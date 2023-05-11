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С новосельем! 20 жутких находок, поджидавших новых жильцов

С новосельем! 20 жутких находок, поджидавших новых жильцов

Автор:
11 мая 2023 22:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: жуть   находки   переезд   потайные комнаты   страшные находки   фотографии из соцсетей   
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Каждый любитель фильмов ужасов знает эту историю: счастливая семья въезжает в новый (а главное — подозрительно дешевый) дом, находит в подвале потайную дверь, за которой прячется старинная кукла, а потом начинается... В реальной жизни, к счастью, люди уже научены горьким опытом экранных персонажей и сразу выбрасывают такие штуки. Сразу после того, как делятся ими со всем интернетом, конечно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жуть   находки   переезд   потайные комнаты   страшные находки   фотографии из соцсетей   
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Кондратий Собакин 8 минут назад
Фото 9. ...Шли мы как-то из Японии. В одном из трюмов у нас был груз - 10 тысяч говорящих кукол. По дороге попали в 11-балльный шторм. И когда очередной волной нас почти положило набок и при этом все 10 тысяч кукол как по команде все разом сказали "ма-ма", вот тогда я действительно натурально о.б.о.с.р.а.л.с.я.
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