страны как Китай? Многочисленные высотки, странная кухня или может быть густонаселённые города? Однако далеко не только эти особенности делают Китай удивительным и неповторимым (а иногда ещё и немного странным).

За последние годы страна серьёзно преобразилась. Многое изменилось благодаря современным технологиям и повышению уровня образования. Китай — успешно развивающееся государство, которое может похвастаться не только достижениями в сфере науки, строительства и экономики, но и интересным культурным наследием.

В Китае есть торговые центры с зонами, где жёны могут оставить своих супругов во время шопинга

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Столкновение старого Китая с новым


Новый книжный магазин в Чэнду, Китай

Это же настоящая мечта любого книгомана! Интересно, как среди всего этого обилия найти нужное издание?


В некоторых городах Китая на деревья вешают специальные капельницы с витаминами


Камеры наблюдения, установленные прямо на пляже


Робот, раздающий закуски. Кажется, он немного расстроился из-за того, что гость отказался от угощения


Небесный кемпинг в горах Китая


Автобусные остановки, выполненные в традиционном стиле


Вступительный экзамен в художественную школу в Китае


Купание в водорослях — обычное дело для жителей Китая

Власти ежегодно стараются бороться с нашествием водорослей. К сожалению, пока безуспешно. В попытках спастись от невыносимой жары китайцы не прочь поплескаться и в такой водичке.


Ряды одинаковых домов в Китае


Где-то в Тибете


Подача блюд в китайском KFC


Китай славится фантастической архитектурой. Например, это Гуанчжоу-Юань — самое высокое здание в мире, имеющее круглую форму

Построен этот шедевр архитектурного искусства ещё в 2013 году. Имеет высоту 138 метров.


Для Китая панда — государственное достояние. Эти потрясающие животные обитают только на территории этой страны

Так выглядит традиционное китайское блюдо — хот-пот (горячий горшок)

В центре стола на электрической плите стоят кастрюли, в которых одновременно готовятся мясо, морепродукты, грибы, овощи и лапша.


Гуйлинь — городской округ, который славится своими живописными ландшафтами


Лифт Байлун — самый высокий внешний лифт в мире


Поднимается на высоту 330 метров. В 2002 году был открыт для посещения.

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Метки: Китай   Технология   безумие   в мире   люди   удивительно   фото   
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Александр Час назад
Ох, Китай....
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