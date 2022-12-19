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30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

30 счастливчиков, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище

Автор:
19 декабря 2022 23:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   мусор   находки   свалка   фотографии из соцсетей   
928
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r/DumpsterDiving — это сабреддит, посвященный поиску в мусоре полезных предметов. Участники этого онлайн-сообщества делятся своим опытом и советами по поиску сокровищ среди мусора, а также рассказывают о своих успехах и неудачах, прилагая к историям фотографии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   дампстер-дайвинг   мусор   находки   свалка   фотографии из соцсетей   
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1  комментарий
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32k
Йожык 2 минуты назад
Да что вы знаете о настоящей ценной находке!?

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