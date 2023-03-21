20+ старинных вещей, от которых так и веет жутью

Всегда приятно наткнуться на какой-нибудь интересный антиквариат, копаясь на старых антресолях или разгребая погреб на даче, но порой эти неожиданные находки бывают такие жуткие, что хоть сразу экзорциста вызывай да в чан со святой водой прыгай.