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27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети

27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети

Автор:
02 мая 2023 23:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Диковинки   интересности   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Спиральные пальмы, непотребные картинки времен римлян, цветы-мутанты и даже пожирающие младенцев драконы — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Диковинки   интересности   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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