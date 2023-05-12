Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие

Фото, представленные ниже, наглядно покажут любопытные особенности Китая, о которых вы наверняка не знали.
Что первое приходит вам в голову при упоминании такой страны как Китай? Многочисленные высотки, странная кухня или может быть густонаселённые города? Однако далеко не только эти особенности делают Китай удивительным и неповторимым (а иногда ещё и немного странным).
За последние годы страна серьёзно преобразилась. Многое изменилось благодаря современным технологиям и повышению уровня образования. Китай — успешно развивающееся государство, которое может похвастаться не только достижениями в сфере науки, строительства и экономики, но и интересным культурным наследием.
В Китае есть торговые центры с зонами, где жёны могут оставить своих супругов во время шопинга
Столкновение старого Китая с новым
Новый книжный магазин в Чэнду, Китай
Это же настоящая мечта любого книгомана! Интересно, как среди всего этого обилия найти нужное издание?
В некоторых городах Китая на деревья вешают специальные капельницы с витаминами
Камеры наблюдения, установленные прямо на пляже
Робот, раздающий закуски. Кажется, он немного расстроился из-за того, что гость отказался от угощения
Небесный кемпинг в горах Китая
Автобусные остановки, выполненные в традиционном стиле
Вступительный экзамен в художественную школу в Китае
Купание в водорослях — обычное дело для жителей Китая
Власти ежегодно стараются бороться с нашествием водорослей. К сожалению, пока безуспешно. В попытках спастись от невыносимой жары китайцы не прочь поплескаться и в такой водичке.
Ряды одинаковых домов в Китае
Где-то в Тибете
Подача блюд в китайском KFC
Китай славится фантастической архитектурой. Например, это Гуанчжоу-Юань — самое высокое здание в мире, имеющее круглую форму
Построен этот шедевр архитектурного искусства ещё в 2013 году. Имеет высоту 138 метров.
Для Китая панда — государственное достояние. Эти потрясающие животные обитают только на территории этой страны
Так выглядит традиционное китайское блюдо — хот-пот (горячий горшок)
В центре стола на электрической плите стоят кастрюли, в которых одновременно готовятся мясо, морепродукты, грибы, овощи и лапша.
Гуйлинь — городской округ, который славится своими живописными ландшафтами
Лифт Байлун — самый высокий внешний лифт в мире
Поднимается на высоту 330 метров. В 2002 году был открыт для посещения.
Источник:
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