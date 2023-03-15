35 необычных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
15 марта 2023 19:25
Белки-гаргульи, пробитые доспехи времен наполеоновских завоеваний, часовня изо льда и клубника размером с яблоко — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.
1. "На вилке нарисована схема, показывающая расположение проводов внутри для заземления"
2. "Немецкие суши с сосисками"
3. "Наш официант выдал нам целую коробку мятных конфет с собой"
4. "На станциях корейского метро можно увидеть большие чистые стены, на которых никто не рисует"
5. "В моем универе до сих пор используют степлер 70-х годов"
6. "Часовня полностью изо льда, каждый год она тает, и ее отстраивают заново"
7. "70-сантиметровая пицца с логотипом Overwatch"
8. "Кончики вафельных рожков продаются отдельно"
9. "У моего стоматолога в кабинете стоит игровой ПК"
10. "Это мыло идеально сочетается с плиткой в моей ванной"
11. Где-то проходит съезд Марти Макфлаев
12. "Увидел грузовик-разрушитель с огромным шипованным вальцом"
13. "Чтобы экономить воду, в этом здании для смыва туалетов и писсуаров используется дождевая вода"
14. "Очень большая клубника рядом с очень маленьким яблоком"
15. "Виноградина, похожая на тыкву"
16. "Закрытый набор для выращивания грибов в магазине уже начал свою работу"
17. "Эта белка почти каждый день сидит на углу этого собора как горгулья"
18. "Коллекция скалок моей бабушки"
19. "Простыни на резинке с ярлычками, чтобы понять, какая сторона какая"
20. "Белые точки среди деревьев — это белоголовые орланы"
21. "Моя собака сидит, скрестив задние лапы"
22. "Местная ферма продает яйца в круглосуточном вендинговом автомате"
23. "Эта свечка — масло, чтобы макать в него хлеб"
24. "Молния на моей сумке для обеда сделана в виде маленькой ложки"
25. "У моей дочки на щеке уже много лет есть красное пятнышко, точно в том же месте, что и у меня в детстве"
26. "Мне купили этот шарик в 1998 году, и он до сих пор не сдулся"
27. "Когда я подогреваю кофе в микроволновке в этой чашке, он выходит через ручку"
28. "Просто настоящий аллигатор чилит в парке Disney World во Флориде"
29. "Проломанный пушечным ядром доспех эпохи Наполеона"
30. "Сегодня на работе со мной расплатились пятидолларовой купюрой 1934 года"
31. "Бездомный в Кремниевой долине в VR-очках"
32. "На мыле в отеле, в котором я остановился, указан телефон национальной горячей линии по борьбе с торговлей людьми"
33. "Увидел в лондонском пабе стол для бильярда в форме буквы L"
34. "В Макдональдсе в Венеции продаются мини-пиццы кальцоне"
35. "Кто-то обустроил спальню на балконе"
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— переведено специально для fishki.net
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