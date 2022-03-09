Лягушка прокатилась на спине ящерицы

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Предприимчивая амфибия выглядела довольной, забравшись на спину куда более крупной рептилии.
Правда стоит отметить, что оранжевая ящерица с глазами-бусинками, похоже, была не особо сильно раздражена тем, что её решили задействовать в качестве средства передвижения.
«Они оба позируют, — рассказал 50-летний фотограф Дзулфикри (Dzulfikri), сфотографировавший милых существ в Западной Яве, Индонезия. — Мне повезло, что лягушка запрыгнула в нужный момент. Я был так удивлён.»
«Они оба позируют, — рассказал 50-летний фотограф Дзулфикри (Dzulfikri), сфотографировавший милых существ в Западной Яве, Индонезия. — Мне повезло, что лягушка запрыгнула в нужный момент. Я был так удивлён.»
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