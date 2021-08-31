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15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах

15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах (16 фото)

Автор:
31 августа 2021 08:53
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   милота   подборка   природа   фото   
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Порой случается, что и более необычные зверьки оказываются совсем рядом с людьми, появляясь в самых неожиданных местах.

В дом вдруг залетает сова или чайка, лиса спокойно разъезжает в автомобиле, а утка — на такси… Может, всё это происходит в детском стихотворении? Вовсе нет! Так и правда бывает.


Папа внезапно обнаружил в доме сову

×


Утром к соседям на газон пришли дикие лошади


Змея поселилась в отпечатке от коровьего копыта


Неожиданный попутчик в метро


Сегодня утром я проснулся и вдруг увидел летучую мышь на окне. С внутренней стороны!


Живёшь на морском побережье — будь готов к гостям


Стоит только оставить окно открытым, как в него залетают чайки и похищают еду!


Колибри приземлилась на мой телефон


В магазин, где я работаю, пришла женщина с попугаем и дала мне его подержать!


Встретила лису, которая ехала в машине


Просто наслаждаюсь утренним кофе с другом


Сегодня прямо к нашей двери подошёл олень, и они с котом переглядывались 5 минут


Я думаю, это самое невероятное событие в жизни моего кота.


Вчера вечером жена ехала в такси вместе с уткой


Выходишь подышать на балкон, а там


Два лисёнка играют в догонялки рядом с домой моей бабушки


Когда просто хотел выбросить мусор




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Метки: в мире   животные   забавно   милота   подборка   природа   фото   
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