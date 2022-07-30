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15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни

15 веселых животных, которые точно знают, как получить наслаждение от жизни

Автор:
30 июля 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   милота   отдых   подборка   природа   фото   
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Наши четвероногие друзья, которые умеют наслаждаться жизнью, получать от нее кайф и поднимать нам настроение.

Обычно мы легко понимаем, когда наша собака счастлива и радуется. Кстати, для того чтобы понимать наших четвероногих друзей, южнокорейцы даже изобрели специальный ошейник, помогающий расшифровать лай. Но счастье и радость понять несложно: хорьки начинают забавно щебетать, лошади направляют к вам свои уши, а попугаи поют или свистят.


С котами и собаками еще проще: они счастливы во время игры, и неизменно будут вас благодарить последующей лаской или получасовым привалом на отдых рядом с вами. А какое наслаждение для нас — наблюдать за этим простым счастьем, что и предлагаем вам сделать: посмотрите на диких и домашних животных, которые наслаждаются жизнью.


Когда решил взять с собой на конную прогулку четвероного друга

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Для кого-то лучший торт в день рождения — это брокколи

По всей видимости, пес решил, что это бинокль

Как выглядит релакс по-медвежьи

Тайна раскрыта: как вымерли динозавры

Улыбается во все свои пять теннисных шариков

Они наверняка задумали что-то коварное

Кто кого переглядит

Оказывается, вот для чего эти дырочки в коробке для пиццы

Когда тебе не досталось круга и приходится плавать самостоятельно

Арбузное наслаждение

«Гравитация? Нет, не слышали!»

Самое удивительное место для собаки, где можно поиграть в прятки

Взял на себя самую ответственную роль

Иногда завидуешь своим собственным котам, как хорошо они устроились

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   милота   отдых   подборка   природа   фото   
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