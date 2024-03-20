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Почему китайцы подсели на «слепые ящики»

Почему китайцы подсели на «слепые ящики»

Автор:
20 марта 2024 11:05
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   безумие   в мире   интересно   люди   слепые ящики   фото   
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Потребительское безумие, вот как это называют в СМИ. По всему материковому Китаю покупают «ящики вслепую» от разных магазинов, чтобы поиграть во взрослые киндер-сюрпризы.

Что это такое и зачем?

Слепая коробка – это большая непрозрачная коробка, в которую продавец кладет что угодно. Главное – чтобы покупатель не знал, что там именно. Товары продаются по совокупной цене начинки, но это не главное, эта коробка продает сюрприз и впечатления.

Чтобы эмоции были ярче, продавцы стараются красиво разложить товары внутри коробки или сделать специальное редкое офомрление. Потому что китайцы записывают еще в соц. сети свои эмоции от открытия.

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И та коробка, которая вызвала больше всего эмоций, становится популярнее. Так что теперь обычные продавцы белья, шампуней, всякой ерунды состязаются даже не в упаковке или качестве, а в умении пробить на эмоцию.

Это новая зависимость

Китайцы говорят, что эмоция удивления и радости очень быстро вызывает привыкание, так что в стране уже есть подсевшие на белые коробки. Они покупают их даже тогда, когда ни в чем не нуждаются.

По сути это взрослые люди сами себе покупают неожиданные подарки, в то время, как во взрослой жизни все руг другу просто денег дают с припиской «купи себе что-нибудь».

Причем можно заказать даже продуктовый «слепой ящик» или доставку из кафе вслепую. Вот это бы со скидкой процентов 30% я бы попробовала (чтобы не расстраиваться, если попадется что-то, что я уж совсем не ем).

Такая лотерейка, в которой есть обязательный приз. Зная китайцев, охотно верю, что тема очень быстро завирусилась и многие на нее подсели. Вообще наблюдаю, что китайцы чаще и охотнее подпадают под массовые тренды. Может, потому что у них там одно общее интернет-пространство, без внешних особо влияний, вот и воздействуют сильнее.

Почему на самом деле это невыносимо печально

Я лично считаю, что это ужасные последствия поговорки «деньги – лучший подарок». И вот гуляют эти две тысячи рублей или юаней от подружки к подружке как касса взаимопомощи. И у тебя ни радостных памятных вещей на день рождения, ни эмоций от удивления от подарка. Ни глупых пижам со слониками от лучшей подруги, подаренных с хохотом. Такое простое базовое счастье.

Если у тебя нет фантазии, чтобы порадовать родного человека, то ты даешь ему деньги, которые получишь обратно на свой день рождения. Нет ничего более унылого, чем подобные вещи в семье. Вот китайцы и покупают сами себе подарки в «слепом ящике», чтобы удивляться и получать эмоции, которые надо получать от друзей.

Интересно и очень печально. А вы как думаете?

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Метки: Китай   безумие   в мире   интересно   люди   слепые ящики   фото   
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Ультратрахуил Час назад
Сюрпризы любят!
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ГТА Форевер Ультратрахуил 39 минут назад
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ГТА Форевер 2 часа назад
"Я лично считаю, что это ужасные последствия поговорки «деньги – лучший подарок». И вот гуляют эти две тысячи рублей " да, это так - деньги лучший подарок. Вот когда подарят ДЕНЬГИ( две тысячи р это не деньги(один раз в пятерочку сходить?!)) то поймете , что да, это лучший подарок. И кстати 2 тысячи юаней, это уже нормальная сумма.
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