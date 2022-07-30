15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни

Обычно мы легко понимаем, когда наша собака счастлива и радуется. Кстати, для того чтобы понимать наших четвероногих друзей, южнокорейцы даже изобрели специальный ошейник, помогающий расшифровать лай. Но счастье и радость понять несложно: хорьки начинают забавно щебетать, лошади направляют к вам свои уши, а попугаи поют или свистят.

С котами и собаками еще проще: они счастливы во время игры, и неизменно будут вас благодарить последующей лаской или получасовым привалом на отдых рядом с вами. А какое наслаждение для нас — наблюдать за этим простым счастьем, что и предлагаем вам сделать: посмотрите на диких и домашних животных, которые наслаждаются жизнью.

Когда решил взять с собой на конную прогулку четвероного друга