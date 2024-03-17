Пластика под Джека Ма- безумие или хитрый план

Не в дорогих часах и костюме, а сделать пластику, чтобы лицом походить на владельца Алибабы.

145 тысяч долларов уже потрачено, но совершенство еще далеко

Хуан Цзянь, молодой человек из Шэньчжэня, уже провел себе несколько операций на 145 тысяч долларов «под Джека Ма». Но сходство еще не идеальное, нужно вкладываться больше.

Он для этого даже в Южную Корею ездил, потому что у корейских врачей в пластике опыта больше. Хуан Цзянь говорит, что просто невероятный фанат Ма. И что если он будет на него похож, тот согласится с ним встретиться.