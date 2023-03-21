20+ старинных вещей, от которых так и веет жутью

Всегда приятно наткнуться на какой-нибудь интересный антиквариат, копаясь на старых антресолях или разгребая погреб на даче, но порой эти неожиданные находки бывают такие жуткие, что хоть сразу экзорциста вызывай да в чан со святой водой прыгай.
2. Фёрби и так довольно жутковатые, а этот, найденный на старой заброшенной ферме, — тем более
3. Записка на шведском: «Этот гном-домовой был найден моим отцом зимой 1866 года внутри стены старого амбара. К тому времени он уже давно умер»
4. Жетон, найденный зарытым под домом рядом с костями: "Я католик. При несчастному случае, пожалуйста, уведомите священника"
6. А кто-то нашел пару ботинок в 100-летнем цементе, и даже страшно подумать, что еще там можно найти
10. А эту нашли на чердаке 200-летнего дома, и такое ощущение, что с ней провели не один экзорцизм
13. А этот парень нашел кассеты со всеми телефонными разговорами с домашней линии, которые около 20 лет назад записал предыдущий владелец
14. А кто-то нашел эту рекламную брошюру Всемирного торгового центра 80-х годов: "Еще ближе к раю некоторым из нас не подобраться"
16. Другой пользователь похвастался местной газетой с вестью об убийстве Мартина Лютера Кинга...
"Человек, который вручает вам эту карточку, — инспектор противовоздушной обороны. Будьте спокойны. Задерните шторы. Выключите весь свет. Лягте плашмя на спину. ВАЖНО: делайте всё, что от вас требует инспектор".
19. Древний компьютер, найденный в лесу. Что жутко само по себе, не говоря уже об этом страшном медведе"
20. А этот парень нашел в своем доме старый пистолет, боеприпасы и прочие подозрительные штуки
Источник:
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Очень подозрительная зажигалка в виде пистолета, очень подозрительный табак, почтовые карточки, невероятно подозрительные детские шарики и .... о ужас!!!! подозрительное ДОМИНО!!!!
какой то ребенок спрятал свои сокровища.
Разве можно показывать ТАКОЕ на ночь?
Ужас какой, пойду выпью эфирной валерьянки!