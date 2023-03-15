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35 необычных фото, которыми поделились пользователи сети

35 необычных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
15 марта 2023 19:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: забавно   интересно   находки   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2940
36

Белки-гаргульи, пробитые доспехи времен наполеоновских завоеваний, часовня изо льда и клубника размером с яблоко — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   интересно   находки   необычные фото   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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22  комментария
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6k
sedoisever 2 часа назад
Я конечно не житель столиц, но я никогда не видел надписей на стенах в нашем метро. Сейчас иначе?
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2k
anatolis 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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48k
Прораб 8 минут назад
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13k
a_komolow 20 минут назад
Хрень какая-то

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1k
antipups1 Полчаса назад
а к роллам немного саке
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17k
Bill 41 минуту назад
Дождевая вода для слива в туалете - это очень-очень плохая идея.
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2k
Lexx 49 минут назад
Бильярдный стол в форме "L", вообще то интересное решение. Я бы на таком по оттачивал мастерство. Стандартное приелось, да и старею, глаз уже не "алмаз".
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9k
au3 53 минуты назад
"26. "Мне купили этот шарик в 1998 году, и он до сих пор не сдулся""

Сия пора - это конец 1998 года? Не поверю, что и год и не сдуется ....

"29. "Проломанный пушечным ядром доспех эпохи Наполеона""

Что за богатырь, что выстоял удар ядра, а не просто отлетел с погнутым доспехом
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746
Николай Час назад
Ахахаха в корейском метро на стенах никто не рисует))) У нас тоже никто не ресует. Копы возьмут за жопу и приделают вандализм ну.... В любом случае проблемы будут))))
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5k
Шлагбаумэн Час назад
Представляю, как у них после "еды" изо рта воняло, что аж целую коробку леденцов принесли

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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Тогда деньги были деньгами, а не валютой. Но в бога не верили.
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