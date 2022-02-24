Если вы уже немного устали от потока умилительных котят и щеночков, самое время разбавить его детёнышами других животных — тем более, что они настолько же милые, маленькие и хорошенькие! К тому же любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков и узнать, как же выглядят детёныши осьминога, броненосца и даже пятнистохвостой сумчатой куницы.

Маленькая змейка и сама всему умиляется