С новосельем! 20 жутких находок, поджидавших новых жильцов

Каждый любитель фильмов ужасов знает эту историю: счастливая семья въезжает в новый (а главное — подозрительно дешевый) дом, находит в подвале потайную дверь, за которой прячется старинная кукла, а потом начинается... В реальной жизни, к счастью, люди уже научены горьким опытом экранных персонажей и сразу выбрасывают такие штуки. Сразу после того, как делятся ими со всем интернетом, конечно.
1. «Предыдущий владелец нашего нового дома загородил эту потайную комнату в подвале шкафом. Дверь не ведет наружу»
4. Жительница Нью-Йорка почувствовала ветерок из-за зеркала в ванной и обнаружила за ним проход в потайную комнату
5. «Нашел это в туалете моей новой квартиры» [«Камера в туалете предназначена исключительно для исследовательских целей»]
8. «Я строитель. Купил заброшенный/конфискованный дом, чтобы отремонтировать. Это было в туалете в подвале. Какого. Чёрта»
9. «Мы с друзьями переехали в новый дом. Нашли шкаф, полный вырезок из журналов с куклами. Думал, это уже само по себе жутко, но стоит заметить это...»
13. «Только что снял новую квартиру. Предыдущий жилец оставил настенное зеркало – и грязный секрет»
14. «Только что переехал в новую квартиру и наткнулся на то, что сначала принял за кусок закрашенного скотча, приклеенный к книжной полке»
17. Женщина нашла жуткую «тайную комнату» в своем новом доме
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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