С новосельем! 20 жутких находок, поджидавших новых жильцов

Каждый любитель фильмов ужасов знает эту историю: счастливая семья въезжает в новый (а главное — подозрительно дешевый) дом, находит в подвале потайную дверь, за которой прячется старинная кукла, а потом начинается... В реальной жизни, к счастью, люди уже научены горьким опытом экранных персонажей и сразу выбрасывают такие штуки. Сразу после того, как делятся ими со всем интернетом, конечно.