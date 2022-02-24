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Порция милоты: животные, которые помещаются на&nbsp;ладошке

Порция милоты: животные, которые помещаются на ладошке (17 фото)

Автор:
24 февраля 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   крошечные   милота   на ладошке   природа   фото   
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Что ж, давайте уже смотреть и умиляться!

Если вы уже немного устали от потока умилительных котят и щеночков, самое время разбавить его детёнышами других животных — тем более, что они настолько же милые, маленькие и хорошенькие! К тому же любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков и узнать, как же выглядят детёныши осьминога, броненосца и даже пятнистохвостой сумчатой куницы.


Маленькая змейка и сама всему умиляется

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Ох уж эти зубы

Морской конёк по сравнению с моим пальцем

Друг разводит страусов, прислал фото страусёнка

Сегодня жена нашла этих птенцов у себя на работе

Они искали в прохладном офисе прибежища от ужасной жары.


Самая милая рыбка, которую я когда-либо видел

А вот так выглядят юные ослики

Спас этого малыша-опоссума от собаки. Только посмотрите на его лицо!

Детёныш пятнистохвостой сумчатой куницы

Малыш-осьминог

Маленький кролик проскользнул в гараж, пока дверь была открыта

Получилось его поймать и аккуратно отнести обратно в куст к братьям и сёстрам.


Вы вообще замечали, насколько утята милые?

А вот и детёныш муравьеда

Спас детёныша броненосца и передал его специалисту по дикой природе

Этому мышонку 11 дней, кормлю его молоком с кисточки

Маленький ленивец — наше тотемное животное

Как видите, по части умиления и очаровательности у котят очень много конкурентов!

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Метки: в мире   животные   крошечные   милота   на ладошке   природа   фото   
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