Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие

Что первое приходит вам в голову при упоминании такой страны как Китай? Многочисленные высотки, странная кухня или может быть густонаселённые города? Однако далеко не только эти особенности делают Китай удивительным и неповторимым (а иногда ещё и немного странным).

За последние годы страна серьёзно преобразилась. Многое изменилось благодаря современным технологиям и повышению уровня образования. Китай — успешно развивающееся государство, которое может похвастаться не только достижениями в сфере науки, строительства и экономики, но и интересным культурным наследием.

В Китае есть торговые центры с зонами, где жёны могут оставить своих супругов во время шопинга