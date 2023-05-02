27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети

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Спиральные пальмы, непотребные картинки времен римлян, цветы-мутанты и даже пожирающие младенцев драконы — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.
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7. «В моем местном продуктовом можно перекусить бесплатными фруктами, пока ходишь по магазину»
10. Эти скамейки для пикника установлены на старых трамвайных путях, так что их легко сдвигать или разъединять
16. «Я нашел в 1000 км от дома ветряной колокольчик в виде комаров, который точно повторяет рисунок на футболке, которую я надел в тот день»
18. «В этой пончиковой в качестве системы слежения используется старая VHS-камера, свисающая с потолка»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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