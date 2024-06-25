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Найден бюст императора Калигулы, потерянный на 200 лет: в его глазах видят безумие

Найден бюст императора Калигулы, потерянный на 200 лет: в его глазах видят безумие

Автор:
25 июня 2024 08:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: безумие   бюст   император Калигула   находка   новости   фото   
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Бюст римского императора нашли во время раскопок Геркуланума, сожженного во время извержения Везувия.

Древний бронзовый бюст римского императора Калигулы был утерян почти на 200 лет после того, как его нашли в пепле Везувия.

Бюст высотой 12 сантиметров изначально был найден во время раскопок Геркуланума – римского города, который разрушило печально известное извержение Везувия в 79 году н.э. Эксперты предполагают, что бюст Калигулы был отлит незадолго до или уже после смерти римского императора, около 2 тыс. лет назад.

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Бюст изображает Калигулу с высоким лбом, тонкими губами и маленьким ртом, выдающимся подбородком. Также эксперты отмечают, что глаза скульптуры безошибочно передают безумие римского императора.


Калигула был третьим представителем династии Юлиев-Клавдиев, который был известен своим разгульным образом жизни и кровосмешением. Он был убит в 41 году н.э. ближайшими сподвижниками в результате дворцового переворота.

"Обнаружение бюста Калигулы – захватывающее событие. Каждый объект, который нам удается найти, помогает нам лучше понять их тайную жизнь", — говорит историк Оксфордского университета Сильвия Даволи, которой удалось заново отыскать бюст.

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, когда было отлит бюст, ученые точно знают, что это был первый из предметов, раскопанных в Геркулануме в 17 веке.

Далее бюст Калигулы в XVIII веке был подарен известному английскому писателю и политику Горацию Уолполу.

Известно, что Уолпол восхищался выразительностью лица Калигулы. По его мнению, император был запечатлен "в начале своего безумия".

Бюст Калигулы, как и другие свои сокровища, Уолпол хранил в своем особняке Strawberry Hill House.

После его смерти бюст какое-то время оставался в семье Уолполов, а затем перепродан коллекционерам. После этого след бесценной находки потерялся почти на 200 лет.

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Метки: безумие   бюст   император Калигула   находка   новости   фото   
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5  комментариев
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Ультратрахуил 36 минут назад
Если красота в глазах смотрящего, то выходит и безумие там же
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Сергей 2 минуты назад
Глаза? Да это он от окулиста вышел, когда в глаза закапали!))
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9k
Pravednik84 5 минут назад
Я не увидел безумца, я увидел уставшего человека с мыслью "ты серьёзно?"
А так просто ради прикола взял фотку симпатичной девушки в инете, и забабахал ей чёрные огромные зрачки - получилось тоже криповенько
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19k
GROMOZEKA 18 минут назад
Скульптору браво!
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4k
iovan2011 Полчаса назад
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Musteline
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