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16 примеров того, что Токио - отдельный мир со своими причудами

16 примеров того, что Токио - отдельный мир со своими причудами

Автор:
11 мая 2023 19:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   другая страна   особенности японии   путешествия   страноведение   токио   туристы   
2846
17

Токио словно отдельная страна в Японии. Там много интересного и даже дикого для туристов из других мест. Мы собрали фото от местных, которые показывают жизнь изнутри.

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Метки: Япония   другая страна   особенности японии   путешествия   страноведение   токио   туристы   
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9  комментариев
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30k
Владимир 2 часа назад
Что тут такого хорошего и прям "вау", а так же эпично-прорывного? Откровенно убогая вертикальная реклама, магазин с гондомами?
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10k
Владимир 8 минут назад
Японцы походу наглухо еб@нутые... Фанатики всего что хоть какой то хайп имеет. Во время ВОВ такие вещи тварили что пипец..... Слишком уж они погружаются в свой фанатизм.
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14k
a_komolow 24 минуты назад
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24k
Павел Плеханов 47 минут назад
А что не так с вертикальными вывесками?
Вроде, у японцев вообще письмо вертикальное.
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1k
neskaju20 2 часа назад
Магазины с гандонами и в Москве есть, несколько штук
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