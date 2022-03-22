Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями

Ящерицы — не самые популярные претенденты на роль домашнего питомца, но и у этих существ есть свои плюсы. Будучи спокойными и медлительными, они прекрасно подходят любителям тихих семейных вечеров у телевизора. Отсутствие меха делает их гипоаллергенными, и, как сфинксам, им очень идут свитерочки.

Миру нужно больше радости, и этот парень делает все возможное, чтобы вызвать ее

Макс — хохлатый геккон, и он самый добродушный из своих 8 сородичей, которые живут в доме у автора кадра.