Пластика под Джека Ма- безумие или хитрый план

Знаете, как выглядит владелец Alibaba Group, ну и того самого Алиэкспресса, которым мы все пользуемся? Не слишком-то красиво, как по нашим, так и по китайским меркам.
Всегда было интересно, при миллиардных доходах Джек Ма никогда не хотел ни на толику улучшить свою внешность и выглядел, как печеная картошка.
Тем удивительнее, что в Китае, где жесткий социальный отбор в том числе и по внешности, нашлись молодые люди, которые хотят быть внешне похожими на Ма.
Не в дорогих часах и костюме, а сделать пластику, чтобы лицом походить на владельца Алибабы.
145 тысяч долларов уже потрачено, но совершенство еще далеко
Хуан Цзянь, молодой человек из Шэньчжэня, уже провел себе несколько операций на 145 тысяч долларов «под Джека Ма». Но сходство еще не идеальное, нужно вкладываться больше.
Он для этого даже в Южную Корею ездил, потому что у корейских врачей в пластике опыта больше. Хуан Цзянь говорит, что просто невероятный фанат Ма. И что если он будет на него похож, тот согласится с ним встретиться.
Ну очень странный способ преследовать звезду.
Дело в том, что он учится в бизнес-школе, основанной Джеком Ма. Видимо, там его и сделали полным фанатом, а человек он легко внушаемый. Или нет?
И что потом делать с этой красотой?
Я не верю, что человек, который нашел 145 тысяч на операции, настолько глуп, что думает, что быть похожим на Джека Ма – это быть Джеком Ма. Хуан работает продавцом, и если смог накопить такие деньги, то у него есть к этому талант.
Скорее всего в Китае, где очень много чего проводится по фейс айди, этот парень придумал какую-то схему разбогатеть и получить доступ к богатствам Ма.
Мне кажется, когда пластическая хирургия выйдет на новый уровень, тогда расцветет способ мошенничества «кражи лица» для идентификации. А этот парень просто решил стать первопроходцем.
Мелкие лицевые кражи
Дело в том, что в Китае очень жесткий «лукизм». Красивым позволяют гораздо больше, чем обычным. И не как у нас, что красивые просто больше всем нравятся. Там реально могут продвинуть на должности за внешность. Потому что работящих при высокой конкуренции много, почему не выбрать еще и приятного на вид?
Вот многие и стараются менять свою внешность, так как она стала огромным конкурентным преимуществом. А всякие стримерши делают пластику сразу под популярных актрис.
Ведь если ты похожа на актрису, то тебе и все рекламы товаров будут заказывать, особенно помаду и косметику. Этот как дешевый заменитель дорогой актрисы. В Китайских соц. сетях есть целая армия клонов Фань Бинбин разной степени красивости.
Но быть похожей на Фань хочется и без коммерческой подоплеки. Она прекрасна, спору нет. Но быть похожим на Ма!?
А вы как думаете, можно в трезвом уме и твердой памяти на голубом глазу просто считать, что выглядеть, как Джек Ма - это круто?
Источник:
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