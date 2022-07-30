15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни

Наши четвероногие друзья, которые умеют наслаждаться жизнью, получать от нее кайф и поднимать нам настроение.
Обычно мы легко понимаем, когда наша собака счастлива и радуется. Кстати, для того чтобы понимать наших четвероногих друзей, южнокорейцы даже изобрели специальный ошейник, помогающий расшифровать лай. Но счастье и радость понять несложно: хорьки начинают забавно щебетать, лошади направляют к вам свои уши, а попугаи поют или свистят.
С котами и собаками еще проще: они счастливы во время игры, и неизменно будут вас благодарить последующей лаской или получасовым привалом на отдых рядом с вами. А какое наслаждение для нас — наблюдать за этим простым счастьем, что и предлагаем вам сделать: посмотрите на диких и домашних животных, которые наслаждаются жизнью.
Когда решил взять с собой на конную прогулку четвероного друга
Для кого-то лучший торт в день рождения — это брокколи
По всей видимости, пес решил, что это бинокль
Как выглядит релакс по-медвежьи
Тайна раскрыта: как вымерли динозавры
Улыбается во все свои пять теннисных шариков
Они наверняка задумали что-то коварное
Кто кого переглядит
Оказывается, вот для чего эти дырочки в коробке для пиццы
Когда тебе не досталось круга и приходится плавать самостоятельно
Арбузное наслаждение
«Гравитация? Нет, не слышали!»
Самое удивительное место для собаки, где можно поиграть в прятки
Взял на себя самую ответственную роль
Иногда завидуешь своим собственным котам, как хорошо они устроились
Источник:
АНТИФИШКИ
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