Найден бюст императора Калигулы, потерянный на 200 лет: в его глазах видят безумие

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, когда было отлит бюст, ученые точно знают, что это был первый из предметов, раскопанных в Геркулануме в 17 веке.

Далее бюст Калигулы в XVIII веке был подарен известному английскому писателю и политику Горацию Уолполу.

Известно, что Уолпол восхищался выразительностью лица Калигулы. По его мнению, император был запечатлен "в начале своего безумия".

Бюст Калигулы, как и другие свои сокровища, Уолпол хранил в своем особняке Strawberry Hill House.

После его смерти бюст какое-то время оставался в семье Уолполов, а затем перепродан коллекционерам. После этого след бесценной находки потерялся почти на 200 лет.