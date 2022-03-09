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Лягушка прокатилась на спине ящерицы

Лягушка прокатилась на спине ящерицы (4 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   лягушка   милота   природа   фото   ящерица   
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4
Предприимчивая амфибия выглядела довольной, забравшись на спину куда более крупной рептилии.

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Метки: в мире   животные   забавно   лягушка   милота   природа   фото   ящерица   

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