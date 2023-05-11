16 примеров того, что Токио - отдельный мир со своими причудами

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Токио словно отдельная страна в Японии. Там много интересного и даже дикого для туристов из других мест. Мы собрали фото от местных, которые показывают жизнь изнутри.
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Вроде, у японцев вообще письмо вертикальное.