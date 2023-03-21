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20+ старинных вещей, от которых так и веет жутью

20+ старинных вещей, от которых так и веет жутью

Автор:
21 марта 2023 21:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: антиквариат   жуть   находки   старые вещи   странности   страшные фото   
3552
22

Всегда приятно наткнуться на какой-нибудь интересный антиквариат, копаясь на старых антресолях или разгребая погреб на даче, но порой эти неожиданные находки бывают такие жуткие, что хоть сразу экзорциста вызывай да в чан со святой водой прыгай.

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"Человек, который вручает вам эту карточку, — инспектор противовоздушной обороны. Будьте спокойны. Задерните шторы. Выключите весь свет. Лягте плашмя на спину. ВАЖНО: делайте всё, что от вас требует инспектор".

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Метки: антиквариат   жуть   находки   старые вещи   странности   страшные фото   
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8  комментариев
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3k
Пластичный Дятел 10 часов назад
"А этот парень нашел в своем доме старый пистолет, боеприпасы и прочие подозрительные штуки"

Очень подозрительная зажигалка в виде пистолета, очень подозрительный табак, почтовые карточки, невероятно подозрительные детские шарики и .... о ужас!!!! подозрительное ДОМИНО!!!!
какой то ребенок спрятал свои сокровища.
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45k
Максим Т. 23 минуты назад
Какой жутью, на кого веет? На институток?
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29k
Ego sum qui sum 10 часов назад
скорее веет скукой
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5k
Александр 10 часов назад
При виде компьютера с медведем, найденного в лесу, меня аж прям затрясло!
Разве можно показывать ТАКОЕ на ночь?
Ужас какой, пойду выпью эфирной валерьянки!
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18k
Александр 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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