Что ж, давайте уже смотреть и умиляться!
Если вы уже немного устали от потока умилительных котят и щеночков, самое время разбавить его детёнышами других животных — тем более, что они настолько же милые, маленькие и хорошенькие! К тому же любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков и узнать, как же выглядят детёныши осьминога, броненосца и даже пятнистохвостой сумчатой куницы.
Маленькая змейка и сама всему умиляется
Ох уж эти зубы
Морской конёк по сравнению с моим пальцем
Друг разводит страусов, прислал фото страусёнка
Сегодня жена нашла этих птенцов у себя на работе
Они искали в прохладном офисе прибежища от ужасной жары.
Самая милая рыбка, которую я когда-либо видел
А вот так выглядят юные ослики
Спас этого малыша-опоссума от собаки. Только посмотрите на его лицо!
Детёныш пятнистохвостой сумчатой куницы
Малыш-осьминог
Маленький кролик проскользнул в гараж, пока дверь была открыта
Получилось его поймать и аккуратно отнести обратно в куст к братьям и сёстрам.
Вы вообще замечали, насколько утята милые?
А вот и детёныш муравьеда
Спас детёныша броненосца и передал его специалисту по дикой природе
Этому мышонку 11 дней, кормлю его молоком с кисточки
Маленький ленивец — наше тотемное животное
Как видите, по части умиления и очаровательности у котят очень много конкурентов!
Источник:
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