15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах

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Порой случается, что и более необычные зверьки оказываются совсем рядом с людьми, появляясь в самых неожиданных местах.
В дом вдруг залетает сова или чайка, лиса спокойно разъезжает в автомобиле, а утка — на такси… Может, всё это происходит в детском стихотворении? Вовсе нет! Так и правда бывает.
Папа внезапно обнаружил в доме сову
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Утром к соседям на газон пришли дикие лошади
Змея поселилась в отпечатке от коровьего копыта
Неожиданный попутчик в метро
Сегодня утром я проснулся и вдруг увидел летучую мышь на окне. С внутренней стороны!
Живёшь на морском побережье — будь готов к гостям
Стоит только оставить окно открытым, как в него залетают чайки и похищают еду!
Колибри приземлилась на мой телефон
В магазин, где я работаю, пришла женщина с попугаем и дала мне его подержать!
Встретила лису, которая ехала в машине
Просто наслаждаюсь утренним кофе с другом
Сегодня прямо к нашей двери подошёл олень, и они с котом переглядывались 5 минут
Я думаю, это самое невероятное событие в жизни моего кота.
Вчера вечером жена ехала в такси вместе с уткой
Выходишь подышать на балкон, а там
Два лисёнка играют в догонялки рядом с домой моей бабушки
Когда просто хотел выбросить мусор
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