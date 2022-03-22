Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями

Взгляните на 20 снимков гекконов, бородатых драконов и других забавных ящериц, чтобы убедиться — у них есть свое очарование.
Ящерицы — не самые популярные претенденты на роль домашнего питомца, но и у этих существ есть свои плюсы. Будучи спокойными и медлительными, они прекрасно подходят любителям тихих семейных вечеров у телевизора. Отсутствие меха делает их гипоаллергенными, и, как сфинксам, им очень идут свитерочки.
Миру нужно больше радости, и этот парень делает все возможное, чтобы вызвать ее
Макс — хохлатый геккон, и он самый добродушный из своих 8 сородичей, которые живут в доме у автора кадра.
Бородатый дракон дремлет в теплом одеяле
«Это Ричард и он обожает отдыхать у меня под кофтой во время уроков», — пишет Эбигейл
Ящерицы очень любят подремать в любое время дня
Цветок на голове придает дополнительный шарм
Так думают бабушки, танцовщицы фламенко и этот бородатый дракон.
Этот дракон по кличке Рэкс обожает яркие образы
Маленький хозяин
Как пишет Кейт, владелица этого малыша, ее бородатый дракон любит присваивать то, что плохо лежит. Теперь это его полотенце.
Ящерицы медлительны, и это делает их превосходными моделями
Автор этого кадра пишет, что его геккон обследовал новое полено в своем террариуме. Он был осторожен и напряжен, но в кадре напоминает тигра во время охоты.
Этого приятеля нашли за порогом дома
Он был размером с 25-центовую монетку и явно нуждался в заботе.
У ящериц тоже есть новогодние желания
Этот малыш по имени Чубакка позирует для фото с Сантой. Рождественский дед явно озадачен: а не должен ли Чубакка быть коричневым, пушистым и большим?
Как Рэджи, бородатые драконы обожают отдыхать в гамаках
Самый крутой диджей среди драконов
Дэнни обожает наблюдать в окно лежа на подушке
Арчи любит играть в «Короля-льва» забираясь на камень и взирая с него вниз
У Тима всегда такой вид, словно он продумывает новый свод законов
Это туатара, или гаттерия, и обладать ею — огромная редкость
Эти создания, чье название с маори можно перевести как «колючая спина», водятся в Новой Зеландии. На Земле осталось только два вида этих ящериц, а существуют они уже 200 миллионов лет, являясь реликтовыми.
«Здравствуйте, мадам, надеюсь у вас хорошая программа медицинского страхования?»
Семейный отдых в ванне
Этого маленького дракона назвали в честь большого — Смауга, персонажа истории «Хоббит, или Туда и обратно»
Незваный гость
Как рассказал автор кадра, этот геккон был не его питомцем, а просто посетителем гостиничного номера во время отдыха в Таиланде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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