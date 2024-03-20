Почему китайцы подсели на «слепые ящики»

И та коробка, которая вызвала больше всего эмоций, становится популярнее. Так что теперь обычные продавцы белья, шампуней, всякой ерунды состязаются даже не в упаковке или качестве, а в умении пробить на эмоцию.

Это новая зависимость

Китайцы говорят, что эмоция удивления и радости очень быстро вызывает привыкание, так что в стране уже есть подсевшие на белые коробки. Они покупают их даже тогда, когда ни в чем не нуждаются.

По сути это взрослые люди сами себе покупают неожиданные подарки, в то время, как во взрослой жизни все руг другу просто денег дают с припиской «купи себе что-нибудь».