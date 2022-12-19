30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

r/DumpsterDiving — это сабреддит, посвященный поиску в мусоре полезных предметов. Участники этого онлайн-сообщества делятся своим опытом и советами по поиску сокровищ среди мусора, а также рассказывают о своих успехах и неудачах, прилагая к историям фотографии.